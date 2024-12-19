Путин заявил, что семейную ипотеку под 6% сохранят
Также по 450 тыс. рублей уже выплатили семьям с тремя детьми для погашения ипотечного кредита
19 декабря 2024, 18:19, ИА Амител
Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что семейная ипотека под 6% продолжит существовать в России.
"Мы сохраняем семейную ипотеку под 6%. Наверное, еще будем говорить о всяких ипотечных делах, будем говорить о строительстве, но семейная ипотека сохраняется", – прокомментировал российский лидер.
Также президент заявил, что семьям с тремя детьми государство уже выплатило по 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.
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