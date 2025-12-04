НОВОСТИОбщество

Стало известно, что хотят получить россияне в подарок на Новый год

Чаще всего в подарок выбирают технику

04 декабря 2025, 13:00, ИА Амител

Новогодняя елка. Подарки / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Россияне определились с главными подарками на Новый год: согласно опросу онлайн-школы Skyeng, каждый третий (31%) планирует подарить близким гаджеты или технику: телефоны, ноутбуки или бытовые приборы, пишет "Газета.ru".

Топ-5 подарков, которые россияне собираются дарить:

  1. Гаджеты и техника – 31%.

  2. Сладости и угощения (букеты из клубники, зефир ручной работы) – 23%.

  3. Теплые вещи и одежда – 14%.

  4. Подарочные сертификаты на обучение или впечатления – 11%.

  5. Косметика и уходовые средства – 8%.

Интересно, что предпочтения при получении подарков у самих россиян отличаются. Больше всего (52%) хотели бы получить подарочный сертификат, чтобы воспользоваться им в удобное время.

На втором месте – гаджеты (23%), а сладости хотели бы лишь 10% опрошенных. Реже всего люди ждут в подарок одежду (7%), косметику (5%) и изделия ручной работы (3%).

Ранее стала известна средняя стоимость новогоднего сладкого подарка в России.

Комментарии

Avatar Picture
Гость

13:06:02 04-12-2025

Социализм можно?

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бог

13:56:48 04-12-2025

Гость (13:06:02 04-12-2025) Социализм можно?... Нет. Забудь как страшный сон.

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:50:49 04-12-2025

россияне хотят МИР

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
АННА

15:59:48 04-12-2025

Отмену увеличения налогов!

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:28:42 04-12-2025

Чтобы чиновники, депутаты, судьи и прочие слуги народа жили хотя бы на придуманную ими же среднюю зарплату по краю. И не воровали.

  Нравится
Ответить
