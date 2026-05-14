НОВОСТИОбщество

Работы на 20 лет. Теплосети Барнаула нуждаются в ремонте на 170 млрд рублей

По данным БТСК, средний износ теплового хозяйства города достиг 74%

14 мая 2026, 06:15, ИА Амител

Трубы в городе / Фото: создано в нейросети ChatGPT
Трубы в городе / Фото: создано в нейросети ChatGPT

В Барнауле более 1200 км тепловых сетей уже выработали свой срок службы и нуждаются в замене. Чтобы полностью обновить это хозяйство, потребуется около 170 млрд рублей и не менее 15–20 лет работы. Об этом во время брифинга в администрации города 13 мая журналистам рассказал руководитель БТСК Александр Гросс.

Большая часть сетей уже изношена

Средний износ тепловых сетей Барнаула сейчас составляет 74%. Магистральные сети изношены примерно на 70%, внутриквартальные — почти на 79%.

«Ресурс сетей составляет 30 лет. У нас ресурс уже отработал порядка 71% сетей. То есть если у нас 1700 км сетей, то 1200 км сетей уже, по большому счету, надо бы заменить», — сообщил руководитель БТСК.

Он отметил, что износ — это не абстрактная цифра, а реальное превышение нормативного срока эксплуатации труб.

На полную замену потребуется 170 млрд рублей

По оценке компании, для замены изношенных сетей Барнаула понадобится около 170 млрд рублей. Однако даже если бы такие средства появились сразу, выполнить работы быстро все равно не получилось бы.

«Даже если эти деньги появятся сегодня, то, по нашим расчетам, для того чтобы заменить эти 1200 км, необходимо от 15 до 20 лет», — пояснил Александр Гросс.

По его словам, полностью перекладывать сети одновременно невозможно, иначе город пришлось бы фактически превратить "в одну сплошную яму". Кроме того, масштабные ремонты потребовали бы длительных отключений горячей воды и серьезно осложнили бы движение транспорта.

Руководитель БТСК отметил, что главная задача сейчас — вовремя выявлять наиболее проблемные участки и менять их до серьезных повреждений. Для этого в Барнауле проводят гидравлические испытания и обследуют магистрали роботизированным комплексом. Специальный робот проверяет состояние труб изнутри и показывает толщину стенок.

После обследования специалисты определяют, какие участки находятся в критическом состоянии, а какие еще смогут проработать несколько лет. В прошлом году после диагностики в Барнауле заменили около 2 км наиболее проблемных сетей. В этом году компания планирует обновить еще столько же.

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Когда и по каким адресам в Барнауле будут отключать горячую воду в 2026 году?

Рассказываем, в какие сроки будут проводить гидравлические испытания и почему обойтись без отключения воды никак нельзя
НОВОСТИОбщество

Барнаул ЖКХ
       

Комментарии 57

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Гость

06:38:24 14-05-2026

Дак а чо 25 лет до этого делали?

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Гость

06:49:10 14-05-2026

Гость (06:38:24 14-05-2026) Дак а чо 25 лет до этого делали? ... То же что и сейчас, пилите Шура, пилите... Объявить субботник во всём городе и заменить все трубы....

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таки да.

07:09:16 14-05-2026

Гость (06:49:10 14-05-2026) То же что и сейчас, пилите Шура, пилите... Объявить субботни... маёвку, же.
а субботник в бане.

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Гость

06:58:27 14-05-2026

Гость (06:38:24 14-05-2026) Дак а чо 25 лет до этого делали? ... Уже по 6 раз всё поменяли, судя по раскопкам каждое лето. Тупо ещё денег хотят.

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А и Б

07:06:57 14-05-2026

Гость (06:38:24 14-05-2026) Дак а чо 25 лет до этого делали? ... .. сидели на трубе.
и грели/сь..

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дед ворчун.

07:16:01 14-05-2026

Гость (06:38:24 14-05-2026) Дак а чо 25 лет до этого делали? ... кластер же строили.
вначале свинарники и колбасные цеха,
затем туристический кластер, а нынче-нынче смотрим телевизор и радуемся.

