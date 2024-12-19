Путин объяснил, почему Минобороны РФ не ударит по мошенническим кол-центрам

Он посоветовал россиянам просто сбрасывать трубки

19 декабря 2024, 19:35, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

Россия не будет наносить удары по кол-центрам на Украине, откуда звонят телефонные мошенники, поскольку они не являются целями Минобороны. Об этом заявил президент Владимир Путин во время "Итогов года", трансляция которых ведется "Россией 24".

Глава государства отметил, что объем жульничества с хищением средств граждан путем кредитов зашкаливает, и это вызывает тревогу. Кроме того, мошенники звонили и его знакомым, однако как только они слышали незнакомый голос, то тут же клали трубки.

"Я очень рекомендую россиянам делать так же", – добавил глава государства.

При этом президент заявил, что РФ не станет бить по кол-центрам – целями Минобороны РФ на Украине являются военные объекты, объекты оборонно-промышленного комплекса, а также центры принятия решений. "Боезапас тратить не будем", – подчеркнул он.