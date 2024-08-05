Работу автобусов № 1 и № 10 восстановили в Барнауле
Сбой произошел из-за перехода на двухсменный режим
05 августа 2024, 10:20, ИА Амител
Автобус / Фото: pxhere.com
В Барнауле полностью восстановил работу автобусных маршрутов № 1 и № 10. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Проблемы возникли из-за перехода на двухсменный режим. Для того чтобы исправить ситуацию, комитет по дорожному хозяйству и "Горэлектротранс" действовали совместно.
Автобусы выводились на линию постепенно. Сначала к работе приступили восемь машин. На данный момент график на маршруте полностью восстановлен.
11:59:01 05-08-2024
Утром ехали на 60 маршруте. Все представляют что утром там творится. После пл. Октября стало свободнее- человек 6 стояло. После КДМ человека 4 и здесь нас останавливает машина ПДС и выписывает штраф за перегруз. Вопрос: стоя в маршрутках ездить нельзя? Так вы установите патрули с Павловского на каждой остановке, дня 3 подежурьте и весь общественный транспорт встанет . А сколько штрафов выпишите. Ну глядишь и нормальные автлбусы пустят. Пока водителю оформляли штраф нас обогнала маршрутка 60 , людей в ней было больше чем в нашей, но ее не остановили. Смех да и только. Смех да и только. Вы или уж всех останавливайте или отдыхайте. Дайте людям спокойно доехать до работы.
13:32:11 05-08-2024
Гость (11:59:01 05-08-2024) Утром ехали на 60 маршруте. Все представляют что утром там т... Шо, опять?
23:00:00 05-08-2024
Гость (11:59:01 05-08-2024) Утром ехали на 60 маршруте. Все представляют что утром там т... Вот поэтому и нужна слаженная работа 10-ки, чтобы разгружать 60-й. Ещё нужно восстанавливать 17-й и 24-й, чтобы разгрузить 53-й
13:57:11 05-08-2024
Раньше на 60 были большие автобусы, всегда много народа. Но самая жуть в 144. Любое время - утро, день, вечер - не залезть, не вылезть, плотная толпа. Хотя сам маршрут хороший, но надо пустить полноразмерные автобусы, ещё бы продлили до Леруашки правобережной , цены бы вам не было!
23:01:11 05-08-2024
Гость (13:57:11 05-08-2024) Раньше на 60 были большие автобусы, всегда много народа. Но ... Раньше и 10-ка ходила. Плохонько, но ходила. Ещё и 17-й помогал неплохо! Тяжко без 17-шки!
12:52:57 06-08-2024
Гость (13:57:11 05-08-2024) Раньше на 60 были большие автобусы, всегда много народа. Но ...
и 76 хорошо бы увеличить в объемах, продлили -дальше некуда, а вместимость та же
11:16:55 06-08-2024
недавно, в самое адово пекло, решила проехать пару остановок на новеньком автобусе с кондиционером.
прокатилась, ага, только кондюки, как сказала мне местная кондуктор, сразу перестали работать и теперь все эти новые автобусы- обычные душегубки. выскочила из него через одну остановку, тк на улице в +35 (или выше) гораздо прохладнее и есть немного кислорода.