Родные ошибочно обвиненного "барнаульского маньяка" подали иск в суд Барнаула

Дата судебного заседания пока не назначена

01 июля 2026, 14:47, ИА Амител

Суд / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Родственники Александра Анисимова, который в начале 2000-х годов проходил подозреваемым по делу об исчезновении абитуриенток Алтайского государственного технического университета, обратились в суд с иском о компенсации морального вреда. Семья требует взыскать 70 миллионов рублей за незаконное уголовное преследование.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края, иск поступил в Центральный районный суд Барнаула. Истцами выступили близкие родственники Александра Анисимова.

В заявлении они просят взыскать 70 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием реабилитированного лица.

Истцы указывают, что Анисимов подозревался в причастности к исчезновению барнаульских абитуриенток, однако впоследствии уголовное преследование в отношении него было прекращено в связи с непричастностью к совершению преступлений.

Напомним, Александр Анисимов был задержан в 2000 году по подозрению в похищении абитуриенток алтайского "политеха". Изначально он отрицал свою вину, однако позже, по данным следствия того времени, признался в совершении преступлений. Во время проведения следственных действий мужчина погиб при невыясненных обстоятельствах. После его смерти расследование было приостановлено, а уголовное дело долгое время оставалось нераскрытым.

Спустя более 20 лет следствие установило причастность к преступлениям Виталия Манишина. Его вина была подтверждена в ходе предварительного расследования, а затем признана судом первой и апелляционной инстанций. В настоящее время Манишин отбывает наказание в колонии особого режима.