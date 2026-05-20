Родителей освободили от обязанности сообщать операторам о детских сим-картах

Вице-премьер Григоренко уточнил, что информировать оператора нужно только по желанию, например — для ограничения платных подписок или фильтрации контента

20 мая 2026, 14:00, ИА Амител

Сим-карта / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством, внесенный правительством в Госдуму, претерпел изменения. Как сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на ЦИПР-2026, из законопроекта исключили обязательное уведомление операторов связи о передаче сим-карты ребенку, сообщает РИА Новости.

«В законопроекте сохранили норму о детских сим-картах, но не в обязательном порядке. То есть родители сами решат, нужно ли информировать оператора о передаче сим-карты ребенку. Например, чтобы ограничить платные подписки или настроить фильтрацию контента», — пояснил Григоренко.

В первоначальной версии законопроекта предполагалась обязанность уведомлять оператора о передаче сим-карты несовершеннолетнему.

Второй пакет мер по защите граждан от кибермошенников был принят Госдумой в первом чтении в феврале 2026 года. Рассмотрение во втором чтении ожидается в мае. Документ включает широкий комплекс мер — от маркировки звонков из-за границы до создания системы учета платежных карт.

Законопроект подготовлен в развитие ранее принятого закона о борьбе с кибермошенничеством, который содержал около 30 мер по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству.

По данным правительства, за 2025 год количество преступлений с использованием информационных технологий сократилось на 12%. А за три месяца 2026 года зарегистрировано почти на 30% меньше киберпреступлений, чем в первом квартале 2025-го.