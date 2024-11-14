Путин пообещал разобраться с замедлением работы YouTube
Гендиректор "Мосфильма" заявил, что считает его нецелесообразным
14 ноября 2024, 21:29, ИА Амител
Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с замедлением работы YouTube. Как сообщает РИА Новости, об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров.
Путин встретился с Шахназаровым 13 ноября. Во время встречи режиссер сказал российскому лидеру и о работе западного видеосервиса.
"Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости... Он выслушал и сказал: "Я разберусь, я посмотрю", – рассказал Шахназаров.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Ярослав Нилов направит обращение в Роскомнадзор с просьбой проинформировать о ситуации с замедлением YouTube, а также о будущем сервиса на территории РФ.
21:47:09 14-11-2024
Абрам Хинштейн уже добрался до мексиканской границы, узнав что ищут виновного.
Бросил Думу и семью и тиканул
22:37:31 14-11-2024
Тут два варианта, либо кто-то скрывает правду. Либо кто-то не знает, что на самом деле происходит в стране
23:05:25 14-11-2024
Врут,как дышат.ЮТУБ заблокирован начисто.Рано утром ещё удаётся подключиться через ВТБ,а когда приходят на работу наёмные хакеры,то всё глушат.
23:45:52 14-11-2024
Неужели нам вернут Ютюб, что-то верится с трудом.
06:48:00 15-11-2024
Хорошо бы ему самому этот ЮтьЮб хоть одним глазком посмотреть. Много бы чего узнал
Да у него интернет отключён.
08:33:30 15-11-2024
Гость (06:48:00 15-11-2024) Хорошо бы ему самому этот ЮтьЮб хоть одним глазком посмотре... Там же одна пропаганда и садомия. Не пристало
11:50:53 15-11-2024
Ну, раз Путин пообещал, значит выполнит, 100%
11:54:20 15-11-2024
А вот теперь Трубе точно хана. Абсолютно и полностью. Жалко, там столько полезного есть...