Ректор медицинского университета возглавила медиарейтинг руководителей алтайских вузов
В первую тройку также вошли ректоры АлтГПУ и АлтГТУ
19 декабря 2025, 13:26, ИА Амител
Ректоры университетов / Коллаж: "Атмосфера"
Ректор АГМУ Ирина Шереметьева возглавила рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали СМИ в ноябре 2025 года. Исследование подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за ноябрь:
- ректор Алтайского государственного медицинского университета Ирина Шереметьева – 1-е место, 17 упоминаний;
- ректор Алтайского государственного педагогического университета Ирина Лазаренко – 2-е место, 12 упоминаний;
- ректор Алтайского государственного технического университета Андрей Марков – 3-е место, 10 упоминаний.
Медиарейтинг ректоров вузов за ноябрь 2025 года / Инфографика: "Атмосфера"
«На первом месте в ноябре вновь ректор медицинского университета Ирина Шереметьева. Ректор педуниверситета Ирина Лазаренко поднялась с третьего на второе место. Занимавший его в октябре ректор "политеха" Андрей Марков, напротив, переместился на третью строчку», – отмечает издание.
Рейтинг по количеству упоминаний - это сильно. А нет ли рейтинга по делам насущным, по перспективам алтайских вузов?