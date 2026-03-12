"Заринская промышленная компания" оптимизирует производство сэндвич-панелей

Предприятие будет внедрять бережливые технологии в рамках федпроекта "Производительность труда"

12 марта 2026, 10:00, ИА Амител

Повышение производительности / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

На площадке алтайского предприятия "Заринская промышленная компания" прошло стартовое совещание, посвященное участию в федеральном проекте "Производительность труда". Он входит в национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика". Специалисты компании вместе с экспертами Федерального центра компетенций приступят к внедрению инструментов бережливого производства и пересмотру ключевых производственных процессов.

Грамотная оптимизация

Первостепенная задача проекта — совершенствование процесса изготовления трехслойных сэндвич-панелей. Это одно из главных направлений работы предприятия, поэтому именно здесь в первую очередь планируют внедрить инструменты бережливого производства.

Работу проведут под руководством экспертов АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда". Совместная команда сосредоточит внимание на анализе производственного цикла, выявлении лишних операций и поиске решений, которые позволят повысить эффективность.

Применение современных управленческих подходов поможет сократить производственные потери, ускорить технологические процессы и улучшить качество готовой продукции. Подобные решения также направлены на более рациональное использование ресурсов предприятия и повышение конкурентоспособности.

Повышение эффективности напрямую влияет на развитие бизнеса и благополучие сотрудников, подчеркнул генеральный директор ООО "Заринская промышленная компания" Михаил Бессмертный.

«Производительность труда — это двигатель благосостояния как предприятия, так и сотрудников. Борьба с потерями должна быть не просто лозунгом, а смыслом. Наше государство дало нам возможность безвозмездно учиться и развивать свои навыки. Так что мы постараемся получить от участия в проекте максимальный эффект», — отметил руководитель.

Инструменты проекта

Участники федпроекта используют возможности цифровой платформы производительность.рф. Ресурс открывает доступ к образовательным материалам, аналитическим инструментам и успешным кейсам, которые помогают компаниям внедрять современные методы управления производственными процессами.

Как ранее сообщал amic.ru, в федеральном проекте "Производительность труда" участвуют и другие предприятия региона. Например, Барнаульский завод пищевого машиностроения также приступил к улучшению производственных показателей. На предприятии рассчитывают пересмотреть организацию рабочих процессов, усилить управленческие решения и повысить конкурентоспособность.

Также к проекту подключился санаторий "Сосновый бор". Во время установочного совещания команда определила ключевые направления работы и согласовала этапы внедрения бережливых технологий. Руководство здравницы планирует провести комплексный анализ внутренних процессов, выявить слабые места и закрепить новые стандарты в повседневной деятельности. Такие изменения помогут повысить качество услуг и сделать работу учреждения более эффективной.