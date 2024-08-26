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Путин заявил о росте российской экономики

ВВП за первые полгода прибавил 4,6%, сказал президент

26 августа 2024, 16:00, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

 Экономика России продолжает расти хорошими темпами, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Экономика России, как в и прошлом году, продолжает расти хорошими, высокими темпами", – цитирует его ТАСС.

По данным главы государства, ВВП за первые полгода прибавил 4,6%.

Экономика Владимир Путин

Комментарии 3

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Гость

19:02:25 26-08-2024

Здесь комментариев не будет

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Гость

11:09:18 27-08-2024

Барон Мюнхгаузен, такое никогда бы не сморозил.

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Гость

01:41:04 29-08-2024

Шея стала тоньше, но зато длиннее!

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