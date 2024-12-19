Путин объяснил, почему Минобороны РФ не ударит по мошенническим кол-центрам
Он посоветовал россиянам просто сбрасывать трубки
19 декабря 2024, 19:35, ИА Амител
Россия не будет наносить удары по кол-центрам на Украине, откуда звонят телефонные мошенники, поскольку они не являются целями Минобороны. Об этом заявил президент Владимир Путин во время "Итогов года", трансляция которых ведется "Россией 24".
Глава государства отметил, что объем жульничества с хищением средств граждан путем кредитов зашкаливает, и это вызывает тревогу. Кроме того, мошенники звонили и его знакомым, однако как только они слышали незнакомый голос, то тут же клали трубки.
"Я очень рекомендую россиянам делать так же", – добавил глава государства.
При этом президент заявил, что РФ не станет бить по кол-центрам – целями Минобороны РФ на Украине являются военные объекты, объекты оборонно-промышленного комплекса, а также центры принятия решений. "Боезапас тратить не будем", – подчеркнул он.
23:07:40 19-12-2024
Неоднозначное решение. Мошенники из окраины крадут деньги в России и тратят на вооружение ВСУ. Наносят двойной вред россиянам. Страдают люди и в тылу, и в зоне СВО.
08:01:34 20-12-2024
не будет наносить удары по кол-центрам --- ну и зря. Хотя и установить их место нахождения непросто, да и они скорее всего в бункерах сидят. Остается не брать трубку. "Трубку положь", Куравлев так говорил