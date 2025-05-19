Путин и Трамп проведут телефонный разговор 19 мая
Песков пообещал сообщить об итогах беседы
19 мая 2025, 16:55, ИА Амител
Президент России Владимир Путин 19 мая в 17:00 (мск) проведет телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.
"В пять часов состоится телефонный разговор с Трампом. Трамп это уже позавчера анонсировал. Естественно, разговор важный с учетом состоявшихся в Стамбуле переговоров", – сказал Песков.
Представитель Кремля назвал предстоящую беседу президентов важной и уточнил, что о ее итогах сообщат.
Песков также добавил, что личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа зависит от их личных договоренностей и это мероприятие должно быть хорошо подготовлено.
Прошлый телефонный разговор российского и американского лидеров состоялся в марте и длился более двух часов. В ходе него Владимир Путин дал российским военным команду на 30 дней отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
Напомним, 16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года переговоры между РФ и Украиной. Помощник президента РФ, глава делегации России Владимир Мединский отмечал, что российская сторона удовлетворена их результатом.
Мединский анонсировал обмен пленными по формуле тысяча на тысячу. Киев запросил встречу глав государств, а Москва приняла это к сведению. Кроме того, стороны достигли принципиального соглашения о новой встрече.
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