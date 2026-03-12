Кинотеатры на Алтае чаще показывают индийские фильмы из-за студентов-иностранцев

Студенты из Индии любят смотреть фильмы из Болливуда

12 марта 2026, 10:14, ИА Амител

Кадр из фильма "Девдас" (2002 год)

Индийские фильмы, сделанные на студии Болливуд, все чаще показывают в кинотеатрах Барнаула, у них есть своя стабильная аудитория. Значительную роль в этом играет большое число студентов из Индии, которые учатся в местных вузах. Об этом в интервью amic.ru рассказала руководитель по репертуару и связям с общественностью сети "Киномир" Анастасия Семенчина.

Студенты ждут премьеры

В Барнауле индийские фильмы показывают не только из интереса к экзотическому кино. Как пояснила Анастасия Семенчина, важную роль играет то, что в городе учится много студентов из Индии, в первую очередь — в медицинском университете. По ее словам, для них важно посмотреть новые фильмы именно в кинотеатре и сделать это сразу после выхода.

«Когда выходит новый фильм, они хотят увидеть его буквально в первые дни проката. Если задержать премьеру даже на несколько дней, они просто посмотрят его где-нибудь онлайн», — рассказала Семенчина.

Кинотеатры сотрудничают с дистрибьюторами, которые предлагают индийские релизы. Иногда о предстоящих премьерах сообщают сами студенты или представители прокатчиков. После этого фильм ставят в расписание, и на сеансы приходит своя аудитория. При этом индийское кино отличается большой продолжительностью. Многие фильмы длятся около трех часов, иногда показы проходят даже с антрактом.

Турецкие сериалы и азиатские хорроры

В сети кинотеатров также пробовали показывать фильмы из других стран. Например, турецкое кино, которое часто приходит в прокат вместе с пакетами релизов дистрибьюторов.

По словам Анастасии Семенчиной, интерес к таким фильмам во многом связан с популярностью турецких сериалов. У них в России сформировалась большая фан-база, поэтому зрители нередко идут и на полнометражные проекты с участием известных актеров.

Кроме того, кинотеатры экспериментировали с азиатским кино, в том числе с фильмами из стран Юго-Восточной Азии, и хоррорами.

