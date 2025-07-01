В Барнауле запустили движение по полосе южной развязки. Фото и видео

Теперь проехать в сторону Ленточного бора можно по путепроводу

01 июля 2025, 17:41, ИА Амител

Открытие полосы южной развязки в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Временное движение автомобилей запустили по путепроводу на южной развязке в Барнауле. Фотожурналист amic.ru побывал на месте и запечатлел начало движения по реконструируемому участку дорожно-уличной сети.

Напомним, транспортный поток направили по одной полосе в направлении шоссе Ленточный бор - Змеиногорский тракт.

Как ранее отметил министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян, верхняя часть развязки, расположенная на пересечении Змеиногорского и Южного трактов, уже готова к эксплуатации.

Открытие временного проезда позволит продолжить реконструкцию остальных участков транспортной развязки. Ввести в эксплуатацию ее планируют до конца года - сейчас объект готов уже на 85%.

Строительство развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов планировали завершить в декабре 2024 года, однако подрядчик нарушил сроки сдачи, "Алтайавтодор" расторг с ним контракт. Сумма неотработанного аванса составила более 450 млн рублей. Заказчик потребовал взыскать с московской компании деньги, которые не успели освоить. Региональный СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам, трудившимся на объекте.