Рейсовый автобус смыло в кювет в Алтайском крае

Пассажирам, в том числе детям, пришлось залезть на крышу

30 марта 2024, 00:21, ИА Амител

Кадр из видео / "Инцидент Барнаул"

Рейсовый автобус смыло в кювет талыми водами в Алтайском крае. Как сообщают очевидцы в паблике "В курсе 22", инцидент произошел возле села Бор-Форпост Волчихинского района.

Автобус ехал из Барнаула в село Ключи Ключевского района. Согласно кадрам, которые сделали свидетели происшествия, вода успела заполнить салон. Людей из автобуса спасли — некоторое время они провели на крыше транспортного средства, пока на место не прибыли спасатели. Спустить людей с крыши помог автокран.

Подробности инцидента выясняются. О пострадавших не сообщается.