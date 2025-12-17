Работу мессенджеров в стране частично ограничили

17 декабря 2025, 14:42, ИА Амител

Смартфон / Фото: amic.ru

Россияне столкнулись с проблемами при регистрации в мессенджерах WhatsApp* и Telegram. Авторизоваться по номеру телефона стало сложнее: СМС-сообщения или звонки с кодами подтверждения приходят далеко не всем новым пользователям.

О том, почему россияне не могут зарегистрироваться в мессенджерах, и как не потерять доступ к уже существующему аккаунту, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что новые пользователи не могут зарегистрироваться в Telegram и WhatsApp*? Проблемы с регистрацией аккаунтов через российские телефонные номера возникли еще в конце октября 2025 года. Тогда издания "Код Дурова" РБК сообщили, что новым пользователям перестали поступать СМС-сообщения и звонки с кодами авторизации. Подтверждение номера телефона по СМС или через звонок – обязательное условие для регистрации нового аккаунта в мессенджерах. В этом убедились и корреспонденты amic.ru: при попытке зарегистрироваться в Telegram и WhatsApp* на номер телефона не поступило ни звонка, ни текстового сообщения.

2 Почему владельцы новых сим-карт не могут зарегистрироваться в мессенджерах? Как пишет "Код Дурова", от российских операторов потребовали прекратить передачу текстовых и голосовых сообщений новым пользователям. «Требование касается подрядчиков, выполняющих работу по рассылке SMS и звонков с кодом авторизации, – именно ограничение "передачи коротких текстовых сообщений и прекращения установления голосовых соединений" от них необходимо для "прекращения регистрации новых российских пользователей», – сказано в публикации. Изначально на проблемы при регистрации массово жаловались пользователи "Билайна". Позже с ними столкнулись некоторые владельцы номеров "МегаФона" и МТС. Сами операторы никак не комментировали ситуацию.

3 А войти в существующий аккаунт по номеру телефона тоже нельзя? Без СМС-сообщения или звонка это сделать сложнее. Поэтому Telegram и WhatsApp* советуют привязать к аккаунту свою электронную почту. На нее придет код подтверждения, который позволит войти в профиль. А код для входа в Telegram можно получить внутри самого мессенджера. Такой способ подойдет, если вы уже пользуетесь приложением на другом устройстве. Например, хотите войти с телефона, но уже авторизованы на компьютере. Тогда код придет в чате с официальным аккаунтом.

4 А правда ли, что в России заблокируют Telegram и WhatsApp*? На фоне массовых сбоев, с которыми столкнулись россияне в конце ноября и в начале декабря, о блокировке WhatsApp* высказались в Госдуме и Роскомнадзоре. Так, депутат нижней палаты парламента Артем Кирьянов назвал запрет на работу приложения "делом времени". Также он перечислил причины, которых для этого "уже достаточно". Среди них не только массовые жалобы россиян, но и утечка данных 3,5 млрд пользователей, а также невыполнение мессенджером российских законов. В РКН также подчеркнули, что мессенджер не соблюдает российское законодательство, поэтому в стране постепенно ограничивают его работу . А если WhatsApp* будет делать это дальше, его могут и вовсе заблокировать. В надзорной службе россиянам посоветовали перейти на другие сервисы, а в качестве примера порекомендовали отечественную платформу Max. Напомним, в августе 2025 года Роскомнадзор частично ограничил работу Telegram и WhatsApp*. В ведомстве пояснили, что это необходимо для противодействия мошенникам и вербовщикам: именно через эти мессенджеры россиян обманывают на крупные суммы и вовлекают в террористическую деятельность.

5 Где еще можно общаться, кроме Telegram и WhatsApp*? Если вы не можете зарегистрироваться в мессенджерах, но оставаться на связи нужно, используйте альтернативы. Для переписок и обмена файлами подойдут такие популярные приложения, как: Max;

"ВКонтакте";

"Одноклассники";

"Яндекс.Мессенджер". Отметим, что Max, "ВКонтакте" и "Одноклассники" входят в "белый список" сервисов, который составило Минцифры РФ. Это значит, что они могут работать даже при ограничениях мобильного интернета. Их периодически вводят в регионах России из-за угрозы атак беспилотников.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России