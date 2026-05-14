Работы на 20 лет. Теплосети Барнаула нуждаются в ремонте на 170 млрд рублей
По данным БТСК, средний износ теплового хозяйства города достиг 74%
14 мая 2026, 06:15, ИА Амител
В Барнауле более 1200 км тепловых сетей уже выработали свой срок службы и нуждаются в замене. Чтобы полностью обновить это хозяйство, потребуется около 170 млрд рублей и не менее 15–20 лет работы. Об этом во время брифинга в администрации города 13 мая журналистам рассказал руководитель БТСК Александр Гросс.
Большая часть сетей уже изношена
Средний износ тепловых сетей Барнаула сейчас составляет 74%. Магистральные сети изношены примерно на 70%, внутриквартальные — почти на 79%.
«Ресурс сетей составляет 30 лет. У нас ресурс уже отработал порядка 71% сетей. То есть если у нас 1700 км сетей, то 1200 км сетей уже, по большому счету, надо бы заменить», — сообщил руководитель БТСК.
Он отметил, что износ — это не абстрактная цифра, а реальное превышение нормативного срока эксплуатации труб.
На полную замену потребуется 170 млрд рублей
По оценке компании, для замены изношенных сетей Барнаула понадобится около 170 млрд рублей. Однако даже если бы такие средства появились сразу, выполнить работы быстро все равно не получилось бы.
«Даже если эти деньги появятся сегодня, то, по нашим расчетам, для того чтобы заменить эти 1200 км, необходимо от 15 до 20 лет», — пояснил Александр Гросс.
По его словам, полностью перекладывать сети одновременно невозможно, иначе город пришлось бы фактически превратить "в одну сплошную яму". Кроме того, масштабные ремонты потребовали бы длительных отключений горячей воды и серьезно осложнили бы движение транспорта.
Руководитель БТСК отметил, что главная задача сейчас — вовремя выявлять наиболее проблемные участки и менять их до серьезных повреждений. Для этого в Барнауле проводят гидравлические испытания и обследуют магистрали роботизированным комплексом. Специальный робот проверяет состояние труб изнутри и показывает толщину стенок.
После обследования специалисты определяют, какие участки находятся в критическом состоянии, а какие еще смогут проработать несколько лет. В прошлом году после диагностики в Барнауле заменили около 2 км наиболее проблемных сетей. В этом году компания планирует обновить еще столько же.
06:38:24 14-05-2026
Дак а чо 25 лет до этого делали?
06:49:10 14-05-2026
Гость (06:38:24 14-05-2026) Дак а чо 25 лет до этого делали? ... То же что и сейчас, пилите Шура, пилите... Объявить субботник во всём городе и заменить все трубы....
07:09:16 14-05-2026
Гость (06:49:10 14-05-2026) То же что и сейчас, пилите Шура, пилите... Объявить субботни... маёвку, же.
а субботник в бане.
06:58:27 14-05-2026
Гость (06:38:24 14-05-2026) Дак а чо 25 лет до этого делали? ... Уже по 6 раз всё поменяли, судя по раскопкам каждое лето. Тупо ещё денег хотят.
07:06:57 14-05-2026
Гость (06:38:24 14-05-2026) Дак а чо 25 лет до этого делали? ... .. сидели на трубе.
и грели/сь..
07:16:01 14-05-2026
Гость (06:38:24 14-05-2026) Дак а чо 25 лет до этого делали? ... кластер же строили.
вначале свинарники и колбасные цеха,
затем туристический кластер, а нынче-нынче смотрим телевизор и радуемся.
14:43:50 14-05-2026
Гость (06:38:24 14-05-2026) Дак а чо 25 лет до этого делали? ... Водопровод изношен, теплосети изношены, транспорт в городе оставляет желать лучшего, про ливневки молчу. Про зарплаты в крае тоже промолчу, как и про пробки, дороги в городе, парковки и т.д.
18:01:35 14-05-2026
Гость (14:43:50 14-05-2026) Водопровод изношен, теплосети изношены, транспорт в городе о... Энергия развития(тм). Та самая. Самое страшное с их ремонтов тоже толку нет. Ну катали вот Павловский на отрезке Георгиева-Сельскохозяйственная и что с ним сейчас? С таким качеством можно весь город каждые 5 лет переделывать и все равно без дорог будем. Поэтому дело уже не в деньгах даже,а в их воровстве
06:52:50 14-05-2026
Ой! А кто же износил эти сети? И почему в предидущие годы не чинили?
06:58:23 14-05-2026
Ничего, выкрутимся. Деньги есть, рабочая сила есть. Вот кончится спец. операция, сразу заживём мирной жизнью. Жаль, что раньше не вкладывались.
