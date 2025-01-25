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Рэпер Влади из "Касты" стал иноагентом

Музыкант выступал против специальной военной операции на Украине

25 января 2025, 09:45, ИА Амител

Владислав Лешкевич / Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Владислав Лешкевич / Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Минюст включил рэпера Владислава Влади Лешкевича из группы "Каста" в реестр иноагентов, сообщается на сайте ведомства.

Музыкант участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о решениях и действиях российских властей, а также выступал против СВО.

Сейчас 46-летний рэпер проживает за границей.

Помимо Лешкевича, список иноагентов пополнили политолог Антон Барбашин, журналисты Алексей Продайвода, Арина Федоровых и Ольга Ившина, блогер Максим Климов и проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал".

культура иноагенты

Комментарии 5

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Шинник

09:50:08 25-01-2025

т.е альбом "Что нам делать в Греции" стал пророческим ?

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Гость

09:57:35 25-01-2025

Зато Шаман с нами

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Гость

10:49:18 25-01-2025

Если после переговоров с Трампом Путин прекратит СВО, он тоже будет иноагентом ?
Или нет?

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Гость

14:12:00 25-01-2025

Раскол в обществе, это очевидно.

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Гость

21:01:12 25-01-2025

Гость (14:12:00 25-01-2025) Раскол в обществе, это очевидно.... Пока еще нет. Но будет. И коснется каждого, никто не спрячется.

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