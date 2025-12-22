Россияне пожаловались на крупный сбой в работе WhatsApp*

Сервис "Сбой.рф" зафиксировал 1,6 тысячи обращений

22 декабря 2025, 18:11, ИА Амител

Пользователи по всей России массово жалуются на серьезные сбои в работе мессенджера WhatsApp*, сообщает РБК.

За последние сутки на сервисе "Сбой.рф" зафиксировали 1,6 тысячи обращений, большая часть которых поступила из Москвы.

Данные другой платформы, Downdetector, также подтверждают масштабные неполадки. Согласно ее информации, большинство жалоб связано с некорректной работой уведомлений, невозможностью отправлять сообщения, а также сбоями в мобильном приложении и веб-версии сервиса. Основной поток сообщений о проблемах поступает из Хакасии (16%), Ярославской (14%) и Мурманской (12%) областей.

Источник издания на телекоммуникационном рынке заявил, что скорость работы мессенджера сегодня упала на 70–80%. По его словам, операторы связи не имеют отношения к возникшим затруднениям.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной