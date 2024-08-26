Путин заявил о росте российской экономики
ВВП за первые полгода прибавил 4,6%, сказал президент
26 августа 2024, 16:00, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Экономика России продолжает расти хорошими темпами, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"Экономика России, как в и прошлом году, продолжает расти хорошими, высокими темпами", – цитирует его ТАСС.
По данным главы государства, ВВП за первые полгода прибавил 4,6%.
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