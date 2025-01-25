Рэпер Влади из "Касты" стал иноагентом
Музыкант выступал против специальной военной операции на Украине
25 января 2025, 09:45, ИА Амител
Владислав Лешкевич / Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Минюст включил рэпера Владислава Влади Лешкевича из группы "Каста" в реестр иноагентов, сообщается на сайте ведомства.
Музыкант участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о решениях и действиях российских властей, а также выступал против СВО.
Сейчас 46-летний рэпер проживает за границей.
Помимо Лешкевича, список иноагентов пополнили политолог Антон Барбашин, журналисты Алексей Продайвода, Арина Федоровых и Ольга Ившина, блогер Максим Климов и проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал".
09:50:08 25-01-2025
т.е альбом "Что нам делать в Греции" стал пророческим ?
09:57:35 25-01-2025
Зато Шаман с нами
10:49:18 25-01-2025
Если после переговоров с Трампом Путин прекратит СВО, он тоже будет иноагентом ?
Или нет?
14:12:00 25-01-2025
Раскол в обществе, это очевидно.
21:01:12 25-01-2025
Гость (14:12:00 25-01-2025) Раскол в обществе, это очевидно.... Пока еще нет. Но будет. И коснется каждого, никто не спрячется.