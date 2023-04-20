Турчак на Алтае призвал ввести единый набор мер поддержки участников СВО
Все предложения уже включены в очередной доклад президенту
20 апреля 2023, 10:44, ИА Амител
Поддержка участников спецоперации должна быть сопоставима вне зависимости от их статуса, написал в своём Telegram-канале первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак во время визита в Республику Алтай.
На Алтае Турчак встретился с участниками СВО, с которыми обсудил снабжение, реабилитацию, поддержку семей и соцзащиту.
"Денежное довольствие участников СВО должно быть сопоставимо вне зависимости от их статуса – контрактник, доброволец или мобилизованный. Меры поддержки в регионах также необходимо выровнять – вне зависимости от их бюджетной обеспеченности. Единый минимальный набор таких мер должен действовать по всей стране", – подчеркнул политик.
Он указал, что эти предложения уже включены в доклад президенту России Владимиру Путину, подготовленный рабочей группой по вопросам СВО.
"Модельные программы отпусков – их уже разработали почти все регионы, где-то внедрили. У ребят, когда они возвращаются домой на отдых, должна быть полноценная возможность "пересобраться", пройти диспансеризацию, реабилитацию, провести время с семьёй", – добавил Турчак.
Комментарии 0