Россия сохранила шестое место среди крупнейших авторынков Европы
Лидером рейтинга стала Германия
23 июля 2026, 23:02, ИА Амител
Российский рынок новых легковых автомобилей по итогам июня 2026 года сохранил шестое место по объему продаж среди европейских стран. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в агентстве "Автостат" со ссылкой на данные консалтинговой компании GlobalData.
В июне в России было реализовано 116,3 тысячи новых легковых автомобилей, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Автомобильный рынок России, который в мае опустился на шестое место в европейском первенстве, по итогам июня 2026 года остался там же... Если при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна заняла в этом рейтинге шестое место», — сообщили в "Автостате".
Лидером рейтинга стала Германия, где за месяц продали 296,4 тысячи автомобилей (+15,7%). На втором месте расположилась Великобритания (213,2 тысячи, +11,4%), на третьем — Франция (188,8 тысячи, +11,4%). Четвертую и пятую строчки заняли Италия (146,4 тысячи, +10,6%) и Испания (118,4 тысячи, +7,8%) соответственно.
Заместитель начальника отдела аналитики "Автостата" Дмитрий Ярыгин отметил, что российский авторынок показал самые высокие темпы роста среди всех стран, вошедших в рейтинг.
23:13:31 23-07-2026
ведро с болтами _6 место ! ура !
12:02:08 24-07-2026
гость (23:13:31 23-07-2026) ведро с болтами _6 место ! ура !... Кроме ВАЗов на 6-м рынке Европы продается множество других марок. Отдыхай, болтоведерщик.
06:07:43 24-07-2026
У них все плохо... Газа нет... Еды нет...
09:08:39 24-07-2026
Это всё не благодаря, а вопреки всем тем мерам которые приняло правительство
12:15:51 24-07-2026
наши НИВЫ в Японии отлично продаются, как и мотоциклы УРАЛ
знаете почему? они простые в ремонте и берут топливо любого качества, долговечны и проходимы
ну и гораздо дешевле прочих авто этого сегмента
с европой примерно то же
им проще купить ваз 06 или копейку за копейки залить ее самопальным бензином, маслом или еще чем то и спокойно ездить
13:47:12 24-07-2026
Гость (12:15:51 24-07-2026) наши НИВЫ в Японии отлично продаются, как и мотоциклы УРАЛ
13:27:11 24-07-2026
Да достали уже эти обожатели Запада нас с ним сравнивать. Переходите уже на сравнение с Китаем