В Барнауле запустили движение по полосе южной развязки. Фото и видео
Теперь проехать в сторону Ленточного бора можно по путепроводу
01 июля 2025, 17:41, ИА Амител
Временное движение автомобилей запустили по путепроводу на южной развязке в Барнауле. Фотожурналист amic.ru побывал на месте и запечатлел начало движения по реконструируемому участку дорожно-уличной сети.
Напомним, транспортный поток направили по одной полосе в направлении шоссе Ленточный бор - Змеиногорский тракт.
Как ранее отметил министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян, верхняя часть развязки, расположенная на пересечении Змеиногорского и Южного трактов, уже готова к эксплуатации.
Открытие временного проезда позволит продолжить реконструкцию остальных участков транспортной развязки. Ввести в эксплуатацию ее планируют до конца года - сейчас объект готов уже на 85%.
Строительство развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов планировали завершить в декабре 2024 года, однако подрядчик нарушил сроки сдачи, "Алтайавтодор" расторг с ним контракт. Сумма неотработанного аванса составила более 450 млн рублей. Заказчик потребовал взыскать с московской компании деньги, которые не успели освоить. Региональный СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам, трудившимся на объекте.
18:33:14 01-07-2025
Они едут от ленточного бора на Змеиногорский тракт
19:32:57 01-07-2025
От силы два года, и капитальный ремонт! 😎🤗
21:15:15 01-07-2025
Шикарно, сегодня вечером преодолела этот участок за 5 минут, тогда как обычно тратила 30-40 минут в пробке. Спасибо, что запустили раньше положенного срока, очень удобно стало добираться.
22:46:54 01-07-2025
... может быть в направлении Змеиногорского тракта всё таки?
23:18:33 01-07-2025
даладна!!
05:19:02 02-07-2025
Значит можно было сроки соблюдать. И дожди не мешают и отсутствие специальных рабочих рук.
08:18:08 02-07-2025
только про жителей югов борзовки силикатного и тех кто поворачивает в город забыли... на весь поток оставили одну полоску...
08:52:58 02-07-2025
Гость (08:18:08 02-07-2025) только про жителей югов борзовки силикатного и тех кто пово... Будет и на вашей улице праздник.
10:34:33 02-07-2025
Крайне неудачное решение для тех, кто едет со стороны краевой по змеиногорскому в сторону Долины, Бельмесево. Знак уступи дорогу там, где заканчивается "трамплин". Т.е. на кольце уступи, на выезде с моста уступи - пробка. С точки зрения безопасности так же не понятно как можно голову на 180 градусов повернуть, чтобы увидеть спускается кто-то с моста или нет плюс бетонные блоки, мешающие обзору. Это не безопасно.