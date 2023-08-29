Путин заявил, что уровень зарплат у россиян должен расти
Кроме того, властям нельзя забывать и о ситуации на рынке труда, хотя сейчас она стабильная, подчеркнул глава государства
29 августа 2023, 22:29, ИА Амител
Власти России должны работать над тем, чтобы уровень благосостояния граждан рос. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с директором ФССП Дмитрием Аристовым.
Говоря о должниках, Путин сказал, что в России должен расти уровень заработной платы. Кроме того, властям нельзя забывать и о ситуации на рынке труда, хотя сейчас она стабильная, подчеркнул глава государства.
Аристов отметил, что условный портрет среднестатистического должника: мужчина или женщина 35-40 лет, работоспособный, средняя сумма долга — около 173 тысяч рублей по одному исполнительному производству. Часть должников нигде официально не работают и имеют единственное жилье, которое по закону нельзя взыскать.
Путин в ответ на это заметил, что возникает вопрос — как у них вообще появляются задолженности. Аристов рассказал, что большинство таких людей не платят не только по кредитам, но и по ЖКУ. Нередко они занимают у окружающих и не отдают.
Президент в свою очередь отметил, что отчасти такие обстоятельства — "проблема государства". Глава государства считает, что такие "жизненные ситуации" у людей не должны возникать.
00:22:27 30-08-2023
Путин в очередной раз продемонстрировал, как он далек от реальности.
09:47:46 30-08-2023
Гость (00:22:27 30-08-2023) Путин в очередной раз продемонстрировал, как он далек от реа... Правительство на другой планете живёт, родной (Кин-дза-дза)
06:54:34 30-08-2023
Пустая болтовня. Человек у власти 23 года. Что мешало озаботиться этим раньше?
07:41:30 30-08-2023
Абсолютно согласен с Владимиром Владимировичем.Уровень зарплаты должен расти.
08:54:25 30-08-2023
Владимир В. (07:41:30 30-08-2023) Абсолютно согласен с Владимиром Владимировичем.Уровень зарпл... Патриарх считает, что он Васильевич. Против церкви идете? Грех это...
08:18:43 30-08-2023
Обещаю обещать
08:28:44 30-08-2023
1. Россияне должны жить хорошо. 2. Россияне должны жить. 3. Россияне должны. (Закон принят с поправками в трёх чтениях)
08:46:21 30-08-2023
А уровень зарплат об этом знает?
09:29:38 30-08-2023
Ничего я ему не должен, кто это вообще такой?
09:30:15 30-08-2023
"как у них вообще появляются задолженности" Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные! (с)
09:46:51 30-08-2023
Все верно - зарплаты должны увеличиваться. Причем в реальном исчислении (с поправкой на инфляцию), а не в номинальном. Но еще более важно, чтобы параллельно росла производительность труда, иначе рост зарплаты выльется в инфляцию, которая его что называется скушает.
09:48:13 30-08-2023
Я так понимаю ещё не все обездоленные отписались в топике) Это же тут самая популярная тема... Все комментаторы АМИКа, как один, получают в лучшем случае 25 тысяч, и они считают это ещё очень хорошей зарплатой, зачастую недостижимой. Да что говорить, если кандидат в губернаторы от ЛДПР, советник генерального директора БГЭС нисколько не краснея заявляет, что он одевается на Новом рынке, так как там продают недорогую одежду) Тут что-ли клуб по интересам? Или имущественный ценз на написание комментов? Почему все эти владельцы стометровых квартир или домов за десятки миллионов, все эти владельцы новеньких БМВ, Мерседесов, Лексусов и даже Роллс-Ройсов с Бентли и Ягуарами, все эти тысячи туристов, заплативших сотни тысяч за турпутёвки на море, тысячи посетителей ресторанов Барнаула со средним чеком от 5К+, почему они тут ничего не пишут?
09:59:15 30-08-2023
Гость (09:48:13 30-08-2023) Почему все эти владельцы стометровых квартир или домов за десятки миллионов, все эти владельцы новеньких БМВ, Мерседесов, Лексусов и даже Роллс-Ройсов с Бентли и Ягуарами, все эти тысячи туристов, заплативших сотни тысяч за турпутёвки на море, тысячи посетителей ресторанов Барнаула со средним чеком от 5К+, почему они тут ничего не пишут? Да был тут один житель страны розовых пони и какающих бабочками единорогов. Он в Бахетле видел очереди с полными телегами, наблюдал постоянно машины стоимостью от 5 миллионов и считал, что все так живут. Зашоренный короче какой-то.
