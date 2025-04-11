Путин встретится со спецпосланником Трампа 11 апреля, подтвердил Песков
Российский лидер обсудит с Уиткоффом "различные аспекты украинского урегулирования"
11 апреля 2025, 21:00, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин 11 апреля встретится со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом, подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.
"Продолжается кропотливая работа. Естественно, Уиткофф, будучи специальным представителем президента [США Дональда] Трампа, привезет что-то от своего президента для Путина. Путин это выслушает. Будет продолжаться разговор по различным аспектам украинского урегулирования", – рассказал Песков.
Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что встреча продлится столько, сколько потребуется российскому президенту.
Ранее сообщалось, что самолет со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом на борту приземлился в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
Напомним, предыдущие переговоры российского лидера и спецпосланника Дональда Трампа прошли 13 марта в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин через Уиткоффа передал президенту США информацию и "дополнительные сигналы". Однако темы разговора представитель Кремля не раскрыл. При этом 12 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что спецпосланник Трампа отправится в Москву для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.
Первая личная беседа Уиткоффа с Путиным состоялась 11 февраля. Тогда он посетил Россию для возвращения на родину американца Марка Фогела, осужденного за контрабанду наркотиков. Заключенного освободили в рамках обмена. 13 февраля на родину вернулся россиянин Александр Винник, который отбывал тюремное заключение в США.
11:22:44 13-04-2025
Они нам санкции, помощь Украине, а мы на полусогнутых на встречу бегом с отчетами.