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Гость

14:43:50 14-05-2026

Гость (06:38:24 14-05-2026) Дак а чо 25 лет до этого делали? ... Водопровод изношен, теплосети изношены, транспорт в городе оставляет желать лучшего, про ливневки молчу. Про зарплаты в крае тоже промолчу, как и про пробки, дороги в городе, парковки и т.д.

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Гость

18:01:35 14-05-2026

Гость (14:43:50 14-05-2026) Водопровод изношен, теплосети изношены, транспорт в городе о... Энергия развития(тм). Та самая. Самое страшное с их ремонтов тоже толку нет. Ну катали вот Павловский на отрезке Георгиева-Сельскохозяйственная и что с ним сейчас? С таким качеством можно весь город каждые 5 лет переделывать и все равно без дорог будем. Поэтому дело уже не в деньгах даже,а в их воровстве

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Костян

06:52:50 14-05-2026

Ой! А кто же износил эти сети? И почему в предидущие годы не чинили?

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Гость

06:58:23 14-05-2026

Ничего, выкрутимся. Деньги есть, рабочая сила есть. Вот кончится спец. операция, сразу заживём мирной жизнью. Жаль, что раньше не вкладывались.

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Гость

07:09:09 14-05-2026

Гость (06:58:23 14-05-2026) Ничего, выкрутимся. Деньги есть, рабочая сила есть.... Жаль, что раньше не вкладывались.... Как это не вкладывались? По 2 раза в год повадились тарифы поднимать, потребители уже задолбались вкладываться!

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найди отличия.

07:12:11 14-05-2026

Гость (07:09:09 14-05-2026) Как это не вкладывались? По 2 раза в год повадились тарифы п... .. это же другое.. ©

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Гость

07:06:37 14-05-2026

Износ сетей Барнаула сейчас составляет 74%, внутриквартальные — почти на 79%.
ТАК ПОЧЕМУ ЕЩЕ ВЧЕРА НЕ ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ?

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Гость

07:10:49 14-05-2026

Про это ведь постоянно писали.
Простите, 5 лет назад износ был ужасающим. Всю зиму писали про поломки на водопроводе.
Власти опять не в курсе???

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Эжип

07:13:14 14-05-2026

Страна угроблена… продолжаем

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Гость

07:15:53 14-05-2026

Водопровод почти полностью изношен, а власти разрешают строить человейники, которые присоединяются к этому еле живому водопроводу. Как это назвать?

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найди отличия.

07:23:42 14-05-2026

Гость (07:15:53 14-05-2026) Водопровод почти полностью изношен, а власти разрешают строи... вроде в статье про тепловые сети?
хотя.
всё едино.
,, что воля, что неволя.. "©

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Гость

18:51:46 14-05-2026

Бардак

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Гость

07:36:00 14-05-2026

А два дня назад такая труба в небо полетела, красиво было смотреть
Вот на такие трубы денег не жалко, а эти ваши теплосети …..
Да хоть пусть все развалятся

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Гость

08:38:31 14-05-2026

Оставить гнить теплотрубы в земле. Кинуть к каждому дому трубу газа и минигазокотельную сделать. Так в разы дешевле и вообще одни плюсы.

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Гость

08:47:19 14-05-2026

Гость (08:38:31 14-05-2026) Оставить гнить теплотрубы в земле. Кинуть к каждому дому тру... Газ сжигать с мусором - идея супер. С учётом того как сегодня мусорят. Пенсионеры многие с удовольствием пойдут работать истопниками.

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Гость

09:22:35 14-05-2026

можно дождаться когда Китайцы начнут делать ядерные батарейки, и покупать на алиэкспрессе, вот они то и обеспечат источник тепла, света, воды))).

