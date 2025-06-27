НОВОСТИТранспорт

Разнорабочие стали лидерами по росту зарплат в сфере дорожного строительства на Алтае

Сейчас в крае идут масштабные дорожные работы

27 июня 2025, 16:20, ИА Амител

Ремонт дорог в Барнауле/ Фото: amic.ru
Ремонт дорог в Барнауле/ Фото: amic.ru

В Алтайском крае самый заметный рост зарплатных предложений зафиксирован для соискателей на позицию разнорабочего в сфере дорожного строительства, выяснили эксперты "Авито".

"Средняя предлагаемая зарплата увеличилась на 50% и достигла 107 754 руб/мес при условии полной занятости", - говорится в исследовании.

Соискателям на вакансии машинистов спецтехники, чьи навыки необходимы на каждом этапе строительства - от подготовки основания до укладки асфальта, также стали предлагать на 45% больше по сравнению с весной 2024 года. В денежном выражении это составляет 135 588 рублей при полной занятости и фиксированном графике.

Также на 71% за год увеличилось количество вакансий для электромонтажников - они занимаются установкой светофоров и освещения на дорогах. Весной этого года они могли рассчитывать в среднем на 49 771 рубль.

Дороги / Фото: amic.ru

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НОВОСТИТранспорт
Алтайский край Транспорт зарплаты Дорожный ремонт

Комментарии 3

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Гость

16:25:13 27-06-2025

А у начальства зарплату тоже напечатайте.
Вместе с откатами.
Тогда и посмотрим, кто стал лидерами.

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Кхм...

16:53:44 27-06-2025

"Зарплата" и "доходы" - это две большие разницы.

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Гость

17:11:32 27-06-2025

Сейчас в крае идут масштабные дорожные работы...
В Алтайском крае самый заметный рост зарплатных предложений зафиксирован для соискателей на позицию разнорабочего...
----
Вот и ответ!
Когда сезон ремонта закончится, куда вы дените рабочих? Выгоните? И куда они пойдут, в смысле на какие зарплаты!?...
Вот они и запрашивают...
А вы подходите, поищите... тех кто в жару и в дождь лопатой и ломом пахать будут за минималку...!?

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