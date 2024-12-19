Путин заявил, что семейную ипотеку под 6% сохранят

Также по 450 тыс. рублей уже выплатили семьям с тремя детьми для погашения ипотечного кредита

19 декабря 2024, 18:19, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что семейная ипотека под 6% продолжит существовать в России.

"Мы сохраняем семейную ипотеку под 6%. Наверное, еще будем говорить о всяких ипотечных делах, будем говорить о строительстве, но семейная ипотека сохраняется", – прокомментировал российский лидер.

Также президент заявил, что семьям с тремя детьми государство уже выплатило по 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.