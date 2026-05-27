Россия предупредила Армению о последствиях вступления в ЕС

Москва может денонсировать соглашение о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов

27 мая 2026, 19:38, ИА Амител

Встреча Путина и Пашиняна в декабре 2025 года / Фото: kremlin.ru

Россия приостановит или денонсирует соглашение с Арменией о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов в случае продолжения вступления республики в Евросоюз. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает "Интерфакс".

Российское посольство передало армянской стороне письмо министра энергетики РФ Сергея Цивилева в адрес министерства территориального управления и инфраструктур Армении о том, что в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС Москва приостановит или денонсирует в одностороннем порядке упомянутое соглашение от 2 декабря 2013 года.

Согласно соглашению 2013 года, Россия бессрочно отменила экспортные пошлины на поставки в Армению нефтепродуктов, газа и алмазов. Это стало шагом на пути вступления республики в ЕАЭС, в который также входят Россия, Белоруссия, Киргизия и Казахстан. По соглашению Москва поставляет Еревану нефтепродукты и газ в объемах внутреннего потребления, утвержденных индикативными балансами, при этом запрещен реэкспорт в третьи страны.

В начале апреля президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьером Армении Николом Пашиняном заявлял, что Россия продает газ Армении за 177,5 доллара за тыс. куб. м, в то время как в Европе он стоит около 600 долларов за тыс. куб. м.