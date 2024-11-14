Гендиректор "Мосфильма" заявил, что считает его нецелесообразным

14 ноября 2024, 21:29, ИА Амител

YouTube / Фото: unsplash.com / Szabo Viktor

Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с замедлением работы YouTube. Как сообщает РИА Новости, об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров.

Путин встретился с Шахназаровым 13 ноября. Во время встречи режиссер сказал российскому лидеру и о работе западного видеосервиса.

"Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости... Он выслушал и сказал: "Я разберусь, я посмотрю", – рассказал Шахназаров.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Ярослав Нилов направит обращение в Роскомнадзор с просьбой проинформировать о ситуации с замедлением YouTube, а также о будущем сервиса на территории РФ.