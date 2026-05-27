Россия предупредила Армению о последствиях вступления в ЕС
Москва может денонсировать соглашение о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов
27 мая 2026, 19:38, ИА Амител
Россия приостановит или денонсирует соглашение с Арменией о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов в случае продолжения вступления республики в Евросоюз. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает "Интерфакс".
Российское посольство передало армянской стороне письмо министра энергетики РФ Сергея Цивилева в адрес министерства территориального управления и инфраструктур Армении о том, что в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС Москва приостановит или денонсирует в одностороннем порядке упомянутое соглашение от 2 декабря 2013 года.
Согласно соглашению 2013 года, Россия бессрочно отменила экспортные пошлины на поставки в Армению нефтепродуктов, газа и алмазов. Это стало шагом на пути вступления республики в ЕАЭС, в который также входят Россия, Белоруссия, Киргизия и Казахстан. По соглашению Москва поставляет Еревану нефтепродукты и газ в объемах внутреннего потребления, утвержденных индикативными балансами, при этом запрещен реэкспорт в третьи страны.
В начале апреля президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьером Армении Николом Пашиняном заявлял, что Россия продает газ Армении за 177,5 доллара за тыс. куб. м, в то время как в Европе он стоит около 600 долларов за тыс. куб. м.
19:59:20 27-05-2026
Правильное решение!!! И граждан Армении вернуть на родину. Нечего им в России делать...
20:03:53 27-05-2026
Опять монолог от противного - вместо подсвечивания плюсов союза с РФ, позиция обиженки - а мы вам... Неудивительно, что провал во внешней политике...
20:12:00 27-05-2026
Почему друзьям в разы дешевле сырьё? У нас друзья - армия и флот! Вышли из Союза, хорошо, как бывшим 5% скидки.. Себя надо немного уважать, другие задумаются..
20:32:05 27-05-2026
Гость (20:12:00 27-05-2026) Почему друзьям в разы дешевле сырьё? У нас друзья - армия и ... Себя надо немного уважать, другие задумаются..+++
20:25:11 27-05-2026
А кто бросил союзницу в беде, когда азеры экспроприировали Карабах, да и сам весьма небезопасен в свете склонности к перекройкам границ? Как же "когти не рвать" ей в ЕС?
21:30:15 27-05-2026
Гость (20:25:11 27-05-2026) А кто бросил союзницу в беде, когда азеры экспроприировали К... И кто ж объявил, что территория карабаха ни раза не армения? Может пашинян. али кто другой?
09:39:49 28-05-2026
Гость (20:25:11 27-05-2026) А кто бросил союзницу в беде, когда азеры экспроприировали К... Ну какая союзница? Они дружат за деньги. Как эскорт в государственном масштабе. Сами армяне Нагорный Карабах никогда не признавали. Очковали ответки. Смысла нет за них вписываться. В СВО армяне за нас не вписались. ОДКБ в этом плане похож на спор Лебедева и Мизулиной - тоже непонятное на палочке.
20:40:39 27-05-2026
А почему для Европы газ 500 евро, ведь по всем каналам трубили 1200?!
21:45:47 27-05-2026
Гость (20:40:39 27-05-2026) А почему для Европы газ 500 евро, ведь по всем каналам труби... Вы б ещё про газ только за рубли вспомнили)))))
09:43:44 28-05-2026
Гость (21:45:47 27-05-2026) Вы б ещё про газ только за рубли вспомнили)))))...
За индийские рупии - вот ржачь то был.
20:52:06 27-05-2026
Во всех алкогольных отделах полно армянского шмурдяка, может кто осмелится все это палево изьять и, как раньше писали, оправить на переработку?
21:31:46 27-05-2026
Алтайский (20:52:06 27-05-2026) Во всех алкогольных отделах полно армянского шмурдяка, може... Переработку на что? На виноград, на котлеты, на уголь? Ваш вариант.
20:59:13 27-05-2026
Сегодня Пескова весь день крутили, где он говорит, что нужно понимать то, что эти скидки за наш счёт. Только не уточнил чей это "наш"
21:17:02 27-05-2026
Всё верно. Распоясались совсем!
09:13:40 28-05-2026
А если их выселить из Москвы, то быстрее получится?
09:20:28 28-05-2026
Гость (09:13:40 28-05-2026) А если их выселить из Москвы, то быстрее получится?... И ТНТ без руководства оставить?
09:42:17 28-05-2026
Гость (09:20:28 28-05-2026) И ТНТ без руководства оставить?... китай жеж
09:37:01 28-05-2026
То есть армянам скидки за нефтепродукты - а населению нашей страны рост тарифов ЖКХ?
Нельзя ли сделать наоборот - за счёт увеличения цены армянам снизить наши расходы на ЖКХ?
09:48:30 28-05-2026
Гость (09:37:01 28-05-2026) То есть армянам скидки за нефтепродукты - а населению нашей ...
Сразу видно что вы не геополитик - свою брюхо выпячиваете во вперед величию страны.
09:53:36 28-05-2026
Гость (09:48:30 28-05-2026) Сразу видно что вы не геополитик - свою брюхо выпячивает... геополитик это тот кто хочет сделать хуже гражданам своей страны и подкормить чужих?
вы ничего не путаете?
10:03:54 28-05-2026
Musik (09:53:36 28-05-2026) геополитик это тот кто хочет сделать хуже гражданам своей ст... Выше минусовал армянский геополитик))
10:09:52 28-05-2026
Гость (10:03:54 28-05-2026) Выше минусовал армянский геополитик))... армения никак не объект геополитики.
соответственно "армянский геополитик" - нет такого в природе и быть не может. только как часть проекта АнтиРоссия.
10:10:07 28-05-2026
Musik (09:53:36 28-05-2026) геополитик это тот кто хочет сделать хуже гражданам своей ст...
с чего это хуже? у нас духовная пища это важней денежных удовольствий. К тому же денег всегда мало