В России повысят страховку по пенсионным взносам, чтобы усилить доверие

Указанная мера позволит гарантировать россиянам сохранность их денег

28 февраля 2023, 16:16, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Госдуму внесли законопроект, повышающий в два раза размер страховки добровольных пенсионных накоплений россиян – с 1,4 до 2,8 млн рублей, пишет "Парламентская газета".

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил установить страховую гарантию для пенсионных накоплений из-за необходимости создания условий для привлечения долгосрочных сбережений граждан в отечественную экономику.

Как пояснили авторы законопроекта, указанная мера позволит гарантировать россиянам сохранность их денег – по аналогии с системами, действующими на рынке банковских вкладов.