Путин и Трамп проведут телефонный разговор 19 мая

Песков пообещал сообщить об итогах беседы

19 мая 2025, 16:55, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 19 мая в 17:00 (мск) проведет телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.

"В пять часов состоится телефонный разговор с Трампом. Трамп это уже позавчера анонсировал. Естественно, разговор важный с учетом состоявшихся в Стамбуле переговоров", – сказал Песков.

Представитель Кремля назвал предстоящую беседу президентов важной и уточнил, что о ее итогах сообщат.

Песков также добавил, что личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа зависит от их личных договоренностей и это мероприятие должно быть хорошо подготовлено.

Прошлый телефонный разговор российского и американского лидеров состоялся в марте и длился более двух часов. В ходе него Владимир Путин дал российским военным команду на 30 дней отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Напомним, 16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года переговоры между РФ и Украиной. Помощник президента РФ, глава делегации России Владимир Мединский отмечал, что российская сторона удовлетворена их результатом.

Мединский анонсировал обмен пленными по формуле тысяча на тысячу. Киев запросил встречу глав государств, а Москва приняла это к сведению. Кроме того, стороны достигли принципиального соглашения о новой встрече.