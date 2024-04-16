Ведомство предоставит ответ до 8 мая

16 апреля 2024, 20:59, ИА Амител

Приложение TikTok / Фото: unsplash.com

Роскомнадзор рассматривает обращение о блокировке TikTok в России. Как сообщает РИА Новости, с запросом в ведомство обратилась Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ).

В обращении подчеркивается, что блокировка китайской соцсети позволит российским сервисам с короткими видео, вроде "ВКонтакте Видео", Yappi и "Дзен", нарастить аудиторию на 30 млн человек.

Как сообщает ТАСС, Роскомнадзор должен будет представить ответ на обращение до 8 мая.

Сейчас приложение работает в России, однако доступны пользователям лишь видеоролики двухлетней давности. Эксперты АППСИМ подчеркивают, что блогеры вместе с этим лишились доходов от просмотров.