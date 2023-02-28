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В России повысят страховку по пенсионным взносам, чтобы усилить доверие

Указанная мера позволит гарантировать россиянам сохранность их денег

28 февраля 2023, 16:16, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Госдуму внесли законопроект, повышающий в два раза размер страховки добровольных пенсионных накоплений россиян – с 1,4 до 2,8 млн рублей, пишет "Парламентская газета".

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил установить страховую гарантию для пенсионных накоплений из-за необходимости создания условий для привлечения долгосрочных сбережений граждан в отечественную экономику.

Как пояснили авторы законопроекта, указанная мера позволит гарантировать россиянам сохранность их денег – по аналогии с системами, действующими на рынке банковских вкладов.

"Реализация этого законопроекта повысит доверие и позволит негосударственным пенсионным фондам привлекать средства. Подобные вложения требуют дополнительных гарантий. Всё-таки вложения в НПФ носят долгосрочный характер", – указал депутат Константин Бахарев.

Читайте также в сюжете: Послание Путина Федеральному собранию - 2023

Комментарии 4

  • чтобы усилить доверие??? ---Где накопительная часть пенсий не подскажите?
    28 февраля, Гость   Ответить
  • поздняк усиливать уже нечего
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Не прячьте ваши денежки , несите ваши денежки !
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Уже столько раз обещали достойную пенсию,а ее как не было так и нет.Какое доверие может быть?После повышения пенсионного возраста обещали,но повышают пенсию на жалкие гроши,только коммуналка растет бешеными темпами...
    28 февраля, Гость   Ответить
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