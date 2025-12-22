РКН заявил о риске полной блокировки WhatsApp* в случае несоблюдения закона
Пользователям при этом рекомендуют переходить на национальные мессенджеры
22 декабря 2025, 22:00, ИА Амител
Роскомнадзор продолжает поэтапно усиливать ограничительные меры в отношении мессенджера WhatsApp*. Об этом "Газете.ru" сообщили в пресс-службе ведомства.
В регуляторе заявили, что сервис, по данным надзорных органов, используется для организации террористической деятельности, вербовки, мошенничества и других преступлений против граждан России. При этом мессенджер, как подчеркнули в Роскомнадзоре, не исполняет требования российского законодательства, направленные на предотвращение подобных нарушений.
«WhatsApp* продолжает нарушать российское законодательство», – отметили в ведомстве.
В Роскомнадзоре напомнили, что ограничения в отношении сервиса начали вводиться еще в августе 2025 года и стартовали с деградации качества голосовых звонков. Эти меры, по словам представителей ведомства, будут расширяться и дальше. Пользователям при этом рекомендуют переходить на национальные мессенджеры.
«В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, он будет полностью заблокирован», – подчеркнули в Роскомнадзоре.
WhatsApp* является сервисом обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи по IP. По состоянию на ноябрь 2025 года аудитория мессенджера составляла около 3,3 млрд активных пользователей в месяц по всему миру.
Ранее сообщалось, что пользователи по всей России массово жалуются на серьезные сбои в работе мессенджера WhatsApp*. За последние сутки на сервисе "Сбой.рф" зафиксировали 1,6 тысячи обращений, большая часть которых поступила из Москвы.
*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной
22:38:47 22-12-2025
Все террористы в Ватсапе, чистая правда.
А из каких "национальных месседжеров" можно выбрать так и не понятно. Так же как и то почему он "национальный" а принадлежит сомнительному ООО
13:02:34 23-12-2025
Гость (22:38:47 22-12-2025) Все террористы в Ватсапе, чистая правда.А из каких "наци... при фото хранит на серверах США )) (я про мах)
14:32:06 23-12-2025
Гость (13:02:34 23-12-2025) при фото хранит на серверах США )) (я про мах)... хватит уже врать тут и гадить везде. вы же врете. зачем вот?
08:47:29 23-12-2025
Не надо за нас решать чем нам пользоваться.
14:31:21 23-12-2025
Гость (08:47:29 23-12-2025) Не надо за нас решать чем нам пользоваться.... да уж давно решили а вы все дрыгаетесь, лет 30 как... и что за поза? "вам шашечки - или ехать?" нормальные люди давно работают спокойно на максе и никто не парится. у вас же прям еженощное бдение -как вам помешали всем пользоваться. смехота
10:16:47 23-12-2025
а инстограм для депутатов, чиновников и членов общественной палаты залакируют?
10:48:09 23-12-2025
Так его и так уже похоронили, даже через платный ВПН не работает. Кому-то очень надо.
14:28:34 23-12-2025
Гость (13:02:34 23-12-2025) при фото хранит на серверах США )) (я про мах)... это ложь
15:23:10 23-12-2025
Сервера МАХ а находятся на континентах 2 Америк.