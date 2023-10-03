Роскомнадзор сможет блокировать все VPN-сервисы в марте 2024 года
С 1 марта вступит в силу приказ, который позволит ведомству делать это
03 октября 2023, 20:35, ИА Амител
Фото: pxhere.com
С 1 марта 2024 года Роскомнадзор сможет блокировать VPN-сервисы, которые дают доступ к заблокированным ресурсам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артёма Шейкина.
Шейкин заявил, что особенно важно заблокировать доступ к продуктам компании Meta, которая признана экстремистской организацией.
По словам сенатора, РКН сможет блокировать приложения прямо в магазинах, таких как AppStore, Play Market и RuStore.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
22:01:39 03-10-2023
а как на ПДА 4 блокировать будите?
19:57:20 04-10-2023
идиоты (22:01:39 03-10-2023) а как на ПДА 4 блокировать будите?... да так, очередной вброс неясно для чего. расшатыватели или нет новостей нормальных