07:09:09 14-05-2026
Гость (06:58:23 14-05-2026) Ничего, выкрутимся. Деньги есть, рабочая сила есть.... Жаль, что раньше не вкладывались.... Как это не вкладывались? По 2 раза в год повадились тарифы поднимать, потребители уже задолбались вкладываться!
07:12:11 14-05-2026
Гость (07:09:09 14-05-2026) Как это не вкладывались? По 2 раза в год повадились тарифы п... .. это же другое.. ©
07:06:37 14-05-2026
Износ сетей Барнаула сейчас составляет 74%, внутриквартальные — почти на 79%.
ТАК ПОЧЕМУ ЕЩЕ ВЧЕРА НЕ ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ?
07:10:49 14-05-2026
Про это ведь постоянно писали.
Простите, 5 лет назад износ был ужасающим. Всю зиму писали про поломки на водопроводе.
Власти опять не в курсе???
07:13:14 14-05-2026
Страна угроблена… продолжаем
07:15:53 14-05-2026
Водопровод почти полностью изношен, а власти разрешают строить человейники, которые присоединяются к этому еле живому водопроводу. Как это назвать?
07:23:42 14-05-2026
Гость (07:15:53 14-05-2026) Водопровод почти полностью изношен, а власти разрешают строи... вроде в статье про тепловые сети?
хотя.
всё едино.
,, что воля, что неволя.. "©
18:51:46 14-05-2026
Бардак
07:36:00 14-05-2026
А два дня назад такая труба в небо полетела, красиво было смотреть
Вот на такие трубы денег не жалко, а эти ваши теплосети …..
Да хоть пусть все развалятся
08:38:31 14-05-2026
Оставить гнить теплотрубы в земле. Кинуть к каждому дому трубу газа и минигазокотельную сделать. Так в разы дешевле и вообще одни плюсы.
08:47:19 14-05-2026
Гость (08:38:31 14-05-2026) Оставить гнить теплотрубы в земле. Кинуть к каждому дому тру... Газ сжигать с мусором - идея супер. С учётом того как сегодня мусорят. Пенсионеры многие с удовольствием пойдут работать истопниками.
09:22:35 14-05-2026
можно дождаться когда Китайцы начнут делать ядерные батарейки, и покупать на алиэкспрессе, вот они то и обеспечат источник тепла, света, воды))).
16:01:35 14-05-2026
Гость (08:38:31 14-05-2026) Оставить гнить теплотрубы в земле. Кинуть к каждому дому тру... Торгуешь мини котельными? Иначе эту чушь не объяснить. Дёшево,ага. Дороже,чем централизованное тепло,а самое интересное начнется, когда придется ее обслуживать и ремонтировать. Вот тогда вой на болотах от жильцов начнется))
18:04:01 14-05-2026
Гость (16:01:35 14-05-2026) Торгуешь мини котельными? Иначе эту чушь не объяснить. Дёшев... Тарас что ли гадящий в комментах региональных сми за зп? Характерный речевой оборот про болота и вой на них это их типичный маркер
21:49:25 14-05-2026
Гость (18:04:01 14-05-2026) Тарас что ли гадящий в комментах региональных сми за зп? Хар... Не знаю кто там Тарас,но русский подучи. Я инженер и знаю о чем говорю,а ты голову из телевизора вынь.
08:40:07 14-05-2026
Нужно строить газокотельни с возможностью жечь придомовой мусор.
08:53:16 14-05-2026
Безобразие полнейшее..
09:34:21 14-05-2026
Так ведь БТСК из своей прибыли должна трубы менять.
09:53:20 14-05-2026
Ой , капитализм износился. Как говорится "купи- продайки" сами своими руками социализм и вернут, радостно и с песней! Ума то не хватило. Хватило только деньги за рубежом тратить.
10:31:47 14-05-2026
Судя по тому какие цифры в квитанциях, там трубы уже золотые должны лежать, а оне все про свои яхты.
11:07:55 14-05-2026
почему в Севастополе, у брата в квартире стоит газовый котёл и как похолодает он может включить отопление.
а здесь, в АлтКраине до сих пор отопление от ТЭЦ на угле.
доколе?
,, наше богатство"будут тянуть в Китай?
11:50:59 14-05-2026
одни вопросы. (11:07:55 14-05-2026) почему в Севастополе, у брата в квартире стоит газовый котёл... Кузбас, СУЭК, тоже кушать хотят, угольщики скупили генерацию, чтобы сбывать своё твёрдое топливо. На газ им переходить не с руки. А так вы правы, доколе. На газу будет и чище и эффективнее.
