Россияне столкнулись с проблемами при регистрации в мессенджерах WhatsApp* и Telegram. Авторизоваться по номеру телефона стало сложнее: СМС-сообщения или звонки с кодами подтверждения приходят далеко не всем новым пользователям.
О том, почему россияне не могут зарегистрироваться в мессенджерах, и как не потерять доступ к уже существующему аккаунту, – в материале amic.ru.
Правда ли, что новые пользователи не могут зарегистрироваться в Telegram и WhatsApp*?
Проблемы с регистрацией аккаунтов через российские телефонные номера возникли еще в конце октября 2025 года. Тогда издания "Код Дурова" и РБК сообщили, что новым пользователям перестали поступать СМС-сообщения и звонки с кодами авторизации.
Подтверждение номера телефона по СМС или через звонок – обязательное условие для регистрации нового аккаунта в мессенджерах.
В этом убедились и корреспонденты amic.ru: при попытке зарегистрироваться в Telegram и WhatsApp* на номер телефона не поступило ни звонка, ни текстового сообщения.
Почему владельцы новых сим-карт не могут зарегистрироваться в мессенджерах?
Как пишет "Код Дурова", от российских операторов потребовали прекратить передачу текстовых и голосовых сообщений новым пользователям.
«Требование касается подрядчиков, выполняющих работу по рассылке SMS и звонков с кодом авторизации, – именно ограничение "передачи коротких текстовых сообщений и прекращения установления голосовых соединений" от них необходимо для "прекращения регистрации новых российских пользователей», – сказано в публикации.
Изначально на проблемы при регистрации массово жаловались пользователи "Билайна". Позже с ними столкнулись некоторые владельцы номеров "МегаФона" и МТС. Сами операторы никак не комментировали ситуацию.
А войти в существующий аккаунт по номеру телефона тоже нельзя?
Без СМС-сообщения или звонка это сделать сложнее. Поэтому Telegram и WhatsApp* советуют привязать к аккаунту свою электронную почту. На нее придет код подтверждения, который позволит войти в профиль.
А код для входа в Telegram можно получить внутри самого мессенджера. Такой способ подойдет, если вы уже пользуетесь приложением на другом устройстве. Например, хотите войти с телефона, но уже авторизованы на компьютере. Тогда код придет в чате с официальным аккаунтом.
А правда ли, что в России заблокируют Telegram и WhatsApp*?
На фоне массовых сбоев, с которыми столкнулись россияне в конце ноября и в начале декабря, о блокировке WhatsApp* высказались в Госдуме и Роскомнадзоре. Так, депутат нижней палаты парламента Артем Кирьянов назвал запрет на работу приложения "делом времени". Также он перечислил причины, которых для этого "уже достаточно". Среди них не только массовые жалобы россиян, но и утечка данных 3,5 млрд пользователей, а также невыполнение мессенджером российских законов.
В РКН также подчеркнули, что мессенджер не соблюдает российское законодательство, поэтому в стране постепенно ограничивают его работу. А если WhatsApp* будет делать это дальше, его могут и вовсе заблокировать. В надзорной службе россиянам посоветовали перейти на другие сервисы, а в качестве примера порекомендовали отечественную платформу Max.
Напомним, в августе 2025 года Роскомнадзор частично ограничил работу Telegram и WhatsApp*. В ведомстве пояснили, что это необходимо для противодействия мошенникам и вербовщикам: именно через эти мессенджеры россиян обманывают на крупные суммы и вовлекают в террористическую деятельность.
Где еще можно общаться, кроме Telegram и WhatsApp*?
Если вы не можете зарегистрироваться в мессенджерах, но оставаться на связи нужно, используйте альтернативы. Для переписок и обмена файлами подойдут такие популярные приложения, как:
Max;
"ВКонтакте";
"Одноклассники";
"Яндекс.Мессенджер".
Отметим, что Max, "ВКонтакте" и "Одноклассники" входят в "белый список" сервисов, который составило Минцифры РФ. Это значит, что они могут работать даже при ограничениях мобильного интернета. Их периодически вводят в регионах России из-за угрозы атак беспилотников.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России
15:00:20 17-12-2025
почемуто ни где не упоминают, что МАХ хранит данные пользователей на американских серверах. и это легко проверить, сами посмотрите в вебверсии браузера, ссылку где картинка находится. а потом через воис сервер узнайте владельца сервиса - вам выдаст США и дата регистрации 2007 год. Вот вам и национальный мессегер, вопрос в национальности лишь - чей именно он...
15:41:28 17-12-2025
Гость (15:00:20 17-12-2025) почемуто ни где не упоминают, что МАХ хранит данные пользова... а Телега где хранит данные пользователей
В России?
16:06:14 17-12-2025
Шинник (15:41:28 17-12-2025) а Телега где хранит данные пользователей В России?... А телега национальный мессенджер?
