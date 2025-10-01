11 жертв и 25 лет "тишины". Главное о деле "политеховского" маньяка
1 октября суд приговорил Виталия Манишина к 25 годам лишения свободы по делу так называемого "политеховского" маньяка
01 октября 2025, 16:28, ИА Амител
1 октября 2025 года Калманский районный суд вынес приговор Виталию Манишину, он получил 25 лет лишения свободы за преступления так называемого "политеховского" маньяка. Это дело тянулось долгие 25 лет, и, наконец, в нем поставлена точка. Amic.ru напоминает, как шло расследование и чем оно закончилось.
Как все началось?
Разговоры о том, что в Барнауле появился маньяк, пошли летом 2000-го, когда одна за другой в стенах АлтГТУ пропали пять девушек: Юлия Техтикова, Лилиана Вознюк, Ольга Шмакова, Анжела Бурдакова и Ксения Киргизова. Все они были домашними девочками и не могли никуда спонтанно уехать. Затем тела пропавших милиция начала находить в лесах Калманского района.
Расследование и первый подозреваемый
В конце октября 2000 года в Барнаул приехал на тот момент советник генпрокурора РФ Владимир Колесников, объявил, что в крае орудует сексуальный маньяк, и пообещал через десять дней представить его журналистам. Вскоре общественности сообщили, что подозреваемым является барнаулец Александр Анисимов, которого 27 октября 2000 года задержали за хранение обреза охотничьего ружья в гараже. Анисимов торговал обувью на ярмарке во Дворце зрелищ и спорта. Ранее его судили за кражу и хулиганство.
На Анисимова указала свидетельница Анастасия Суманосова, которая в сентябре 2000-го рассказывала, как летом того же года к ней подходил мужчина, который представился ректором экономического факультета и предложил помощь в поступлении – при этом ни экономического факультета, ни должности ректора на нем не существовало. Затем Суманосова узнала этого человека в продавце обуви. Затем еще шесть девушек опознали Анисимова как человека, который якобы предлагал помощь студенткам, рассказывала Baza.
СМИ сообщали, что Анисимов написал явку с повинной. Но 1 ноября 2000 года во время следственного эксперимента в доме на ул. Георгия Исакова, 251, Александр Анисимов выбросился из окна. Он обещал показать милиции, где хранит якобы снятое с убитых золото. При этом скромные украшения были только у Ксении Киргизовой, а у остальных – не было. Да и вообще серьезные улики против Анисимова у следствия отсутствовали.
Затем дело "заглохло" и других подозреваемых публике так и не представили.
Новый подозреваемый
После 20-летнего затишья следователи 18 мая 2023 года задержали 52-летнего бывшего замглавы Калманского района Виталия Манишина по подозрению в убийстве 19-летней Людмилы Обидиной. Манишин тогда жил в Зеленой Дубраве и был последним, кто проводил время с девушкой.
В итоге на допросах Манишин сознался в убийстве и Обидиной, и еще 11 девушек, в том числе "политеховской пятерки". Он не только рассказал о преступлениях, но и помог следствию обнаружить останки абитуриентки Лилианы Вознюк.
Манишин объяснил, что совершал убийства только чтобы скрыть изнасилование. Также эксперты установили, что Манишин не является психически больным человеком.
В мае 2024 года дело против Манишина по статьям 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") отправили в суд. Следователи установили, что с 29 июня по 15 августа 2000 года Манишин на автомобиле ВАЗ-2106 (его обвиняемый продал в ноябре 2000 года) подъезжал к АлтГТУ, чтобы "познакомиться" с девушками. Он представлялся человеком, который "имеет связи" и предлагал решить вопросы с поступлением в вуз.
По словам следователя Ивана Зеленского, который вел дело, все преступления Манишин планировал заранее. У него был свободный график, поэтому он мог легко отлучаться с работы. А вузы выбирал, потому что в них много красивых девушек, которых можно легко заболтать.
«Почти все потерпевшие – вчерашние школьницы. Они могли следовать установкам – например, слушаться старших. Прилично одетый человек, который представляется тем, кто имеет связи и может помочь, привлекал к себе внимание. Тогда у людей были другие убеждения, коррупционная составляющая могла быть, абитуриентки были в стрессовом состоянии. У каждой девушки был свой мотив вступить с Манишиным в диалог. Он искал подход к каждой, находил свою ниточку. Одна из таких бесед заняла у него около двух часов. Сказал, что может помочь, познакомить с человеком, который находится на даче, за городом», – рассказывал Зеленский.
Самую старшую жертву – 53-летнюю Наталью Михайлюкову – Манишин убил, чтобы обокрасть. Он пообещал ей решить вопрос с поступлением дочери в вуз в обмен на деньги. Затем вывез ее за пределы жилого сектора, где ему передали 9 тысяч рублей.
