Поймавший барнаульского маньяка следователь рассказал, почему тот прекратил убивать

Манишин мог затаиться благодаря женщине, "которая смогла обуздать его нрав"

23 июня 2026, 20:03, ИА Амител

Виталий Манишин / Фото: amic.ru / Антон Дегтярев

Барнаульский маньяк Виталий Манишин, осужденный на 25 лет за убийство 11 девушек, мог прекратить кровавые расправы под влиянием женщины, способной "обуздать его нрав". Об этом рассказал "Банкфаксу" бывший следователь Иван Зеленский, раскрывший это дело.

По словам экс-следователя, в ходе расследования дела "политеховского" маньяка он провел с ним немало бесед и понял, что это очень слабый человек.

«Маньяк останавливается только в двух случаях — либо он умирает, либо при наличии определенных обстоятельств прекращает совершать преступления. В случае с Манишиным это был, прежде всего, страх. Почему остановился Манишин? Это очень слабый человек. Он сам признавался уже в ходе расследования, что находился в состоянии сильной паники, был напуган, даже был вынужден пройти сеансы гипноза, чтобы избавиться от преследовавших его панических атак», — рассказывает Иван Зеленский.

Он добавил, что первой причиной прекращения убийств стало задержание подозреваемого по этому делу — Александра Анисимова, который покончил с собой. Для всех казалось очевидным, что виновен именно он. Манишин же понимал, что если совершит еще хоть одно убийство, версия следствия будет разрушена.

«Второе — как раз в этот период он встретил женщину, которая смогла обуздать его нрав, как он сам это объяснял, возможно, удовлетворить его потребности, не без этого. Для меня сложилось впечатление, что это человек, которого просто нужно держать в рамках. Женщина, которую он встретил, была духом сильнее его, и она была в состоянии установить ему эти рамки и держать в узде», — рассказал бывший следователь.

Также Иван Зеленский отметил, что по своему типажу и психотипу Манишин является демонстрантом, ему надо "рисоваться перед окружающими, и совершение изнасилования было для него определенным азартом". Убийства же для него были лишь способом скрыть преступления.

Напомним, Манишина задержали в 2023 году. С 1989 по 2000 год он убил 11 человек, большинство из которых — абитуриентки, которым он предлагал помощь с поступлением. Вывозя жертв в лес, он расправлялся с ними.

В 2000 году, испугавшись разоблачения, Манишин прекратил убивать. К моменту ареста он успел обзавестись семьей и сделать карьеру: работал главным ветеринаром, главой сельсовета и даже заместителем главы администрации Калманского района.

В 2025 году его признали виновным в 11 убийствах девушек. По совокупности преступлений суд назначил ему наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима. Также суд взыскал с осужденного в пользу потерпевших компенсацию морального вреда.