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Гость

16:01:35 14-05-2026

Гость (08:38:31 14-05-2026) Оставить гнить теплотрубы в земле. Кинуть к каждому дому тру... Торгуешь мини котельными? Иначе эту чушь не объяснить. Дёшево,ага. Дороже,чем централизованное тепло,а самое интересное начнется, когда придется ее обслуживать и ремонтировать. Вот тогда вой на болотах от жильцов начнется))

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Гость

18:04:01 14-05-2026

Гость (16:01:35 14-05-2026) Торгуешь мини котельными? Иначе эту чушь не объяснить. Дёшев... Тарас что ли гадящий в комментах региональных сми за зп? Характерный речевой оборот про болота и вой на них это их типичный маркер

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Гость

21:49:25 14-05-2026

Гость (18:04:01 14-05-2026) Тарас что ли гадящий в комментах региональных сми за зп? Хар... Не знаю кто там Тарас,но русский подучи. Я инженер и знаю о чем говорю,а ты голову из телевизора вынь.

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Гость

08:40:07 14-05-2026

Нужно строить газокотельни с возможностью жечь придомовой мусор.

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Гость

08:53:16 14-05-2026

Безобразие полнейшее..

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Гость

09:34:21 14-05-2026

Так ведь БТСК из своей прибыли должна трубы менять.

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Гость

09:53:20 14-05-2026

Ой , капитализм износился. Как говорится "купи- продайки" сами своими руками социализм и вернут, радостно и с песней! Ума то не хватило. Хватило только деньги за рубежом тратить.

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Иванна

10:31:47 14-05-2026

Судя по тому какие цифры в квитанциях, там трубы уже золотые должны лежать, а оне все про свои яхты.

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одни вопросы.

11:07:55 14-05-2026

почему в Севастополе, у брата в квартире стоит газовый котёл и как похолодает он может включить отопление.
а здесь, в АлтКраине до сих пор отопление от ТЭЦ на угле.
доколе?
,, наше богатство"будут тянуть в Китай?

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Гость

11:50:59 14-05-2026

одни вопросы. (11:07:55 14-05-2026) почему в Севастополе, у брата в квартире стоит газовый котёл... Кузбас, СУЭК, тоже кушать хотят, угольщики скупили генерацию, чтобы сбывать своё твёрдое топливо. На газ им переходить не с руки. А так вы правы, доколе. На газу будет и чище и эффективнее.

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Горожанин.

17:25:59 14-05-2026

одни вопросы. (11:07:55 14-05-2026) почему в Севастополе, у брата в квартире стоит газовый котёл... Когда-то в конце советских времен был в отпуске у родных в Западно Украине, г. Тернополе. Это был 90-й год. Так у них, у бандеровцев, благодаря нашему газу, в каждой кварти ре стояли небольшие газовые котлы, которые обогревали батареи отопления в этой квартире. Тогда еще подумал, что у нас в Барнауле далеко не у всех был газ, хотя в Сибири его добывали. А вот в Зап.Украине сибирский газ обогревал каждую квартиру в отдельности, чтоб бандеровцам теплее было.А сибиряки перебьются, мол,они же (сибиряки)привыкли к морозам.

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Разоблачитель

18:17:51 14-05-2026

Горожанин. (17:25:59 14-05-2026) Когда-то в конце советских времен был в отпуске у родных в З... Вот враль же! А чего ж тогда на СВО уже пятый год ТЭЦ мочат!

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ага.

19:27:42 14-05-2026

Разоблачитель (18:17:51 14-05-2026) Вот враль же! А чего ж тогда на СВО уже пятый год ТЭЦ мочат!... юнны вы ещё разоблачать.
постарайтесь больше путешествовать и смотреть, как живут дальше Калманки.
или хотя бы читать и думать.

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Гость

12:02:09 14-05-2026

Так как вы ковыряетесь над одной ямой месяц по часу в неделю действительно 25 лет нужно. Потом на следующий же год опять лезете копать в это же место. По ушам ездите с ценовыми зонами,повышением тарифов,но всё мало как бомбилам на маршрутке. Яхту своего начальника продайте и найдутся деньги

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Гость

12:37:42 14-05-2026

Общественный транспорт вечно ноет чтобы повысили тариф. Обещают что как только так заживем. Управляющие компании такую же песню поют дайте нам тариф 30 рублей и сделаем вам тут отель плаза резорт. Теплосети так говорят. Энергосети. И много кто ещё. Но после повышения не происходит ровным счетом ничего. На это они имеют дерзость возразить будто повысили,но мало,нужно больше. И в таком колесе вращаемся уже лет 25