10:31:19 30-08-2023
Гость (09:59:15 30-08-2023) Да был тут один житель страны розовых пони и какающих бабоч... А вы, я так понимаю, трудитесь слесарем КИПиА на заводе резинотехнических изделий по 12 часов в день 6 дней в неделю без отпуска и медицинского полиса и всё это за 20 тысяч рублей (если без штрафов обошлось), а продукты вы покупаете в Марии-Ра в отделе "Распродажа тухлой просрочки", и до своего завода добираетесь пешком, так как месячный проездной вам не по карману?
10:52:42 30-08-2023
Гость (10:31:19 30-08-2023) А вы, я так понимаю, трудитесь слесарем КИПиА на заводе резинотехнических изделий по 12 часов в день 6 дней в неделю без отпуска и медицинского полиса и всё это за 20 тысяч Ни в одной букве не угадали, но я понимаю ход вашей влажной фантазии. Учитесь лучше и может быть вас из слесарей в инженеры КИПиА переведут. Или и того хлеще, будете электроникой рти №2 проверять.
10:56:43 30-08-2023
Гость (10:52:42 30-08-2023) Ни в одной букве не угадали, но я понимаю ход вашей влажной ... Ба, да вы ещё и в хамоватости пытаетесь преуспеть) Судя по вашему окружению, которое не совершает покупки в приличных магазинах и не ездит на приличных автомобилях, вы именно и есть слесарь. И ничего тут обидного. Простая констатация факта.
11:06:42 30-08-2023
Гость (10:56:43 30-08-2023) Ба, да вы ещё и в хамоватости пытаетесь преуспеть) Судя по в... Боже упаси, в хамоватости с вами, знатоком всех отделов в Марии Ра, мне в жизни не сравниться. Так что ищите жителя страны розовых единорогов какающих пони и с ним кричите как у нас все замечательно и хорошо. Я, в отличии от вас, с реальными людьми больше общаюсь. Можете не отвечать. Сейчас я сяду за руль своего старенького Сурфа и поеду в лес. Поброжу с ножиком. Ну а вы продолжайте строить из себя успешного менеджера ухватившего судьбу за бубенцы.
11:33:02 30-08-2023
Гость (11:06:42 30-08-2023) Боже упаси, в хамоватости с вами, знатоком всех отделов в Ма... Сегодня, так-то, рабочий день) Пенсионерам, естественно, это без разницы) Езжай, прохожий, куда хочешь, тебя здесь никто не держит) И, кстати, мне ты неизвестен совсем, а по сему мне абсолютно нет нужды производить какое-либо впечатление на безвестного интернетного тролля. Хорошей пенсии вам, неизвестный.
21:39:25 30-08-2023
Гость (11:33:02 30-08-2023) Сегодня, так-то, рабочий день) Пенсионерам, естественно, это... Да вы же мамкин цветочек... А о разных графиках работ, кроме 5/2, вы не в курсе? А о людях которые сами на себя работают, тоже не слышали? Ну и про то, что кто-то ходит в оплачиваемый отпуск, для вас вообще крышесносная информация? Вы однако стандартный представитель офисного планктона в его наихудшем проявлении.... И я очень рад, что мне не приходится общаться в реальности с такими упоротышами. Меня окружают люди пусть не сильно богатые, но вменяемые.
10:53:06 30-08-2023
Гость (10:31:19 30-08-2023) Гость (09:59:15 30-08-2023) Да был тут один житель ст... Сейчас рабочие на заводах и стройках стали неплохо зарабатывать, в отличие от части офисного планктона, рядовых тружеников торговли и рядовых бюджетников. Вот там все действительно грустно у людей
10:12:14 30-08-2023
Гость (09:48:13 30-08-2023) Я так понимаю ещё не все обездоленные отписались в топике) Э... Потому что их 2%
10:27:41 30-08-2023
Гость (10:12:14 30-08-2023) Потому что их 2%... Откуда статистика? Чем то обосновать свою цифру можете?
