В России повысят страховку по пенсионным взносам, чтобы усилить доверие
Указанная мера позволит гарантировать россиянам сохранность их денег
28 февраля 2023, 16:16, ИА Амител
В Госдуму внесли законопроект, повышающий в два раза размер страховки добровольных пенсионных накоплений россиян – с 1,4 до 2,8 млн рублей, пишет "Парламентская газета".
Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил установить страховую гарантию для пенсионных накоплений из-за необходимости создания условий для привлечения долгосрочных сбережений граждан в отечественную экономику.
Как пояснили авторы законопроекта, указанная мера позволит гарантировать россиянам сохранность их денег – по аналогии с системами, действующими на рынке банковских вкладов.
"Реализация этого законопроекта повысит доверие и позволит негосударственным пенсионным фондам привлекать средства. Подобные вложения требуют дополнительных гарантий. Всё-таки вложения в НПФ носят долгосрочный характер", – указал депутат Константин Бахарев.
Комментарии 4