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Гость

13:31:37 14-05-2026

Гость (12:37:42 14-05-2026) Общественный транспорт вечно ноет чтобы повысили тариф. Обещ... Пусть топают в банк с бизнес планом, сегодня деньги на ремонт, завтра экономия на обслуживании, при чем здесь люди? Вон торговая сеть Магнить провела свою инвест программу по конским банковским процентам, зато через 2 года будут прибыль стричь. А эти или работать не умеют или не хотят. Но с людей точно не нужно позволять дополнительные деньги брать этим ухарям, чтобы они свои дыры лататали!

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Гость

12:41:33 14-05-2026

С 2005 года деньги просто разворовывали? 100 процентная оплата включает и капитальный ремонт. А учитывая, что тарифы поднимали выше инфляции, то износ должен быть не более чем за текущий год. А руководитель не состоит в партии жуликов и воров?

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Гость

14:34:12 14-05-2026

Гость (12:41:33 14-05-2026) С 2005 года деньги просто разворовывали? 100 процентная опла...
А коттеджные поселки вокруг города на что строились? Там явно не учителя с врачами живут.

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Musik

14:37:22 14-05-2026

Гость (14:34:12 14-05-2026) А коттеджные поселки вокруг города на что строились? Там... там люди живут.

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юзер

14:44:36 14-05-2026

данные из открытых источников:
чистая прибыль ООО "Барнаульский водоканал" 2024 - 598 млн, 2025 - 455 млн. рублей. с 2011 по 2025 - 3,2 млрд руб.

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Водоканал

18:24:09 14-05-2026

юзер (14:44:36 14-05-2026) данные из открытых источников:чистая прибыль ООО "Барнау... Ну и какое отношение водоканал имеет к теплосетям?

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найди отличия.

19:39:39 14-05-2026

Водоканал (18:24:09 14-05-2026) Ну и какое отношение водоканал имеет к теплосетям?... одним миром мазаны..
что водоканал, что тепловые сети.
дай,дай, дай..

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Гость

15:52:59 14-05-2026

А самая большая яхта в мире Андрея Мельниченко? Это другое?

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Гость

17:58:50 14-05-2026

Гость (15:52:59 14-05-2026) А самая большая яхта в мире Андрея Мельниченко? Это другое?... С убытков накопил видать. Пару таких мельниченок за жабры взять глядишь и на обновление деньги сразу обнаружатся

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Сначала СЧЕТНАЯ палата

19:49:56 14-05-2026

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил главу Минэкономразвития Максима Решетникова для обсуждения прогноза ведомства о повышении тарифов на ЖКХ. «Получается, с одной стороны, то же министерство экономического развития говорит о снижении инфляции и до конца года высказывает прогнозы, что инфляция снизится до 5%, а с другой стороны, прогнозирует рост тарифов двухкратный относительно инфляции. Мы не можем с этим с вами согласиться. Поэтому давайте эти вопросы обсуждать», — подчеркнул он.
Кроме того, председатель ГД предложил поручить этот вопрос комитету по контролю, который взаимодействует с правительством и, в частности, со Счетной палатой.

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Гость

01:08:31 15-05-2026

Да можно говорить о воровстве и разгильдяйстве. Но факт то остался 74 % изношенности - это в любой момент тысячи горожан могут остаться без тепла или воды. Критиковать можно бесконечно, но что делать когда краны перекроют из-за хронических аварий. Печки топить и колодцы копать во дворах. Сам свидетель - в Молдавии такое практиковали - девятиэтажка - лифт не работает - вода - колодец во дворе. К хорошему быстро привыкают люди, но чтобы в доме вода была и тепло , каждый готов будет отдать в 5 раз больше за коммуналку , чем сейчас. Так может надо кардинально что-то решать? 2 км в планах, а заменить надо 1200 км - такими темпами 600 лет понадобится. Через 10-20 лет будет уже поздно. И это не только в Барнауле - везде по стране.

