Режим "черного неба". Прогноз погоды в Алтайском крае днем 13 декабря

Дневная температура составит от -24 до -29 градусов

13 декабря 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Режим "черного неба" продолжит действовать в Барнауле и Бийске днем 13 декабря. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, дневная температура в Алтайском крае составит от -24 до -29 градусов. День пройдет преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть северный, от 2 до 7 метров в секунду.

В Барнауле ожидается от -26 до -28 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с.