Поймавший барнаульского маньяка следователь рассказал, почему тот прекратил убивать
Манишин мог затаиться благодаря женщине, "которая смогла обуздать его нрав"
23 июня 2026, 20:03, ИА Амител
Барнаульский маньяк Виталий Манишин, осужденный на 25 лет за убийство 11 девушек, мог прекратить кровавые расправы под влиянием женщины, способной "обуздать его нрав". Об этом рассказал "Банкфаксу" бывший следователь Иван Зеленский, раскрывший это дело.
По словам экс-следователя, в ходе расследования дела "политеховского" маньяка он провел с ним немало бесед и понял, что это очень слабый человек.
«Маньяк останавливается только в двух случаях — либо он умирает, либо при наличии определенных обстоятельств прекращает совершать преступления. В случае с Манишиным это был, прежде всего, страх. Почему остановился Манишин? Это очень слабый человек. Он сам признавался уже в ходе расследования, что находился в состоянии сильной паники, был напуган, даже был вынужден пройти сеансы гипноза, чтобы избавиться от преследовавших его панических атак», — рассказывает Иван Зеленский.
Он добавил, что первой причиной прекращения убийств стало задержание подозреваемого по этому делу — Александра Анисимова, который покончил с собой. Для всех казалось очевидным, что виновен именно он. Манишин же понимал, что если совершит еще хоть одно убийство, версия следствия будет разрушена.
«Второе — как раз в этот период он встретил женщину, которая смогла обуздать его нрав, как он сам это объяснял, возможно, удовлетворить его потребности, не без этого. Для меня сложилось впечатление, что это человек, которого просто нужно держать в рамках. Женщина, которую он встретил, была духом сильнее его, и она была в состоянии установить ему эти рамки и держать в узде», — рассказал бывший следователь.
Также Иван Зеленский отметил, что по своему типажу и психотипу Манишин является демонстрантом, ему надо "рисоваться перед окружающими, и совершение изнасилования было для него определенным азартом". Убийства же для него были лишь способом скрыть преступления.
Напомним, Манишина задержали в 2023 году. С 1989 по 2000 год он убил 11 человек, большинство из которых — абитуриентки, которым он предлагал помощь с поступлением. Вывозя жертв в лес, он расправлялся с ними.
В 2000 году, испугавшись разоблачения, Манишин прекратил убивать. К моменту ареста он успел обзавестись семьей и сделать карьеру: работал главным ветеринаром, главой сельсовета и даже заместителем главы администрации Калманского района.
В 2025 году его признали виновным в 11 убийствах девушек. По совокупности преступлений суд назначил ему наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима. Также суд взыскал с осужденного в пользу потерпевших компенсацию морального вреда.
20:57:48 23-06-2026
Барнаульский маньяк перестал быть маньяком, когда сам стал жертвой женщины, которая лишила его свободы выбора и сломала характер.
Его оправдать, женщину наградить.
21:35:45 23-06-2026
Гость (20:57:48 23-06-2026) Барнаульский маньяк перестал быть маньяком, когда сам стал ж...
вообще-то у Чикатило , тоже была не самая "слабая" жена
07:47:08 24-06-2026
Гость (20:57:48 23-06-2026) Барнаульский маньяк перестал быть маньяком, когда сам стал ж... Вот это по нашему,по либеральному.
21:47:16 23-06-2026
в стиле Меглина
" — Что людей делает жертвами? Надежда. "
"Ошибка думать, что маньяки где-то там, вон они! Маньяки — это мы. Все."
"Если идешь по следам убийцы — ты уже отстал."
"Одиночка — это не тот, кто один. Это тот, кто с собой договорился. И иногда даже слушается."
"Чужая ошибка — это чужая благодарность, только тебе. Спасибо, что оставил ключи в замке. Спасибо, что пошел короткой дорогой"
22:31:37 23-06-2026
Если Иван Зеленский уверен, что нашёл настоящего маньяка, то должен понимать - Александр Анисимов, ошибочно задержанный и ложно обвинённый в убийствах был доведён до самоубийства, если это доказано или убит. Что сделал, Иван Зеленский, для реабилитации Александра Анисимова и его семьи?
23:00:52 23-06-2026
Гость (22:31:37 23-06-2026) Если Иван Зеленский уверен, что нашёл настоящего маньяка, то... при чем тут следак то? это работа совершенно ИНОГО ведомства а вы там городите ерунду. есть СБ МВД внутренняя, она это и расследует
08:17:29 24-06-2026
маньяк остановиться не может. он убивает потому что не может остановиться -зов крови, инстинкты
сомнительно что он после 11 убийств остановился. либо он берет на себя чужие преступления либо ездил и убивал в другом регионе либо убивал здесь но сумел скрыть эти 100 убийств
недорасследовано дело по моему
что касается Анисимова то тут есть вопросы. Как к нему попали вещи снятые с трупов? С кем он общался и почему вдруг выбросился из окна? Мы никогда не узнаем сам он выбросился или не сам. Свидетелей нет. Почему дело лежало столько лет? Анисимов мог быть связан с маньяком но возможно лишь тем что он видел что то или знал кто это или догадывался. В общем следствие по идее надо открывать повторно
11:23:40 24-06-2026
Холмс (08:17:29 24-06-2026) маньяк остановиться не может. он убивает потому что не может... Соглашусь. Манишин залетел на чём-то другом в любом случае, а менты подсуетились. Всё равно на СВО идти.