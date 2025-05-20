Путепровод на выезде из Барнаула отремонтируют за 562 миллиона рублей

Работы будут проводить специалисты ДСУ № 4

20 мая 2025, 09:15, ИА Амител

Путепровод в Барнауле / Фото: amic.ru

Путепровод на выезде из Барнаула по федеральной трассе А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан отремонтируют за 562 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Мостовое сооружение расположено на 14-м километре федеральной трассы. Ремонтировать его будет барнаульское ДСУ № 4. В настоящее время объект находится в неудовлетворительном состоянии.

По словам директора ООО "Барнаульское ДСУ № 4" Николая Лысенко, согласно проекту, необходимо выполнить ремонт пролетных строений и заменить часть железобетонных конструкций, а также провести работы по устройству дорожного полотна на мосту и подходах к нему. Срок окончания работ – 15 октября 2027 года. Ширина путепровода – 28,2 метра. Длина – 76,9 метра.

Подрядчику предстоит обновить мостовое полотно, отремонтировать пролетные строения, объединив их с помощью монолитных вставок и арматурных стержней, а также установить новые элементы опор.

Напомним, барнаульское предприятие ДСУ № 4 отвечало за реконструкцию путепровода на проспекте Ленина в районе Нового рынка. На это потратили более 2,2 миллиарда рублей. Кроме того, именно барнаульская компания занималась строительством новой дороги Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь".

Ранее стало известно об уходе из ДСУ № 4 Николая Данилина, который долгое время руководил предприятием. Вместо него компанию возглавил Николай Лысенко.

Позже стало известно, что Николаю Данилину предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере"). Следствие считает, что в 2018–2020 годах между ДСУ № 4, которое Данилин возглавлял до марта 2025-го, и Упрдор "Алтай" были заключены госконтракты на содержание нескольких автодорог. По версии следствия, Данилин создал преступную группу, в которую вошли двое его подчиненных, а также директор и два работника Упрдор "Алтай".