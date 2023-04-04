Путин пообещал исправить ситуацию, когда "цены растут, а зарплаты – не очень"
Президент отметил, что повышение доходов населения – это задача номер один
04 апреля 2023, 16:50, ИА Амител
Реальная зарплата в России в 2023 году должна увеличиться, заявил президент России Владимир Путин работникам завода "Тулажелдормаш", куда он приехал во время визита в Тулу, сообщает РИА Новости.
"Цены растут, а зарплаты – не очень, понятно. Вопрос-то самый ключевой на самом деле для всей страны, для любого рабочего человека это самый ключевой вопрос – уровень благосостояния, уровень дохода. И решение этой задачи является ключевым для государства. Абсолютно задача номер один, чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были бы достойными", – подчеркнул Путин.
Президент отметил, что в стране уже начали расти реальные зарплаты за предыдущие месяцы – примерно на 0,3-0,6%. Реальные располагаемые доходы населения, по его словам, подросли чуть больше – где-то на 0,9%.
Путин отметил, что в 2023 году ожидаются изменения в лучшую сторону. Реальная зарплата по стране должна вырасти на 3-5%, а реальные располагаемые доходы населения – на 2-3%.
17:37:08 04-04-2023
Слёзы счастья наворачиваются на глазах благодарного пролетариата
20:13:31 04-04-2023
Последний раз зарплата росла быстрее цен - 2012-2013 год.
20:52:14 04-04-2023
Не чего кроме иронии не вызывают его обещания, зарплаты растут вместе с ростом экономики, а не из-за его обещаний, а рост экономики при его правлении нам не светит.
20:55:45 04-04-2023
Последний раз зарплата росла быстрее цен - 2012-2013 год. --- потому что росла экономика, после стагнация.
00:34:43 05-04-2023
Почти 22 года ждем и ничего не хочет он менять в пользу и во благо народа.