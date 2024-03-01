РКН с 1 марта начал ограничивать доступ к сайтам с методами обхода блокировок
Речь идет о ресурсах с информацией о VPN-сервисах, прокси-серверах и иных способах обхода ограничений
01 марта 2024, 09:50, ИА Амител
Роскомнадзор с 1 марта будет блокировать информацию, которая популяризирует или рекламирует средства обхода блокировок, например VPN-сервисы или прокси-серверы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ регулятора, который он опубликовал на официальном портале правовых актов.
Соответствующий проект постановления подготовило Минцифры еще в сентябре. Он позволяет Роскомнадзору начать блокировать сайты, которые содержат информацию о методах и способах обхода блокировок в России.
Позднее, в октябре, регулятор заявил, что по проекту он будет самостоятельно принимать решение о внесении страниц Сети в Единый реестр запрещенной информации, если на них будет информация об обходе блокировок. В ноябре Роскомнадзору передали соответствующие полномочия.
Позднее регулятор представил проект приказа, который вступает в силу сегодня, 1 марта. В нем говорится о том, что ведомство может ограничить доступ к сайтам, которые содержат информацию об обходе блокировок.
10:16:55 01-03-2024
Боятся что россияне что то узнают?
10:29:05 01-03-2024
Гость (10:16:55 01-03-2024) Боятся что россияне что то узнают?... что например?
14:00:22 01-03-2024
Элен без ребят (10:29:05 01-03-2024) что например? ... Смотри дальше телевизор, не парься
10:36:39 01-03-2024
Ну раз нормальным русским языком не понимают бестолочи слово нельзя.
20:34:47 02-03-2024
Гость (10:36:39 01-03-2024) Ну раз нормальным русским языком не понимают бестолочи слово...
Чего нельзя?
12:57:30 02-03-2024
Думающий народ и знающий правду всегда опасен.