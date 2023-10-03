Роскомнадзор сможет блокировать все VPN-сервисы в марте 2024 года

С 1 марта вступит в силу приказ, который позволит ведомству делать это

03 октября 2023, 20:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

С 1 марта 2024 года Роскомнадзор сможет блокировать VPN-сервисы, которые дают доступ к заблокированным ресурсам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артёма Шейкина.

Шейкин заявил, что особенно важно заблокировать доступ к продуктам компании Meta, которая признана экстремистской организацией.

По словам сенатора, РКН сможет блокировать приложения прямо в магазинах, таких как AppStore, Play Market и RuStore.



* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.