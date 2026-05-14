Работы на 20 лет. Теплосети Барнаула нуждаются в ремонте на 170 млрд рублей

По данным БТСК, средний износ теплового хозяйства города достиг 74%

14 мая 2026, 06:15, ИА Амител

Трубы в городе / Фото: создано в нейросети ChatGPT

В Барнауле более 1200 км тепловых сетей уже выработали свой срок службы и нуждаются в замене. Чтобы полностью обновить это хозяйство, потребуется около 170 млрд рублей и не менее 15–20 лет работы. Об этом во время брифинга в администрации города 13 мая журналистам рассказал руководитель БТСК Александр Гросс.

Большая часть сетей уже изношена

Средний износ тепловых сетей Барнаула сейчас составляет 74%. Магистральные сети изношены примерно на 70%, внутриквартальные — почти на 79%.

«Ресурс сетей составляет 30 лет. У нас ресурс уже отработал порядка 71% сетей. То есть если у нас 1700 км сетей, то 1200 км сетей уже, по большому счету, надо бы заменить», — сообщил руководитель БТСК.

Он отметил, что износ — это не абстрактная цифра, а реальное превышение нормативного срока эксплуатации труб.

На полную замену потребуется 170 млрд рублей

По оценке компании, для замены изношенных сетей Барнаула понадобится около 170 млрд рублей. Однако даже если бы такие средства появились сразу, выполнить работы быстро все равно не получилось бы.

«Даже если эти деньги появятся сегодня, то, по нашим расчетам, для того чтобы заменить эти 1200 км, необходимо от 15 до 20 лет», — пояснил Александр Гросс.

По его словам, полностью перекладывать сети одновременно невозможно, иначе город пришлось бы фактически превратить "в одну сплошную яму". Кроме того, масштабные ремонты потребовали бы длительных отключений горячей воды и серьезно осложнили бы движение транспорта.

Руководитель БТСК отметил, что главная задача сейчас — вовремя выявлять наиболее проблемные участки и менять их до серьезных повреждений. Для этого в Барнауле проводят гидравлические испытания и обследуют магистрали роботизированным комплексом. Специальный робот проверяет состояние труб изнутри и показывает толщину стенок.

После обследования специалисты определяют, какие участки находятся в критическом состоянии, а какие еще смогут проработать несколько лет. В прошлом году после диагностики в Барнауле заменили около 2 км наиболее проблемных сетей. В этом году компания планирует обновить еще столько же.