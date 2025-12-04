Стало известно, что хотят получить россияне в подарок на Новый год
Чаще всего в подарок выбирают технику
04 декабря 2025, 13:00, ИА Амител
Россияне определились с главными подарками на Новый год: согласно опросу онлайн-школы Skyeng, каждый третий (31%) планирует подарить близким гаджеты или технику: телефоны, ноутбуки или бытовые приборы, пишет "Газета.ru".
Топ-5 подарков, которые россияне собираются дарить:
-
Гаджеты и техника – 31%.
-
Сладости и угощения (букеты из клубники, зефир ручной работы) – 23%.
-
Теплые вещи и одежда – 14%.
-
Подарочные сертификаты на обучение или впечатления – 11%.
-
Косметика и уходовые средства – 8%.
Интересно, что предпочтения при получении подарков у самих россиян отличаются. Больше всего (52%) хотели бы получить подарочный сертификат, чтобы воспользоваться им в удобное время.
На втором месте – гаджеты (23%), а сладости хотели бы лишь 10% опрошенных. Реже всего люди ждут в подарок одежду (7%), косметику (5%) и изделия ручной работы (3%).
13:06:02 04-12-2025
Социализм можно?
13:56:48 04-12-2025
Гость (13:06:02 04-12-2025) Социализм можно?... Нет. Забудь как страшный сон.
15:50:49 04-12-2025
россияне хотят МИР
15:59:48 04-12-2025
Отмену увеличения налогов!
17:28:42 04-12-2025
Чтобы чиновники, депутаты, судьи и прочие слуги народа жили хотя бы на придуманную ими же среднюю зарплату по краю. И не воровали.