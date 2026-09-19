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Путин заявил о готовности России к восстановлению отношений с европейскими соседями

Глава государства подчеркнул, что у страны нет агрессивных планов

19 сентября 2026, 12:54, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: официальный сайт президента России
Владимир Путин / Фото: официальный сайт президента России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству и восстановлению отношений с европейскими соседями, пишет РИА Новости.

В пятницу глава государства провел заседание Военно‑промышленной комиссии. В ходе мероприятия Путин обратил внимание на то, что отдельные европейские лидеры, оправдывая свою позицию и значительные расходы, связанные с конфликтом на Украине, внушают населению идею о якобы существующей угрозе со стороны России. 

"Мы готовы к сотрудничеству, к восстановлению отношений с европейскими соседями", — подчеркнул российский лидер в ходе заседания.

По словам президента, у РФ нет никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран. Ранее политолог назвал время перезагрузки российско-американских отношений. Эксперт полагает, что США могут стать первой страной Запада, готовой к уступкам.

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Владимир Путин Политика европа
       

Комментарии 3

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гость

15:44:29 19-09-2026

конечно, можно восстановить отношения с западом, когда вернут замороженные активы, уберут со своих территорий базы НАТО. Только тогда - газ, и прочее.

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гена

19:43:35 19-09-2026

мы нуждаемся в них больше .чем они.Потеряли рынки.а войти не просто.нужно предлогать скидки.НЕ та унас ситуация .чтобы диктовать.

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Гость

08:34:34 20-09-2026

Только Европе вы ни одном местом!

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