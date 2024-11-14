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Путин пообещал разобраться с замедлением работы YouTube

Гендиректор "Мосфильма" заявил, что считает его нецелесообразным

14 ноября 2024, 21:29, ИА Амител

YouTube / Фото: unsplash.com / Szabo Viktor
YouTube / Фото: unsplash.com / Szabo Viktor

Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с замедлением работы YouTube. Как сообщает РИА Новости, об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров.

Путин встретился с Шахназаровым 13 ноября. Во время встречи режиссер сказал российскому лидеру и о работе западного видеосервиса.

"Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости... Он выслушал и сказал: "Я разберусь, я посмотрю", – рассказал Шахназаров.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Ярослав Нилов направит обращение в Роскомнадзор с просьбой проинформировать о ситуации с замедлением YouTube, а также о будущем сервиса на территории РФ.

Владимир Путин

Комментарии 8

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Гость

21:47:09 14-11-2024

Абрам Хинштейн уже добрался до мексиканской границы, узнав что ищут виновного.
Бросил Думу и семью и тиканул

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Гость

22:37:31 14-11-2024

Тут два варианта, либо кто-то скрывает правду. Либо кто-то не знает, что на самом деле происходит в стране

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Сергей Рудов

23:05:25 14-11-2024

Врут,как дышат.ЮТУБ заблокирован начисто.Рано утром ещё удаётся подключиться через ВТБ,а когда приходят на работу наёмные хакеры,то всё глушат.

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Гость

23:45:52 14-11-2024

Неужели нам вернут Ютюб, что-то верится с трудом.

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Гость

06:48:00 15-11-2024

Хорошо бы ему самому этот ЮтьЮб хоть одним глазком посмотреть. Много бы чего узнал
Да у него интернет отключён.

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Гость

08:33:30 15-11-2024

Гость (06:48:00 15-11-2024) Хорошо бы ему самому этот ЮтьЮб хоть одним глазком посмотре... Там же одна пропаганда и садомия. Не пристало

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Гость

11:50:53 15-11-2024

Ну, раз Путин пообещал, значит выполнит, 100%

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Мимопроходящий

11:54:20 15-11-2024

А вот теперь Трубе точно хана. Абсолютно и полностью. Жалко, там столько полезного есть...

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