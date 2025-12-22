НОВОСТИОбщество

Россияне пожаловались на крупный сбой в работе WhatsApp*

Сервис "Сбой.рф" зафиксировал 1,6 тысячи обращений

22 декабря 2025, 18:11, ИА Амител

Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Пользователи по всей России массово жалуются на серьезные сбои в работе мессенджера WhatsApp*, сообщает РБК.

За последние сутки на сервисе "Сбой.рф" зафиксировали 1,6 тысячи обращений, большая часть которых поступила из Москвы.

Данные другой платформы, Downdetector, также подтверждают масштабные неполадки. Согласно ее информации, большинство жалоб связано с некорректной работой уведомлений, невозможностью отправлять сообщения, а также сбоями в мобильном приложении и веб-версии сервиса. Основной поток сообщений о проблемах поступает из Хакасии (16%), Ярославской (14%) и Мурманской (12%) областей.

Источник издания на телекоммуникационном рынке заявил, что скорость работы мессенджера сегодня упала на 70–80%. По его словам, операторы связи не имеют отношения к возникшим затруднениям.

Ранее россияне назвали новости о частичном ограничении сервисов Telegram и WhatsApp* в числе главных событий уходящего года в стране. Среди наиболее значимых событий – встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на территории Аляски.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной

Комментарии

Гость

19:57:11 22-12-2025

ну поздравляю. я уже 2 мес на максе. абсолютно нормально, те же функции и пр. не пойму трагизма

Светлана

14:01:55 23-12-2025

Гость (19:57:11 22-12-2025) ну поздравляю. я уже 2 мес на максе. абсолютно нормально, те... когда мах отменят, поймёте .

Гость

20:38:23 22-12-2025

да залакируйте его уже окончательно что бы люди не умчались.

Мимопроходящий

08:52:10 23-12-2025

Государство мстит россиянам за теракт на Фанила Сарварова???

