Рейс из Барнаула в Шереметьево отменили после атаки беспилотников на Москву

Сейчас Шереметьево работает в штатном режиме, вылеты происходят по расписанию

11 декабря 2025, 14:44, ИА Амител

Самолет в аэропорту Барнаула / Фото: amic.ru

Авиарейс из Барнаула в аэропорт Шереметьево был отменен 11 декабря, следует из данных на онлайн-табло. Скорее всего, это связано с ограничениями на использование воздушного пространства над российской столицей.

Самолет из Шереметьево утром в 08:45 не прибыл, соответственно, и обратный рейс SU1431, на 09:55, был отменен. При этом рейсы из Домодедово и обратно были совершены по расписанию.

«В связи с вводимыми ограничениями в целях безопасности полетов авиакомпании корректируют расписание полетов», – информирует аэропорт Шереметьево.

Всего, по данным аэропорта на 06:00 мск, 19 рейсов ушли на запасные аэродромы, 23 рейса задержаны на вылет. Позже в воздушной гавани объявили, что ограничения в периметре воздушного пространства Шереметьево были сняты, аэропорт перешел в штатный режим работы.

Напомним, в ночь с 10 на 11 декабря в Москве отменили, задержали и перенаправили 133 рейса в связи с атакой беспилотников. Всего над столицей был сбит 31 БПЛА. Авиакомпания "Аэрофлот" предлагает пассажирам возврат стоимости билетов или переоформление на следующий рейс.