Кинотеатры на Алтае чаще показывают индийские фильмы из-за студентов-иностранцев
Студенты из Индии любят смотреть фильмы из Болливуда
12 марта 2026, 10:14, ИА Амител
Индийские фильмы, сделанные на студии Болливуд, все чаще показывают в кинотеатрах Барнаула, у них есть своя стабильная аудитория. Значительную роль в этом играет большое число студентов из Индии, которые учатся в местных вузах. Об этом в интервью amic.ru рассказала руководитель по репертуару и связям с общественностью сети "Киномир" Анастасия Семенчина.
Студенты ждут премьеры
В Барнауле индийские фильмы показывают не только из интереса к экзотическому кино. Как пояснила Анастасия Семенчина, важную роль играет то, что в городе учится много студентов из Индии, в первую очередь — в медицинском университете. По ее словам, для них важно посмотреть новые фильмы именно в кинотеатре и сделать это сразу после выхода.
«Когда выходит новый фильм, они хотят увидеть его буквально в первые дни проката. Если задержать премьеру даже на несколько дней, они просто посмотрят его где-нибудь онлайн», — рассказала Семенчина.
Кинотеатры сотрудничают с дистрибьюторами, которые предлагают индийские релизы. Иногда о предстоящих премьерах сообщают сами студенты или представители прокатчиков. После этого фильм ставят в расписание, и на сеансы приходит своя аудитория. При этом индийское кино отличается большой продолжительностью. Многие фильмы длятся около трех часов, иногда показы проходят даже с антрактом.
Турецкие сериалы и азиатские хорроры
В сети кинотеатров также пробовали показывать фильмы из других стран. Например, турецкое кино, которое часто приходит в прокат вместе с пакетами релизов дистрибьюторов.
По словам Анастасии Семенчиной, интерес к таким фильмам во многом связан с популярностью турецких сериалов. У них в России сформировалась большая фан-база, поэтому зрители нередко идут и на полнометражные проекты с участием известных актеров.
Кроме того, кинотеатры экспериментировали с азиатским кино, в том числе с фильмами из стран Юго-Восточной Азии, и хоррорами.
Большое интервью с Анастасией Семенчиной читайте на сайте amic.ru.
10:16:25 12-03-2026
где-то мы это все уже видели.
а итальянцев по культурному обмену не будет?
10:31:27 12-03-2026
Гость (10:16:25 12-03-2026) где-то мы это все уже видели.а итальянцев по культурному... Челентано тож был ништяк
10:17:11 12-03-2026
Танцора Диско я бы и сейчас на большом экране посмотрел.
Шедеврально ж!
10:20:01 12-03-2026
Индийские фильмы снимают для неграмотных людей. Любителей отстойного "Танцора диско" попрошу не нервничать.
10:32:27 12-03-2026
Гость (10:20:01 12-03-2026) Индийские фильмы снимают для неграмотных людей. Любителей от... там пышечки классные такие.
10:36:28 12-03-2026
Гость (10:20:01 12-03-2026) Индийские фильмы снимают для неграмотных людей. Любителей от... ну расскажите что смотрят грамотные - хоть поржем с утра
10:31:51 12-03-2026
Джими джими.. ача ача...
10:32:35 12-03-2026
Почему на большом экране крайне скудно представлены фильмы категории ХХХ, но сплошняком идёт пошлятина про измены и убийства? Населению нужны фильмы про любовь, а ХХХ и есть любовь!
10:34:10 12-03-2026
Они сюда индийские фильмы смотреть приехали?
14:15:19 12-03-2026
Олег (10:34:10 12-03-2026) Они сюда индийские фильмы смотреть приехали?... Барнаул - не резиновый!!!
10:42:46 12-03-2026
а щас в зале пивас можно распивать ?
во время просмотра?
а то по трезвяне этот шедевр бредятский как смотреть ?
10:49:41 12-03-2026
Гость (10:42:46 12-03-2026) а щас в зале пивас можно распивать ? во время просмотра?...
кровушка газами и ушами пойдет
10:54:38 12-03-2026
Гость (10:49:41 12-03-2026) кровушка газами и ушами пойдет... слабаки нетренированные!
от ПростоМарии вы вообще свихнетесь после intro.!
14:21:14 12-03-2026
Musik (10:54:38 12-03-2026) слабаки нетренированные!от ПростоМарии вы вообще свихнет... Да не. Им типа Рэмбы подавай. Они же себя считают героями, ну диванными. ))
11:00:24 12-03-2026
своих студентов учить надо...врачей нету...
11:02:28 12-03-2026
А африканские людоеды какое меню в студенческой столовой предпочитают?
А корейские любители Тузиков?
17:01:22 12-03-2026
а мне нравятся фильмы Боливуда. Сегодняшняя продукция конечно это не Танцор диско и не Багдадский вор но все же неплохие фильмы
всяко лучше чем западное ****
07:36:36 13-03-2026
Показывать то и нечего! А своего, даже аналогичного, не можем снять.