10:48:08 30-08-2023
Гость (10:27:41 30-08-2023) Откуда статистика? Чем то обосновать свою цифру можете?... Легко гуглится или ищется в соответствующей современной литературе, напр. Томас Пикетти "Капитал в 21 веке"
10:54:20 30-08-2023
Гость (10:48:08 30-08-2023) Легко гуглится или ищется в соответствующей современной лите... А вы не сможете мне обосновать корреляцию между трудами Томаса Пикетти и уровнем благосостояния барнаульцев? Вот только не надо кивать на капитализм в России и общие правила. Тут всё иначе. Дайте статистику по Барнаулу)
10:48:37 30-08-2023
Гость (09:48:13 30-08-2023) Я так понимаю ещё не все обездоленные отписались в топике) Э... Давайте все же отделим "владельцев новеньких БМВ, Мерседесов, Лексусов и даже Роллс-Ройсов с Бентли и Ягуарами" и "тысячи туристов, заплативших сотни тысяч за турпутёвки на море, тысячи посетителей ресторанов Барнаула со средним чеком от 5К+" - это все же очень разные страты в текущей реальности. Первых - 0.1-0.5% в зависимости от региона. А вторых - 5-15%. У Вас же все в кучу смешалось. Поел в ресторане на 5 тыс. - все ты богач. Может праздник у человека и он позволит себе это раз в три месяца. А на отпуск за 200-300 тыс. люди может год копят или в кредит. И при чем тут Бентли, которых всего 3 штуки в городе и те уже не новые
11:01:13 30-08-2023
Гость (10:48:37 30-08-2023) Давайте все же отделим "владельцев новеньких БМВ, Мерседесов... Только на продаже стоит 12 Бентли в Барнауле) И праздник "раз в три месяца" на 5К вряд-ли устроишь. И тех, кто в отпуск на кредитные деньги ездит лично я не знаю. Это как же надо в обычной жизни озвереть, чтобы в отпуск в кредит)
11:16:19 30-08-2023
Гость (11:01:13 30-08-2023) Только на продаже стоит 12 Бентли в Барнауле) И праздник "ра... Вы Бентли 2005 года (за 1.5 млн руб.) не считайте, не смешите, это же как и БМВ Х6 2010 года уже не статусный актив, а неликвидный пассив, который удовольствия не приносит, статуса тоже, а только сосет из тебя немалые деньги и время на поддержание этого добра на плаву. Премиальные автомобили раньше было принято менять каждые 3 года, сейчас в сложных реалиях - допустимо увеличение до 5 и даже может в исключительных случаях до 7 лет, но дальше "премиальность" утрачивается полностью
15:01:36 30-08-2023
Гость (11:01:13 30-08-2023) Только на продаже стоит 12 Бентли в Барнауле) И праздник "ра... работаю в турагентстве. Больше половины платят кредитными картами. Кредитными
16:47:34 30-08-2023
Гость (15:01:36 30-08-2023) работаю в турагентстве. Больше половины платят кредитными ка... И что? Везде плачу кредиткой. Удобно. Льготные периоды, кэшбеки. Просто долг не довожу до начисления процентов.
21:43:27 30-08-2023
Гость (11:01:13 30-08-2023) И тех, кто в отпуск на кредитные деньги ездит лично я не знаю. Ну значит таких точно нет. Я думаю, что вы и педофилов ни одного не знаете. Значит они тоже землю не топчут? Откуда такая зашоренность в голове... Я не знаю, значит нету....
10:28:57 30-08-2023
Понаприезжали к нам в край за последние три месяца Витю поддержать высокие гости в розовых очках с доходами миллиард-миллион, где им бедным понять, что курица за 200 ре и за 400 это большие траты , когда выбираешь на проезд до работы потратить или булку хлеба купить. Витя то не самостоятельный, его поддерживать надо.
11:04:00 30-08-2023
Гость (10:28:57 30-08-2023) Понаприезжали к нам в край за последние три месяца Витю подд... Это-ж кем вы работаете, что у вас дилемма - купить хлеба или на проезд потратить 30 рублей?
10:31:15 30-08-2023
Странное заявлени. Ии как они повлияют на зажравшихся директоров, которые сами решают какую зп платить. Да ещё и не всю в белую. Зп может увеличить только рынок труда. Когда мы сами перестанем работать за копейки, а начнём ценить свой труд. Работодатель начнёт перекуратб специалистов. Правда для этого специалистом надо быть.
