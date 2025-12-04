Стало известно, что хотят получить россияне в подарок на Новый год

Чаще всего в подарок выбирают технику

04 декабря 2025, 13:00, ИА Амител

Новогодняя елка. Подарки / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Россияне определились с главными подарками на Новый год: согласно опросу онлайн-школы Skyeng, каждый третий (31%) планирует подарить близким гаджеты или технику: телефоны, ноутбуки или бытовые приборы, пишет "Газета.ru".

Топ-5 подарков, которые россияне собираются дарить:

Гаджеты и техника – 31%. Сладости и угощения (букеты из клубники, зефир ручной работы) – 23%. Теплые вещи и одежда – 14%. Подарочные сертификаты на обучение или впечатления – 11%. Косметика и уходовые средства – 8%.

Интересно, что предпочтения при получении подарков у самих россиян отличаются. Больше всего (52%) хотели бы получить подарочный сертификат, чтобы воспользоваться им в удобное время.

На втором месте – гаджеты (23%), а сладости хотели бы лишь 10% опрошенных. Реже всего люди ждут в подарок одежду (7%), косметику (5%) и изделия ручной работы (3%).

