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Роскомнадзор рассматривает обращение о блокировке TikTok в России

Ведомство предоставит ответ до 8 мая

16 апреля 2024, 20:59, ИА Амител

Приложение TikTok / Фото: unsplash.com
Приложение TikTok / Фото: unsplash.com

Роскомнадзор рассматривает обращение о блокировке TikTok в России. Как сообщает РИА Новости, с запросом в ведомство обратилась Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ).

В обращении подчеркивается, что блокировка китайской соцсети позволит российским сервисам с короткими видео, вроде "ВКонтакте Видео", Yappi и "Дзен", нарастить аудиторию на 30 млн человек.

Как сообщает ТАСС, Роскомнадзор должен будет представить ответ на обращение до 8 мая.

Сейчас приложение работает в России, однако доступны пользователям лишь видеоролики двухлетней давности. Эксперты АППСИМ подчеркивают, что блогеры вместе с этим лишились доходов от просмотров.

Происшествия

Комментарии 7

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Гость

22:01:00 16-04-2024

Правильно оставьте только "симоняну" для гастарбайтеров и "играй гармонь", для остальных.

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Гость

06:59:20 17-04-2024

Тогда ВК тоже заблокируйте. Помойка похлеще Тик-Тока. И Сферум - мертворожденное детище не понятно для чего.

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Гость

07:37:20 17-04-2024

блокировка китайской соцсети --- если китайцы ответят, могут быть проблемы. Это не провокация?

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Гость

07:43:28 17-04-2024

Вот наконец то. Это самая тупая сеть, которая заставила людей кривляться. Раньше за плагиат была статья, а теперь этим плагиатом заполнили все щели. А у детей развивает стадный эффект, нет индифидуальности, а все друг друга лишь парадируют. Как стадо баранов в одном стаде.
Хоть бы заблокировали.

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Гость

11:25:00 17-04-2024

"обратилась Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ)."
Даешь записываться в "Конгресс любителей Аськи и темного пива (КЛАиТП"! Только что организовал. Заявки кидать прямо сюда!

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ворчун

17:27:09 17-04-2024

Гость (11:25:00 17-04-2024) "обратилась Ассоциация профессиональных пользователей соцсет... О, я как раз свой первый UIN помню! Куда записываться?

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Гость

19:56:06 17-04-2024

ворчун (17:27:09 17-04-2024) О, я как раз свой первый UIN помню! Куда записываться?...
В клинику Эрдмана на 8.00

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