Путин заявил о росте российской экономики

ВВП за первые полгода прибавил 4,6%, сказал президент

26 августа 2024, 16:00, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Экономика России продолжает расти хорошими темпами, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Экономика России, как в и прошлом году, продолжает расти хорошими, высокими темпами", – цитирует его ТАСС.

По данным главы государства, ВВП за первые полгода прибавил 4,6%.