Спасатели в Челябинске помогли девушке прогнать терроризирующую ее летучую мышь. Фото

Крылатая гостья застряла в окне квартиры и не хотела улетать

02 сентября 2025, 12:32, ИА Амител

Летучая мышь затерроризировала челябинку / Источник фото: УГОиЧС города Челябинска

В Челябинске спасатели помогли девушке избавиться от непрошеной гостьи – в ее квартире застряла летучая мышь. Об этом сообщает пресс-служба городского управления по делам ГОиЧС.

«Жительница обратилась за помощью после того, как сама безуспешно пыталась выгнать животное. Мышь зацепилась в оконном проеме и не собиралась улетать», – отметили в ведомстве.

Прибывшие сотрудники использовали специальную защитную перчатку, аккуратно поймали крылатое существо и выпустили его на волю. Пострадавших в инциденте нет.

Ранее сообщалось, что в Китае ученые обнаружили новый коронавирус у летучих мышей. Он получил название HKU5-CoV-2.