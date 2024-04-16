Роскомнадзор рассматривает обращение о блокировке TikTok в России
Ведомство предоставит ответ до 8 мая
16 апреля 2024, 20:59, ИА Амител
Роскомнадзор рассматривает обращение о блокировке TikTok в России. Как сообщает РИА Новости, с запросом в ведомство обратилась Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ).
В обращении подчеркивается, что блокировка китайской соцсети позволит российским сервисам с короткими видео, вроде "ВКонтакте Видео", Yappi и "Дзен", нарастить аудиторию на 30 млн человек.
Как сообщает ТАСС, Роскомнадзор должен будет представить ответ на обращение до 8 мая.
Сейчас приложение работает в России, однако доступны пользователям лишь видеоролики двухлетней давности. Эксперты АППСИМ подчеркивают, что блогеры вместе с этим лишились доходов от просмотров.
22:01:00 16-04-2024
Правильно оставьте только "симоняну" для гастарбайтеров и "играй гармонь", для остальных.
06:59:20 17-04-2024
Тогда ВК тоже заблокируйте. Помойка похлеще Тик-Тока. И Сферум - мертворожденное детище не понятно для чего.
07:37:20 17-04-2024
блокировка китайской соцсети --- если китайцы ответят, могут быть проблемы. Это не провокация?
07:43:28 17-04-2024
Вот наконец то. Это самая тупая сеть, которая заставила людей кривляться. Раньше за плагиат была статья, а теперь этим плагиатом заполнили все щели. А у детей развивает стадный эффект, нет индифидуальности, а все друг друга лишь парадируют. Как стадо баранов в одном стаде.
Хоть бы заблокировали.
11:25:00 17-04-2024
"обратилась Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ)."
Даешь записываться в "Конгресс любителей Аськи и темного пива (КЛАиТП"! Только что организовал. Заявки кидать прямо сюда!
17:27:09 17-04-2024
Гость (11:25:00 17-04-2024) "обратилась Ассоциация профессиональных пользователей соцсет... О, я как раз свой первый UIN помню! Куда записываться?
19:56:06 17-04-2024
ворчун (17:27:09 17-04-2024) О, я как раз свой первый UIN помню! Куда записываться?...
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