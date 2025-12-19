Ректор медицинского университета возглавила медиарейтинг руководителей алтайских вузов

В первую тройку также вошли ректоры АлтГПУ и АлтГТУ

19 декабря 2025, 13:26, ИА Амител

Ректоры университетов / Коллаж: "Атмосфера"

Ректор АГМУ Ирина Шереметьева возглавила рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали СМИ в ноябре 2025 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за ноябрь:

ректор Алтайского государственного медицинского университета Ирина Шереметьева – 1-е место, 17 упоминаний;

ректор Алтайского государственного педагогического университета Ирина Лазаренко – 2-е место, 12 упоминаний;

ректор Алтайского государственного технического университета Андрей Марков – 3-е место, 10 упоминаний.

Медиарейтинг ректоров вузов за ноябрь 2025 года / Инфографика: "Атмосфера"