15:44:38 17-12-2025
Гость (15:00:20 17-12-2025) почемуто ни где не упоминают, что МАХ хранит данные пользова...
за слова отвечаете?
17:32:55 17-12-2025
Гость (15:44:38 17-12-2025) за слова отвечаете?... Это не его слова. Это из методички.
17:47:47 17-12-2025
Гость (17:32:55 17-12-2025) Это не его слова. Это из методички.... А про маХ из какой методички? ЕдРосовской?
15:45:50 17-12-2025
Гость (15:00:20 17-12-2025) почемуто ни где не упоминают, что МАХ хранит данные пользова... Мне интересно...
Когда не предприятии надо создать чат/группу то в каком месенджере это сделать ?
При условии что Вотсап заблокирован на уровне сотового оператора. Телега - тоже на грани блокировки.
16:24:23 17-12-2025
Гость (15:00:20 17-12-2025) почемуто ни где не упоминают, что МАХ хранит данные пользова... Во всем виноват Чубайс
16:38:11 17-12-2025
Гость (15:00:20 17-12-2025) почемуто ни где не упоминают, что МАХ хранит данные пользова... У России нет своих серверов, хранить информацию не где.
21:20:18 17-12-2025
Гость (16:38:11 17-12-2025) У России нет своих серверов, хранить информацию не где.... это лож , клевета. за это полагается ответственность
10:34:30 18-12-2025
Гость (21:20:18 17-12-2025) это лож , клевета. за это полагается ответственность... не лож, а клоди!
17:32:27 17-12-2025
Гость (15:00:20 17-12-2025) почемуто ни где не упоминают, что МАХ хранит данные пользова... Сегодня проверил. ip-адреса бьются как российские.
21:21:19 17-12-2025
Гость (17:32:27 17-12-2025) Сегодня проверил. ip-адреса бьются как российские.... то же самое. все серверы российские. этот человек клевещет, а СМИ публикует заведомую клевету через его комментарии
21:26:48 17-12-2025
Гость (21:21:19 17-12-2025) то же самое. все серверы российские. этот человек клевещет, ... А у вас, за ваши 50 с + лет, женщины не было. Которая с вами не за деньги "ночевала".
21:18:32 17-12-2025
Гость (15:00:20 17-12-2025) почему то ни где не упоминают, что МАХ хранит данные пользова... вы лжете, я программист с 20 летним опытом. В макс используется сервер по адресу https://i.oneme.ru/ и никакие другие не используются. за клевету запрошу ваш ip у админа и придется ответить. вы уже в нескольхих новостях нагадили этим лживым коментом
22:31:35 17-12-2025
Гость (21:18:32 17-12-2025) вы лжете, я программист с 20 летним опытом. В макс используе... Ты иди отсюда програмист, куда шел
15:02:27 17-12-2025
Про Вотсап.
Хоть за привязывайся эмейлы.
Если Вотсап не работает - то не работает !
Telegram:
"РКН: иностранный владелец ресурса нарушает закон РФ"
15:12:46 17-12-2025
#новые_технологии #гордимся
16:07:58 17-12-2025
Да уже вообще пофигу где,главное вы людям хоть один мессендж норм оставьте, чтобы счета и упдэшки быстро скидывать. Всю работу вражины из Единой тормозят
16:20:36 17-12-2025
Гость (16:07:58 17-12-2025) Да уже вообще пофигу где,главное вы людям хоть один мессендж... С почтой электронной у вас в организации не знакомы?
16:57:37 17-12-2025
Гость (16:20:36 17-12-2025) С почтой электронной у вас в организации не знакомы?... ... там зумеры сидят.
Про e-mail они ничего не знают...
19:00:12 17-12-2025
Шинник (16:57:37 17-12-2025) ... там зумеры сидят.Про e-mail они ничего не знают...... Они думают что факс - матершинное слово.
17:51:46 17-12-2025
Всю деловую переписку веду через почту, а с родными через айфоноский месенджер, хотя, и ему уже угрожают. Но эл.почта - это же стандарт делового этикета, что за "колхоз" с телефончиками, пора уроки компьютерной грамотности вводить.
05:59:43 18-12-2025
Гость (17:51:46 17-12-2025) Всю деловую переписку веду через почту, а с родными через ай... Я так же за электронную почту. Но скорость реагирования по деловому этикету- один рабочий день. А все организации уже привыкли жить в другом темпе- срочный вопрос.=срочный ответ. Поэтому 90% рабочей переписки в чатах. С этим-то как быть? Перевела рабочую группу в Макс- три человека выпали. Не могут они Макс на раз-два поставить. Телефон нужно менять. Старенький и тупенький он у них по современным меркам или айфон куда Макс с их слов поставить невозможно. Мне что им теперь телефоны за свой счет менять? А принудить их купить новые я не могу. Нет такого закона.
22:32:55 17-12-2025
Руки прочь от свободного обмена информацией!!! Нарываетесь!