Манишин вывозил девушек в безлюдные места, насиловал, затем душил руками, ремнем безопасности или ремнем от брюк. В трех случаях (с Обидиной, Киргизовой и Михайлюковой) из 11 изнасилования не было.
После того как в убийствах стали подозревать Анисимова, Манишин решил затаиться, рассказали следователи. При этом известно, что еще в 2000 году в милицию звонила неизвестная женщина, которая назвала имя Манишина. Однако таких звонков было много, по нему провели проверку, которая результатов не дала.
Кого в итоге убил Манишин?
В деле Манишина – 11 жертв. Первая – убитая в 1989 году 17-летняя Людмила Обидина. По версии следствия, в 1999 году Манишин совершил первое спланированное убийство, а именно тогда от его рук погибла 21-летняя Чодураа Ооржак. Также в 1999 году Манишин убил 27-летнюю Светлану Филипченко и 25-летнюю Наталью Бердышеву. Остальные преступления Манишин совершил летом 2000 года. Тогда он убил 16-летнюю Юлию Техтиекову, 17-летнюю Елену Анисимову, 53-летнюю Валентину Михайлюкову, 16-летнюю Лилиану Вознюк, 17-летних Ольгу Шмакову, Анжелу Бурдакову и Ксению Киргизову. Подробнее об обстоятельствах их исчезновения можно прочитать здесь.
Суд над Манишиным
Суд над Виталием Манишиным стартовал 3 июня 2024 года в Калманке, он шел в закрытом режиме. Сначала на процессе изучили обстоятельства исчезновения всех 11 девушек, последний эпизод с Ксенией Киргизовой разобрали 23 октября 2024 года.
С 21 апреля судебные заседания Калманского районного суда проходили в Железнодорожном суде Барнаула. Однако процесс туда не переносили, а Железнодорожный суд просто предоставил площадку для заседаний.
В мае 2025 года суд завершил исследование доказательств по делу, в июле начались прения сторон. На них гособвинение запросило для Манишина максимально возможный срок – 25 лет лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а оставшегося срока – в исправительной колонии строгого режима. Пожизненный срок Манишину не могли дать в связи с истечением срока давности по преступлению (подробнее об этом можно прочитать здесь).
29 сентября 2025 года Манишин выступил с последним словом в суде, после чего судья удалилась в совещательную комнату, чтобы принять итоговое решение по делу.
12:57:04 02-10-2025
В 2000 году на пресс-конференции в Барнауле советник генерального прокурора Российской Федерации Колесников Владимир Ильич сообщил, что «барнаульский маньяк» будет задержан в течение 10 дней, и правоохранительные органы задержали некоего Александра Анисимова, который после разговора с Колесниковым взял вину на себя и вскоре погиб при загадочных обстоятельствах во время следственных мероприятий.
Дело Александра Анисимова
11 сентября в УВД Барнаула обратилась студентка АлтГТУ Анастасия Суманосова и сообщила, что на вещевом рынке в одном из торговцев узнала мужчину, которого видела в университете во время вступительных экзаменов, тогда он представился ей деканом экономического факультета и предлагал помощь в поступлении. Им оказался 45-летний Александр Анисимов, ранее судимый за хулиганство и кражу. Его взяли под наблюдение. Покупатели на рынке отзывались о нём как очень общительном и обходительном человеке. Было установлено, что он женат, имеет 3 детей, и у него есть автомобиль «ВАЗ-2109»[5][6][7][11].
27 октября Анисимова задержали. При обыске в его квартире и гараже были найдены 2 топора, ножи, обрез охотничьего ружья, патроны и наручники. Первоначально задержанный заявлял, что со студентками не встречался и на территории АлтГТУ никогда не был. Но ещё 11 студенток опознали в торговце человека, предлагавшего решить проблемы с поступлением. Через 3 дня задержанный написал явку с повинной, где заявил о своей причастности к исчезновению и убийствам 5 абитуриенток АлтГТУ, мотивом назвал разбой[5][6][7][11].
В камере Анисимов неудачно пытался повеситься на шнуре от куртки. 1 ноября 2000 года во время следственного эксперимента в 9-этажном доме на улице Георгия Исакова, где задержанный должен был показать квартиру скупщика, которому сбывал ювелирные украшения убитых девушек, он выбросился из окна 8 этажа. Дело осталось нераскрытым, но исчезновения девушек в Барнауле после этого прекратились[5][6][7][11]. Однако бывший начальник УВД Барнаула генерал-майор полиции Николай Турбовец в интервью, данном 11 июня 2019 года, признал, что по-прежнему не уверен в виновности Анисимова[12].
И теперь, когда поймали и осудили Виталия Манишина реального «Барнаульского маньяка» кто понесёт ответственность по ст. 110 УК РФ Доведение до самоубийства.
1. Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего -
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового либо лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового.
2. То же деяние, совершенное:
д) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет"), -
наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.
07:32:30 03-10-2025
да за жизнь человека всего 2 года