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найди отличия.

08:29:06 15-05-2026

Гость (01:08:31 15-05-2026) Да можно говорить о воровстве и разгильдяйстве. Но факт то о... в Сербии, в городе Чачак, примерно в 93-95 году, во многих высокоэтажках в квартирах стояли печки буржуйки.
прошло 30 лет почти, в Сербии-хорошо жить.
в АлтКраине стало жить хуже.

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Гость

09:42:38 15-05-2026

Гость (01:08:31 15-05-2026) Да можно говорить о воровстве и разгильдяйстве. Но факт то о... По водопроводу из попутного газа делают трубы высококачественные полиэтиленовые - срок службы 100 лет. По Теплотрассе изучите, возможно тоже есть что-то чтобы можно было раз сделать и забыть.
Хотя бы магистральные теплотрассы можно же содержат в нормативном состоянии, а уже отпайки до бройлерных и до домов - аварийно решать. В общем есть банк, в банке есть деньги, Водоканал и БТСК - это частные коммерческие организации. Че как маленькие? Берите кредит и решайте свои вопросы, только не за счет населения.

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БТСК

11:20:18 15-05-2026

Гость (09:42:38 15-05-2026) По водопроводу из попутного газа делают трубы высококачестве... Кредит будем гасить за счет населения. Основной долг и проценты тоже. Придется повысить тариф.Такова селяви. А вы предлагаете за чей счет погасить кредит?

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Гость

12:00:17 15-05-2026

БТСК (11:20:18 15-05-2026) Кредит будем гасить за счет населения. Основной долг и проце... Есть трубная металлическая компания ТМК называется, напишите туда письмо, созвонитесь с технологом, могут ли они добавлять в металл какие-нибудь легирующие добавки, чтобы трубы в условиях Алтайского края или Сибири выдерживали срок эксплуатации более 50 лет. Пусть специально обученные люди об этом думают. Знаю, что современный металлопрокат, который подешевле и 5 лет не выдерживает коррозию. Нужно провести технико-экономическое сравнение вариантов.

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Гость

12:27:46 15-05-2026

БТСК (11:20:18 15-05-2026) Кредит будем гасить за счет населения. Основной долг и проце... "А вы предлагаете за чей счет погасить кредит?"
Я предлагаю гасить кредит за счет прибыли вашей компании, а не за счет граждан)

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СГК

13:33:13 15-05-2026

Гость (12:27:46 15-05-2026) "А вы предлагаете за чей счет погасить кредит?" Я предла... Странный человек. А прибыль нашей компании откуда возьмется, если мы не повысим тариф. Так что извиняйте, готовьтесь к 1 -му октября.

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Гость

13:41:21 15-05-2026

СГК (13:33:13 15-05-2026) Странный человек. А прибыль нашей компании откуда возьмется,... Прибыль компании может взятся за счет эффективной работы? Нет? Режте издержки и делайте инвестпрограмму за свой счет.

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СГК

15:11:38 15-05-2026

Гость (13:41:21 15-05-2026) Прибыль компании может взятся за счет эффективной работы? Не... Т.е. Наша несчастная CUR остановит инфляцию в стране??? Браво, 5 баллов.
А может вообще остановить ремонты и уволить всех рабочих и инженеров, или только половину?

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Гость

17:05:52 15-05-2026

Сколько аварий в день могут починить ремонтники? 5-10? А если их будет 50? До кого-то вода просто не дойдет, плюс если зимой - то перемерзнет. Вспомните Бийск в 1985 году, когда разморозило десятки многоэтажек. Так потом всей страной помогали. А сейчас такая ситуация может быть в любом городе, кроме Москвы. Да и не только в нашей стране , а во всем мире есть такая проблема. То что в США сходят поезда - это вершина айсберга. Решать за счет жителей Барнаула - не вариант - нет столько денег у горожан. А вот бить в колокола в Госдуме - должны наши депутаты еще вчера - потом города просто вымрут. Жить без централизованной воды и тепла гораздо легче в частном секторе.

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