17:25:59 14-05-2026
одни вопросы. (11:07:55 14-05-2026) почему в Севастополе, у брата в квартире стоит газовый котёл... Когда-то в конце советских времен был в отпуске у родных в Западно Украине, г. Тернополе. Это был 90-й год. Так у них, у бандеровцев, благодаря нашему газу, в каждой кварти ре стояли небольшие газовые котлы, которые обогревали батареи отопления в этой квартире. Тогда еще подумал, что у нас в Барнауле далеко не у всех был газ, хотя в Сибири его добывали. А вот в Зап.Украине сибирский газ обогревал каждую квартиру в отдельности, чтоб бандеровцам теплее было.А сибиряки перебьются, мол,они же (сибиряки)привыкли к морозам.
18:17:51 14-05-2026
Горожанин. (17:25:59 14-05-2026) Когда-то в конце советских времен был в отпуске у родных в З... Вот враль же! А чего ж тогда на СВО уже пятый год ТЭЦ мочат!
19:27:42 14-05-2026
Разоблачитель (18:17:51 14-05-2026) Вот враль же! А чего ж тогда на СВО уже пятый год ТЭЦ мочат!... юнны вы ещё разоблачать.
постарайтесь больше путешествовать и смотреть, как живут дальше Калманки.
или хотя бы читать и думать.
12:02:09 14-05-2026
Так как вы ковыряетесь над одной ямой месяц по часу в неделю действительно 25 лет нужно. Потом на следующий же год опять лезете копать в это же место. По ушам ездите с ценовыми зонами,повышением тарифов,но всё мало как бомбилам на маршрутке. Яхту своего начальника продайте и найдутся деньги
12:37:42 14-05-2026
Общественный транспорт вечно ноет чтобы повысили тариф. Обещают что как только так заживем. Управляющие компании такую же песню поют дайте нам тариф 30 рублей и сделаем вам тут отель плаза резорт. Теплосети так говорят. Энергосети. И много кто ещё. Но после повышения не происходит ровным счетом ничего. На это они имеют дерзость возразить будто повысили,но мало,нужно больше. И в таком колесе вращаемся уже лет 25
13:31:37 14-05-2026
Гость (12:37:42 14-05-2026) Общественный транспорт вечно ноет чтобы повысили тариф. Обещ... Пусть топают в банк с бизнес планом, сегодня деньги на ремонт, завтра экономия на обслуживании, при чем здесь люди? Вон торговая сеть Магнить провела свою инвест программу по конским банковским процентам, зато через 2 года будут прибыль стричь. А эти или работать не умеют или не хотят. Но с людей точно не нужно позволять дополнительные деньги брать этим ухарям, чтобы они свои дыры лататали!
12:41:33 14-05-2026
С 2005 года деньги просто разворовывали? 100 процентная оплата включает и капитальный ремонт. А учитывая, что тарифы поднимали выше инфляции, то износ должен быть не более чем за текущий год. А руководитель не состоит в партии жуликов и воров?
14:34:12 14-05-2026
Гость (12:41:33 14-05-2026) С 2005 года деньги просто разворовывали? 100 процентная опла...
А коттеджные поселки вокруг города на что строились? Там явно не учителя с врачами живут.
14:37:22 14-05-2026
Гость (14:34:12 14-05-2026) А коттеджные поселки вокруг города на что строились? Там... там люди живут.
14:44:36 14-05-2026
данные из открытых источников:
чистая прибыль ООО "Барнаульский водоканал" 2024 - 598 млн, 2025 - 455 млн. рублей. с 2011 по 2025 - 3,2 млрд руб.
18:24:09 14-05-2026
юзер (14:44:36 14-05-2026) данные из открытых источников:чистая прибыль ООО "Барнау... Ну и какое отношение водоканал имеет к теплосетям?
19:39:39 14-05-2026
Водоканал (18:24:09 14-05-2026) Ну и какое отношение водоканал имеет к теплосетям?... одним миром мазаны..
что водоканал, что тепловые сети.
дай,дай, дай..
15:52:59 14-05-2026
А самая большая яхта в мире Андрея Мельниченко? Это другое?
17:58:50 14-05-2026
Гость (15:52:59 14-05-2026) А самая большая яхта в мире Андрея Мельниченко? Это другое?... С убытков накопил видать. Пару таких мельниченок за жабры взять глядишь и на обновление деньги сразу обнаружатся
19:49:56 14-05-2026
Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил главу Минэкономразвития Максима Решетникова для обсуждения прогноза ведомства о повышении тарифов на ЖКХ. «Получается, с одной стороны, то же министерство экономического развития говорит о снижении инфляции и до конца года высказывает прогнозы, что инфляция снизится до 5%, а с другой стороны, прогнозирует рост тарифов двухкратный относительно инфляции. Мы не можем с этим с вами согласиться. Поэтому давайте эти вопросы обсуждать», — подчеркнул он.
Кроме того, председатель ГД предложил поручить этот вопрос комитету по контролю, который взаимодействует с правительством и, в частности, со Счетной палатой.
