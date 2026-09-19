Путин заявил о готовности России к восстановлению отношений с европейскими соседями

Глава государства подчеркнул, что у страны нет агрессивных планов

19 сентября 2026, 12:54, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: официальный сайт президента России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству и восстановлению отношений с европейскими соседями, пишет РИА Новости.

В пятницу глава государства провел заседание Военно‑промышленной комиссии. В ходе мероприятия Путин обратил внимание на то, что отдельные европейские лидеры, оправдывая свою позицию и значительные расходы, связанные с конфликтом на Украине, внушают населению идею о якобы существующей угрозе со стороны России.

"Мы готовы к сотрудничеству, к восстановлению отношений с европейскими соседями", — подчеркнул российский лидер в ходе заседания.

По словам президента, у РФ нет никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран. Ранее политолог назвал время перезагрузки российско-американских отношений. Эксперт полагает, что США могут стать первой страной Запада, готовой к уступкам.