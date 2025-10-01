11 жертв и 25 лет "тишины". Главное о деле "политеховского" маньяка

1 октября суд приговорил Виталия Манишина к 25 годам лишения свободы по делу так называемого "политеховского" маньяка

01 октября 2025, 16:28, ИА Амител

Виталий Манишин на суде / Фото: amic.ru

1 октября 2025 года Калманский районный суд вынес приговор Виталию Манишину, он получил 25 лет лишения свободы за преступления так называемого "политеховского" маньяка. Это дело тянулось долгие 25 лет, и, наконец, в нем поставлена точка. Amic.ru напоминает, как шло расследование и чем оно закончилось.

Как все началось?

Разговоры о том, что в Барнауле появился маньяк, пошли летом 2000-го, когда одна за другой в стенах АлтГТУ пропали пять девушек: Юлия Техтикова, Лилиана Вознюк, Ольга Шмакова, Анжела Бурдакова и Ксения Киргизова. Все они были домашними девочками и не могли никуда спонтанно уехать. Затем тела пропавших милиция начала находить в лесах Калманского района.

Расследование и первый подозреваемый

В конце октября 2000 года в Барнаул приехал на тот момент советник генпрокурора РФ Владимир Колесников, объявил, что в крае орудует сексуальный маньяк, и пообещал через десять дней представить его журналистам. Вскоре общественности сообщили, что подозреваемым является барнаулец Александр Анисимов, которого 27 октября 2000 года задержали за хранение обреза охотничьего ружья в гараже. Анисимов торговал обувью на ярмарке во Дворце зрелищ и спорта. Ранее его судили за кражу и хулиганство.

На Анисимова указала свидетельница Анастасия Суманосова, которая в сентябре 2000-го рассказывала, как летом того же года к ней подходил мужчина, который представился ректором экономического факультета и предложил помощь в поступлении – при этом ни экономического факультета, ни должности ректора на нем не существовало. Затем Суманосова узнала этого человека в продавце обуви. Затем еще шесть девушек опознали Анисимова как человека, который якобы предлагал помощь студенткам, рассказывала Baza.

Суд над Виталием Манишиным / Фото: amic.ru

СМИ сообщали, что Анисимов написал явку с повинной. Но 1 ноября 2000 года во время следственного эксперимента в доме на ул. Георгия Исакова, 251, Александр Анисимов выбросился из окна. Он обещал показать милиции, где хранит якобы снятое с убитых золото. При этом скромные украшения были только у Ксении Киргизовой, а у остальных – не было. Да и вообще серьезные улики против Анисимова у следствия отсутствовали.

Затем дело "заглохло" и других подозреваемых публике так и не представили.

Новый подозреваемый

После 20-летнего затишья следователи 18 мая 2023 года задержали 52-летнего бывшего замглавы Калманского района Виталия Манишина по подозрению в убийстве 19-летней Людмилы Обидиной. Манишин тогда жил в Зеленой Дубраве и был последним, кто проводил время с девушкой.

В итоге на допросах Манишин сознался в убийстве и Обидиной, и еще 11 девушек, в том числе "политеховской пятерки". Он не только рассказал о преступлениях, но и помог следствию обнаружить останки абитуриентки Лилианы Вознюк.

Манишин объяснил, что совершал убийства только чтобы скрыть изнасилование. Также эксперты установили, что Манишин не является психически больным человеком.

В мае 2024 года дело против Манишина по статьям 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") отправили в суд. Следователи установили, что с 29 июня по 15 августа 2000 года Манишин на автомобиле ВАЗ-2106 (его обвиняемый продал в ноябре 2000 года) подъезжал к АлтГТУ, чтобы "познакомиться" с девушками. Он представлялся человеком, который "имеет связи" и предлагал решить вопросы с поступлением в вуз.

Виталий Манишин / Фото: amic.ru

По словам следователя Ивана Зеленского, который вел дело, все преступления Манишин планировал заранее. У него был свободный график, поэтому он мог легко отлучаться с работы. А вузы выбирал, потому что в них много красивых девушек, которых можно легко заболтать.

«Почти все потерпевшие – вчерашние школьницы. Они могли следовать установкам – например, слушаться старших. Прилично одетый человек, который представляется тем, кто имеет связи и может помочь, привлекал к себе внимание. Тогда у людей были другие убеждения, коррупционная составляющая могла быть, абитуриентки были в стрессовом состоянии. У каждой девушки был свой мотив вступить с Манишиным в диалог. Он искал подход к каждой, находил свою ниточку. Одна из таких бесед заняла у него около двух часов. Сказал, что может помочь, познакомить с человеком, который находится на даче, за городом», – рассказывал Зеленский.

Самую старшую жертву – 53-летнюю Наталью Михайлюкову – Манишин убил, чтобы обокрасть. Он пообещал ей решить вопрос с поступлением дочери в вуз в обмен на деньги. Затем вывез ее за пределы жилого сектора, где ему передали 9 тысяч рублей.

Манишин вывозил девушек в безлюдные места, насиловал, затем душил руками, ремнем безопасности или ремнем от брюк. В трех случаях (с Обидиной, Киргизовой и Михайлюковой) из 11 изнасилования не было.

После того как в убийствах стали подозревать Анисимова, Манишин решил затаиться, рассказали следователи. При этом известно, что еще в 2000 году в милицию звонила неизвестная женщина, которая назвала имя Манишина. Однако таких звонков было много, по нему провели проверку, которая результатов не дала.

Суд над Виталием Манишиным / Фото: amic.ru

Кого в итоге убил Манишин?

В деле Манишина – 11 жертв. Первая – убитая в 1989 году 17-летняя Людмила Обидина. По версии следствия, в 1999 году Манишин совершил первое спланированное убийство, а именно тогда от его рук погибла 21-летняя Чодураа Ооржак. Также в 1999 году Манишин убил 27-летнюю Светлану Филипченко и 25-летнюю Наталью Бердышеву. Остальные преступления Манишин совершил летом 2000 года. Тогда он убил 16-летнюю Юлию Техтиекову, 17-летнюю Елену Анисимову, 53-летнюю Валентину Михайлюкову, 16-летнюю Лилиану Вознюк, 17-летних Ольгу Шмакову, Анжелу Бурдакову и Ксению Киргизову. Подробнее об обстоятельствах их исчезновения можно прочитать здесь.

Суд над Манишиным

Суд над Виталием Манишиным стартовал 3 июня 2024 года в Калманке, он шел в закрытом режиме. Сначала на процессе изучили обстоятельства исчезновения всех 11 девушек, последний эпизод с Ксенией Киргизовой разобрали 23 октября 2024 года.

С 21 апреля судебные заседания Калманского районного суда проходили в Железнодорожном суде Барнаула. Однако процесс туда не переносили, а Железнодорожный суд просто предоставил площадку для заседаний.

В мае 2025 года суд завершил исследование доказательств по делу, в июле начались прения сторон. На них гособвинение запросило для Манишина максимально возможный срок – 25 лет лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а оставшегося срока – в исправительной колонии строгого режима. Пожизненный срок Манишину не могли дать в связи с истечением срока давности по преступлению (подробнее об этом можно прочитать здесь).

29 сентября 2025 года Манишин выступил с последним словом в суде, после чего судья удалилась в совещательную комнату, чтобы принять итоговое решение по делу.