Родные ошибочно обвиненного "барнаульского маньяка" подали иск в суд Барнаула
Дата судебного заседания пока не назначена
01 июля 2026, 14:47, ИА Амител
Родственники Александра Анисимова, который в начале 2000-х годов проходил подозреваемым по делу об исчезновении абитуриенток Алтайского государственного технического университета, обратились в суд с иском о компенсации морального вреда. Семья требует взыскать 70 миллионов рублей за незаконное уголовное преследование.
Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края, иск поступил в Центральный районный суд Барнаула. Истцами выступили близкие родственники Александра Анисимова.
В заявлении они просят взыскать 70 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием реабилитированного лица.
Истцы указывают, что Анисимов подозревался в причастности к исчезновению барнаульских абитуриенток, однако впоследствии уголовное преследование в отношении него было прекращено в связи с непричастностью к совершению преступлений.
Напомним, Александр Анисимов был задержан в 2000 году по подозрению в похищении абитуриенток алтайского "политеха". Изначально он отрицал свою вину, однако позже, по данным следствия того времени, признался в совершении преступлений. Во время проведения следственных действий мужчина погиб при невыясненных обстоятельствах. После его смерти расследование было приостановлено, а уголовное дело долгое время оставалось нераскрытым.
Спустя более 20 лет следствие установило причастность к преступлениям Виталия Манишина. Его вина была подтверждена в ходе предварительного расследования, а затем признана судом первой и апелляционной инстанций. В настоящее время Манишин отбывает наказание в колонии особого режима.
15:33:48 01-07-2026
Если подозреваемый погиб в ходе следственных действий ,значит нужно открыть новое уголовное дело для выяснения всех обстоятельств.А может его умышленно убили?Несмотря на давний срок произошедшего,я думаю сейчас существуют современные средства и методы дознания,которые позволят выяснить истинную причину гибели невинного.Было бы желание.К тому же семья ,которая незаслуженно претерпела позор и лишения имеет полное право на требуемую компенсацию.При чём компенсация должна быть выплачена из кармана виновных в гибели.Мы должны быть защищены законом и неприкасаемых быть не должно.
20:55:43 01-07-2026
Анемподист (15:33:48 01-07-2026) Если подозреваемый погиб в ходе следственных действий ,значи... А может и не умышленно. А может и не убили.
22:28:12 01-07-2026
Американыч (20:55:43 01-07-2026) А может и не умышленно. А может и не убили.... 100 пудово не виновен!
22:32:53 01-07-2026
Американыч (20:55:43 01-07-2026) А может и не умышленно. А может и не убили.... Погононоситель в фуражке отписался?
16:10:17 01-07-2026
При чём компенсация должна быть выплачена из кармана виновных в гибели.Мы должны быть защищены законом и неприкасаемых быть не должно.
Это самое главное. Но у нас не так и так не будет, а если будет, то очень не скоро. Справедливо было бы хотя бы лишить всех льгот и регалий тех, кто скоренько повесили на человека "звание" маньяк и отравили жизнь его родным.
22:29:24 01-07-2026
гость (16:10:17 01-07-2026) При чём компенсация должна быть выплачена из кармана виновны... Иных уж нет, а те далече!
22:09:03 01-07-2026
этот Анисимов тоже такой же был, потому и сиганул в окно.
а родственники под шумок решили бабла срубить, мне так кажется.
22:37:21 01-07-2026
Допросить этих "героев-следователей" надо так, чтобы сами в окно сиганули, а в догонку на них повесить все висяки прошлых лет. И пусть на их семьи лет двадцать пальцем тычут. Вина Анисимова не была доказана. Семье однозначно должна быть компенсация и из кармана фуражконосителей, а не из бюджета.