РКН заявил о риске полной блокировки WhatsApp* в случае несоблюдения закона

Пользователям при этом рекомендуют переходить на национальные мессенджеры

22 декабря 2025, 22:00, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Роскомнадзор продолжает поэтапно усиливать ограничительные меры в отношении мессенджера WhatsApp*. Об этом "Газете.ru" сообщили в пресс-службе ведомства.

В регуляторе заявили, что сервис, по данным надзорных органов, используется для организации террористической деятельности, вербовки, мошенничества и других преступлений против граждан России. При этом мессенджер, как подчеркнули в Роскомнадзоре, не исполняет требования российского законодательства, направленные на предотвращение подобных нарушений.

«WhatsApp* продолжает нарушать российское законодательство», – отметили в ведомстве.

В Роскомнадзоре напомнили, что ограничения в отношении сервиса начали вводиться еще в августе 2025 года и стартовали с деградации качества голосовых звонков. Эти меры, по словам представителей ведомства, будут расширяться и дальше. Пользователям при этом рекомендуют переходить на национальные мессенджеры.

«В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, он будет полностью заблокирован», – подчеркнули в Роскомнадзоре.

WhatsApp* является сервисом обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи по IP. По состоянию на ноябрь 2025 года аудитория мессенджера составляла около 3,3 млрд активных пользователей в месяц по всему миру.

Ранее сообщалось, что пользователи по всей России массово жалуются на серьезные сбои в работе мессенджера WhatsApp*. За последние сутки на сервисе "Сбой.рф" зафиксировали 1,6 тысячи обращений, большая часть которых поступила из Москвы.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной