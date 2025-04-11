Путин встретится со спецпосланником Трампа 11 апреля, подтвердил Песков

Российский лидер обсудит с Уиткоффом "различные аспекты украинского урегулирования"

11 апреля 2025, 21:00, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин 11 апреля встретится со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом, подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

"Продолжается кропотливая работа. Естественно, Уиткофф, будучи специальным представителем президента [США Дональда] Трампа, привезет что-то от своего президента для Путина. Путин это выслушает. Будет продолжаться разговор по различным аспектам украинского урегулирования", – рассказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что встреча продлится столько, сколько потребуется российскому президенту.

Ранее сообщалось, что самолет со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом на борту приземлился в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

Напомним, предыдущие переговоры российского лидера и спецпосланника Дональда Трампа прошли 13 марта в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин через Уиткоффа передал президенту США информацию и "дополнительные сигналы". Однако темы разговора представитель Кремля не раскрыл. При этом 12 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что спецпосланник Трампа отправится в Москву для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

Первая личная беседа Уиткоффа с Путиным состоялась 11 февраля. Тогда он посетил Россию для возвращения на родину американца Марка Фогела, осужденного за контрабанду наркотиков. Заключенного освободили в рамках обмена. 13 февраля на родину вернулся россиянин Александр Винник, который отбывал тюремное заключение в США.