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РКН с 1 марта начал ограничивать доступ к сайтам с методами обхода блокировок

Речь идет о ресурсах с информацией о VPN-сервисах, прокси-серверах и иных способах обхода ограничений

01 марта 2024, 09:50, ИА Амител

Логотип VPN-сервиса / Фото: unsplash.com
Логотип VPN-сервиса / Фото: unsplash.com

Роскомнадзор с 1 марта будет блокировать информацию, которая популяризирует или рекламирует средства обхода блокировок, например VPN-сервисы или прокси-серверы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ регулятора, который он опубликовал на официальном портале правовых актов.

Соответствующий проект постановления подготовило Минцифры еще в сентябре. Он позволяет Роскомнадзору начать блокировать сайты, которые содержат информацию о методах и способах обхода блокировок в России.

Позднее, в октябре, регулятор заявил, что по проекту он будет самостоятельно принимать решение о внесении страниц Сети в Единый реестр запрещенной информации, если на них будет информация об обходе блокировок. В ноябре Роскомнадзору передали соответствующие полномочия.

Позднее регулятор представил проект приказа, который вступает в силу сегодня, 1 марта. В нем говорится о том, что ведомство может ограничить доступ к сайтам, которые содержат информацию об обходе блокировок.

интернет запреты

Комментарии 6

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Гость

10:16:55 01-03-2024

Боятся что россияне что то узнают?

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Элен без ребят

10:29:05 01-03-2024

Гость (10:16:55 01-03-2024) Боятся что россияне что то узнают?... что например?

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Гость

14:00:22 01-03-2024

Элен без ребят (10:29:05 01-03-2024) что например? ... Смотри дальше телевизор, не парься

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Гость

10:36:39 01-03-2024

Ну раз нормальным русским языком не понимают бестолочи слово нельзя.

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Гость

20:34:47 02-03-2024

Гость (10:36:39 01-03-2024) Ну раз нормальным русским языком не понимают бестолочи слово...
Чего нельзя?

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Гость

12:57:30 02-03-2024

Думающий народ и знающий правду всегда опасен.

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