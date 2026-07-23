Россия сохранила шестое место среди крупнейших авторынков Европы

Лидером рейтинга стала Германия

23 июля 2026, 23:02, ИА Амител

Покупка автомобиля. Автомобиль. Авто / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Российский рынок новых легковых автомобилей по итогам июня 2026 года сохранил шестое место по объему продаж среди европейских стран. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в агентстве "Автостат" со ссылкой на данные консалтинговой компании GlobalData.

В июне в России было реализовано 116,3 тысячи новых легковых автомобилей, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Автомобильный рынок России, который в мае опустился на шестое место в европейском первенстве, по итогам июня 2026 года остался там же... Если при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна заняла в этом рейтинге шестое место», — сообщили в "Автостате".

Лидером рейтинга стала Германия, где за месяц продали 296,4 тысячи автомобилей (+15,7%). На втором месте расположилась Великобритания (213,2 тысячи, +11,4%), на третьем — Франция (188,8 тысячи, +11,4%). Четвертую и пятую строчки заняли Италия (146,4 тысячи, +10,6%) и Испания (118,4 тысячи, +7,8%) соответственно.

Заместитель начальника отдела аналитики "Автостата" Дмитрий Ярыгин отметил, что российский авторынок показал самые высокие темпы роста среди всех стран, вошедших в рейтинг.