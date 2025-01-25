Рэпер Влади из "Касты" стал иноагентом

Музыкант выступал против специальной военной операции на Украине

25 января 2025, 09:45, ИА Амител

Владислав Лешкевич / Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Минюст включил рэпера Владислава Влади Лешкевича из группы "Каста" в реестр иноагентов, сообщается на сайте ведомства.

Музыкант участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о решениях и действиях российских властей, а также выступал против СВО.

Сейчас 46-летний рэпер проживает за границей.

Помимо Лешкевича, список иноагентов пополнили политолог Антон Барбашин, журналисты Алексей Продайвода, Арина Федоровых и Ольга Ившина, блогер Максим Климов и проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал".