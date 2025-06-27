Разнорабочие стали лидерами по росту зарплат в сфере дорожного строительства на Алтае

Сейчас в крае идут масштабные дорожные работы

27 июня 2025, 16:20, ИА Амител

Ремонт дорог в Барнауле/ Фото: amic.ru

В Алтайском крае самый заметный рост зарплатных предложений зафиксирован для соискателей на позицию разнорабочего в сфере дорожного строительства, выяснили эксперты "Авито".

"Средняя предлагаемая зарплата увеличилась на 50% и достигла 107 754 руб/мес при условии полной занятости", - говорится в исследовании.

Соискателям на вакансии машинистов спецтехники, чьи навыки необходимы на каждом этапе строительства - от подготовки основания до укладки асфальта, также стали предлагать на 45% больше по сравнению с весной 2024 года. В денежном выражении это составляет 135 588 рублей при полной занятости и фиксированном графике.

Также на 71% за год увеличилось количество вакансий для электромонтажников - они занимаются установкой светофоров и освещения на дорогах. Весной этого года они могли рассчитывать в среднем на 49 771 рубль.