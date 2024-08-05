Работу автобусов № 1 и № 10 восстановили в Барнауле

Сбой произошел из-за перехода на двухсменный режим

05 августа 2024, 10:20, ИА Амител

Автобус / Фото: pxhere.com

В Барнауле полностью восстановил работу автобусных маршрутов № 1 и № 10. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Проблемы возникли из-за перехода на двухсменный режим. Для того чтобы исправить ситуацию, комитет по дорожному хозяйству и "Горэлектротранс" действовали совместно.

Автобусы выводились на линию постепенно. Сначала к работе приступили восемь машин. На данный момент график на маршруте полностью восстановлен.