01:08:31 15-05-2026
Да можно говорить о воровстве и разгильдяйстве. Но факт то остался 74 % изношенности - это в любой момент тысячи горожан могут остаться без тепла или воды. Критиковать можно бесконечно, но что делать когда краны перекроют из-за хронических аварий. Печки топить и колодцы копать во дворах. Сам свидетель - в Молдавии такое практиковали - девятиэтажка - лифт не работает - вода - колодец во дворе. К хорошему быстро привыкают люди, но чтобы в доме вода была и тепло , каждый готов будет отдать в 5 раз больше за коммуналку , чем сейчас. Так может надо кардинально что-то решать? 2 км в планах, а заменить надо 1200 км - такими темпами 600 лет понадобится. Через 10-20 лет будет уже поздно. И это не только в Барнауле - везде по стране.
08:29:06 15-05-2026
Гость (01:08:31 15-05-2026) Да можно говорить о воровстве и разгильдяйстве. Но факт то о... в Сербии, в городе Чачак, примерно в 93-95 году, во многих высокоэтажках в квартирах стояли печки буржуйки.
прошло 30 лет почти, в Сербии-хорошо жить.
в АлтКраине стало жить хуже.
09:42:38 15-05-2026
Гость (01:08:31 15-05-2026) Да можно говорить о воровстве и разгильдяйстве. Но факт то о... По водопроводу из попутного газа делают трубы высококачественные полиэтиленовые - срок службы 100 лет. По Теплотрассе изучите, возможно тоже есть что-то чтобы можно было раз сделать и забыть.
Хотя бы магистральные теплотрассы можно же содержат в нормативном состоянии, а уже отпайки до бройлерных и до домов - аварийно решать. В общем есть банк, в банке есть деньги, Водоканал и БТСК - это частные коммерческие организации. Че как маленькие? Берите кредит и решайте свои вопросы, только не за счет населения.
11:20:18 15-05-2026
Гость (09:42:38 15-05-2026) По водопроводу из попутного газа делают трубы высококачестве... Кредит будем гасить за счет населения. Основной долг и проценты тоже. Придется повысить тариф.Такова селяви. А вы предлагаете за чей счет погасить кредит?
12:00:17 15-05-2026
БТСК (11:20:18 15-05-2026) Кредит будем гасить за счет населения. Основной долг и проце... Есть трубная металлическая компания ТМК называется, напишите туда письмо, созвонитесь с технологом, могут ли они добавлять в металл какие-нибудь легирующие добавки, чтобы трубы в условиях Алтайского края или Сибири выдерживали срок эксплуатации более 50 лет. Пусть специально обученные люди об этом думают. Знаю, что современный металлопрокат, который подешевле и 5 лет не выдерживает коррозию. Нужно провести технико-экономическое сравнение вариантов.
12:27:46 15-05-2026
БТСК (11:20:18 15-05-2026) Кредит будем гасить за счет населения. Основной долг и проце... "А вы предлагаете за чей счет погасить кредит?"
Я предлагаю гасить кредит за счет прибыли вашей компании, а не за счет граждан)
13:33:13 15-05-2026
Гость (12:27:46 15-05-2026) "А вы предлагаете за чей счет погасить кредит?" Я предла... Странный человек. А прибыль нашей компании откуда возьмется, если мы не повысим тариф. Так что извиняйте, готовьтесь к 1 -му октября.
13:41:21 15-05-2026
СГК (13:33:13 15-05-2026) Странный человек. А прибыль нашей компании откуда возьмется,... Прибыль компании может взятся за счет эффективной работы? Нет? Режте издержки и делайте инвестпрограмму за свой счет.
15:11:38 15-05-2026
Гость (13:41:21 15-05-2026) Прибыль компании может взятся за счет эффективной работы? Не... Т.е. Наша несчастная CUR остановит инфляцию в стране??? Браво, 5 баллов.
А может вообще остановить ремонты и уволить всех рабочих и инженеров, или только половину?
17:05:52 15-05-2026
Сколько аварий в день могут починить ремонтники? 5-10? А если их будет 50? До кого-то вода просто не дойдет, плюс если зимой - то перемерзнет. Вспомните Бийск в 1985 году, когда разморозило десятки многоэтажек. Так потом всей страной помогали. А сейчас такая ситуация может быть в любом городе, кроме Москвы. Да и не только в нашей стране , а во всем мире есть такая проблема. То что в США сходят поезда - это вершина айсберга. Решать за счет жителей Барнаула - не вариант - нет столько денег у горожан. А вот бить в колокола в Госдуме - должны наши депутаты еще вчера - потом города просто вымрут. Жить без централизованной воды и тепла гораздо легче в частном секторе.