10:51:08 30-08-2023
Гость (10:31:15 30-08-2023) Странное заявлени. Ии как они повлияют на зажравшихся директ... Без смены курса ничего не изменится. Какой надо быть супер-нянечкой специалистом, чтоб платили, хотя бы 50 тыщ за эту трудную работу? Все не могут быть айтишниками и гл.бухгалтерами
11:08:57 30-08-2023
Гость (10:51:08 30-08-2023) Без смены курса ничего не изменится. Какой надо быть супер-н... Нянечкам, кстати, платят хорошо. Особенно если нянечка хороший специалист. Это означает, что нянечка не только обладает педагогическим образованием и может развить навыки в языке/математике, но и является человеком с эмпатией.
12:06:57 30-08-2023
Гость (11:08:57 30-08-2023) Нянечкам, кстати, платят хорошо. Особенно если нянечка хорош... В государстве в котором на хорошую жизнь имеют право только хорошие специалисты, а остальные должны жить в бедноте, это не развитое государство, но в нашей стране и хорошие специалисты хорошо не живут.
11:10:26 30-08-2023
Гость (10:51:08 30-08-2023) Без смены курса ничего не изменится. Какой надо быть супер-н... Да ничего не изменит смена курса. Не будет уже как в СССР, когда на всю страну десятилетиями была одинаковая ставка оплаты труда. Ту страну пропускали в 90ых. Теперь всё решает рынок. Пока только рынок вещевой. Но я думаю мы рано или поздно эволюционируем до того что рынок не только когда нам что-то нужно, но и когда кому-то что-то нужно от нас.
10:53:15 30-08-2023
Гость (10:31:15 30-08-2023) Странное заявлени. Ии как они повлияют на зажравшихся директ... Директора и не будут з/п поднимать ни бюджетные, ни тем более частные руководители: бюджетный руководитель положит экономию себе в карман, а частник бесплатно работать заставит ну или другому работнику в конверте сверху заплатит - и всё!!!! Вакансии МРОТ и выше висят месяцами на сайтах, хоть один руководитель задумался - почему? Удаленно, дистанционно, частичная занятость на ту же зп - не не слышали, да и не хотим, их все и так устраивает.
11:23:10 30-08-2023
Ну теперь-то Правительству РФ и Центробанку РФ нужно вводить контрсанкцию, ввиде ставки, один рубль равен одному фунту стерлингу или пятая колона не согласна?
11:32:41 30-08-2023
Дмитрий (11:23:10 30-08-2023) Ну теперь-то Правительству РФ и Центробанку РФ нужно вводить... О, бот не в строчку пукнул....
13:09:18 30-08-2023
Просто урезать депутатам и чиновникам их зарплаты с пенсиями на 75% . Вот тогда можно уже говорить про повышение зарплат и пенсии людям, особенно тем чьи ЗП 5000-10000 уб а пенсии и вовсе смешные. конечно чинушам и депуташам не понять какого бедному человеку живется,что раз в 10-15 лет съездить на море и то если зп позволяет. Это же не на бизнес джете летать и не на майбахе кататься и не в ресторанах кушать да за границей отдыхать. и мажорам не понять что не все в 18 лет могут позволить себе суперкар и айфон. а уж шмарам и подавно
14:09:58 30-08-2023
Горлик (13:09:18 30-08-2023) Просто урезать депутатам и чиновникам их зарплаты с пенсиями... ....тем чьи ЗП 5000-10000.... Скажите мне у кого зарплата в 5000 рублей? Да даже пускай 10. Кто эти люди??
14:53:30 30-08-2023
Гость (14:09:58 30-08-2023) ....тем чьи ЗП 5000-10000.... Скажите мне у кого зарплата в ... Ты против урезания зарплат зажравшимся и заворовавшимся чиновникам только потому, что не знаешь людей с з.п. 10000? Что у тебя с головой?
16:06:54 30-08-2023
Гость (09:59:15 30-08-2023) Да был тут один житель страны розовых пони и какающих бабоч... потому что нормальный здраво мыслящий человек не будет переплачивать за продукты точно такого же качества. зачем?
17:08:23 30-08-2023
Надо ввести штрафы для бедных. Тогда бедным станет быть не выгодно и все станут богатыми