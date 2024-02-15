Россиян с низкими зарплатами смогут освободить от налога. Что об этом известно
Соответствующий законопроект внесут в Госдуму 15 февраля
15 февраля 2024, 11:31, ИА Амител
Госдума рассмотрит законопроект, по которому россияне, зарабатывающие меньше 30 тысяч, освобождаются от уплаты налога на доход. Документ разработали депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.
В чем суть законопроекта?
Парламентарии предлагают освободить от налогообложения доходы работников, у которых размер ежемесячной зарплаты не превышает 30 тысяч рублей, а общегодовой доход – 360 тысяч рублей.
В пояснительной записке говорится, что снижение налогового бремени позволит улучшить уровень жизни экономически незащищенного населения.
"Мы видим, с какой скоростью растут цены в магазинах, тарифы ЖКХ, как дорожают лекарства. При зарплате в 30 тысяч рублей человек, заплатив за квартиру, купив продукты и самые необходимые вещи, остается без копейки, живет от зарплаты до зарплаты. Вычитать ежемесячно 13% из его и без того низкого дохода просто бесчеловечно", – отметил Слуцкий.
По мнению парламентариев, мера будет способствовать повышению уровня экономической активности россиян. Отмена налога увеличит семейный бюджет, что приведет к повышению уровня спроса и рыночной конкуренции, считают разработчики документа.
При этом сколько средств потребуется выделить из бюджета на реализацию инициативы, в проекте закона не уточняется. По словам депутатов, данных о количестве граждан с доходом до 30 тысяч рублей в месяц нет, пояснили они.
11:34:10 15-02-2024
когда уже выборы пройдут что бы не читать такие предложения
11:35:39 15-02-2024
Популизм чистейшей воды. В этом случае логично было бы сделать необлагаемой налогом часть зарплаты в 30 тысяч, только никто этого делать не будет, поскольку резко упадет собираемость НДФЛ.
11:35:59 15-02-2024
Ну насмешили, освободят они от налогов , щас ага, да они скорей удавятся чем дадут простому народу жить более менее нормально
11:56:22 15-02-2024
Не пройдет. ЕР не пропустит.
12:03:02 15-02-2024
У меня зарплата 30...действительно хоть вешайся...
13:13:33 15-02-2024
Грыша (12:03:02 15-02-2024) У меня зарплата 30...действительно хоть вешайся... ... работать не пробовал?
13:26:57 15-02-2024
Грыша (12:03:02 15-02-2024) У меня зарплата 30...действительно хоть вешайся... ... официальная?
13:35:58 15-02-2024
Гость (13:26:57 15-02-2024) официальная? ... У меня 26 полностью белая.
12:04:01 15-02-2024
Лажа, если законопроект вносит не едро
12:05:15 15-02-2024
Еще сильнее дробиться и уходить в тень будут. И так все больше людей вчерную работают из-за непомерности налогов. В моей отрасли налоги составляют 30-35% от выручки. И все больше уходят в тень.
12:05:38 15-02-2024
Кто это "ОНИ"?
12:16:44 15-02-2024
голимый предвыборный популизм.
12:20:11 15-02-2024
"При зарплате в 30 тысяч рублей " - а если пенсия меньше 20тыс?
12:48:35 15-02-2024
Даже не указано какие налоги, подоходный платит работадатель с зарплаты, они будут заинтересованы указывать зарплату МРОТ, тогда людям с чего будут насчитывать баллы к пенсии, они считаются с зарплаты, может речь идёт о налоге на собственность, короче кто-то что-то брякнул и все забыли, но в СМИ засветилась информация.
13:33:56 15-02-2024
Гость (12:48:35 15-02-2024) Даже не указано какие налоги, подоходный платит работадатель... О боже... Нет, НДФЛ платит не работодатель, платите именно вы. То, что вы называете "подоходным" это налог на доходы физических лиц, даже название само за себя говорит. Работодатель выступает в качестве налогового агента, то есть удерживает с вас 13% от зп (не берем вычеты и прочее, чтобы не путаться). Условно - у вас оклад 10 000, на руки вы получите 8 700. 1 300 работодатель перечислит за вас в качестве вашего налога, не своего. Работодателю ваш НДФЛ безразличен, ему без разницы, какая часть от вашего оклада будет в кармане у вас, а какая у государства. Он платит взносы с ФОТ, и вот они уже отнюдь не 13%. Но к "подоходному" это не имеет никакого отношения. И какое отношение к зп в 30 000 имеют имущественные налоги, не подскажете?
13:54:52 15-02-2024
Гость (12:48:35 15-02-2024) Даже не указано какие налоги, подоходный платит работадатель... И, кстати, в тексте написано "Госдума рассмотрит законопроект, по которому россияне, зарабатывающие меньше 30 тысяч, освобождаются от уплаты налога на доход." Конечно, если этот текст прочитать.
13:56:40 20-02-2024
Гость (12:48:35 15-02-2024) Даже не указано какие налоги, подоходный платит работадатель... так написано же НДФЛ....13% у резидентов РФ он вычитается до вычета социальных взносов то что платить за нас работодатель то есть наш доход 40-45 % забирается Государством. Вот на него мы и получаем пенсии пособия и НДФЛ 13 % на знаемо куда он идет
12:02:48 16-02-2024
В том положении, в котором находится наша страна, это невозможно. Так, отвлечение масс на период выборов.
13:51:45 20-02-2024
Надо зарабатывать , создавать предприятия с достойной ЗП а не вот эти поддержки трусов выдавать