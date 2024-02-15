НОВОСТИОбщество

Россиян с низкими зарплатами смогут освободить от налога. Что об этом известно

Соответствующий законопроект внесут в Госдуму 15 февраля

15 февраля 2024, 11:31, ИА Амител

Деньги, заработная плата / Фото: pixabay.com
Деньги, заработная плата / Фото: pixabay.com

Госдума рассмотрит законопроект, по которому россияне, зарабатывающие меньше 30 тысяч, освобождаются от уплаты налога на доход. Документ разработали депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.

В чем суть законопроекта?

Парламентарии предлагают освободить от налогообложения доходы работников, у которых размер ежемесячной зарплаты не превышает 30 тысяч рублей, а общегодовой доход – 360 тысяч рублей.

В пояснительной записке говорится, что снижение налогового бремени позволит улучшить уровень жизни экономически незащищенного населения.

"Мы видим, с какой скоростью растут цены в магазинах, тарифы ЖКХ, как дорожают лекарства. При зарплате в 30 тысяч рублей человек, заплатив за квартиру, купив продукты и самые необходимые вещи, остается без копейки, живет от зарплаты до зарплаты. Вычитать ежемесячно 13% из его и без того низкого дохода просто бесчеловечно", – отметил Слуцкий.

По мнению парламентариев, мера будет способствовать повышению уровня экономической активности россиян. Отмена налога увеличит семейный бюджет, что приведет к повышению уровня спроса и рыночной конкуренции, считают разработчики документа.

При этом сколько средств потребуется выделить из бюджета на реализацию инициативы, в проекте закона не уточняется. По словам депутатов, данных о количестве граждан с доходом до 30 тысяч рублей в месяц нет, пояснили они.

В Госдуме предложили штрафовать за развод на 100 тысяч рублей и отправлять на СВО

Милонову предложили проработать инициативу и внести законопроект в Госдуму
НОВОСТИОбщество

Госдума зарплаты инициативы

Комментарии 19

Avatar Picture
Гость

11:34:10 15-02-2024

когда уже выборы пройдут что бы не читать такие предложения

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Коренной бийчанин

11:35:39 15-02-2024

Популизм чистейшей воды. В этом случае логично было бы сделать необлагаемой налогом часть зарплаты в 30 тысяч, только никто этого делать не будет, поскольку резко упадет собираемость НДФЛ.

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

11:35:59 15-02-2024

Ну насмешили, освободят они от налогов , щас ага, да они скорей удавятся чем дадут простому народу жить более менее нормально

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:56:22 15-02-2024

Не пройдет. ЕР не пропустит.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Грыша

12:03:02 15-02-2024

У меня зарплата 30...действительно хоть вешайся...

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
олигарх

13:13:33 15-02-2024

Грыша (12:03:02 15-02-2024) У меня зарплата 30...действительно хоть вешайся... ... работать не пробовал?

  -26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:26:57 15-02-2024

Грыша (12:03:02 15-02-2024) У меня зарплата 30...действительно хоть вешайся... ... официальная?

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:35:58 15-02-2024

Гость (13:26:57 15-02-2024) официальная? ... У меня 26 полностью белая.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:04:01 15-02-2024

Лажа, если законопроект вносит не едро

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:05:15 15-02-2024

Еще сильнее дробиться и уходить в тень будут. И так все больше людей вчерную работают из-за непомерности налогов. В моей отрасли налоги составляют 30-35% от выручки. И все больше уходят в тень.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
макс

12:05:38 15-02-2024

Кто это "ОНИ"?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

12:16:44 15-02-2024

голимый предвыборный популизм.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:20:11 15-02-2024

"При зарплате в 30 тысяч рублей " - а если пенсия меньше 20тыс?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:48:35 15-02-2024

Даже не указано какие налоги, подоходный платит работадатель с зарплаты, они будут заинтересованы указывать зарплату МРОТ, тогда людям с чего будут насчитывать баллы к пенсии, они считаются с зарплаты, может речь идёт о налоге на собственность, короче кто-то что-то брякнул и все забыли, но в СМИ засветилась информация.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:33:56 15-02-2024

Гость (12:48:35 15-02-2024) Даже не указано какие налоги, подоходный платит работадатель... О боже... Нет, НДФЛ платит не работодатель, платите именно вы. То, что вы называете "подоходным" это налог на доходы физических лиц, даже название само за себя говорит. Работодатель выступает в качестве налогового агента, то есть удерживает с вас 13% от зп (не берем вычеты и прочее, чтобы не путаться). Условно - у вас оклад 10 000, на руки вы получите 8 700. 1 300 работодатель перечислит за вас в качестве вашего налога, не своего. Работодателю ваш НДФЛ безразличен, ему без разницы, какая часть от вашего оклада будет в кармане у вас, а какая у государства. Он платит взносы с ФОТ, и вот они уже отнюдь не 13%. Но к "подоходному" это не имеет никакого отношения. И какое отношение к зп в 30 000 имеют имущественные налоги, не подскажете?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:54:52 15-02-2024

Гость (12:48:35 15-02-2024) Даже не указано какие налоги, подоходный платит работадатель... И, кстати, в тексте написано "Госдума рассмотрит законопроект, по которому россияне, зарабатывающие меньше 30 тысяч, освобождаются от уплаты налога на доход." Конечно, если этот текст прочитать.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:56:40 20-02-2024

Гость (12:48:35 15-02-2024) Даже не указано какие налоги, подоходный платит работадатель... так написано же НДФЛ....13% у резидентов РФ он вычитается до вычета социальных взносов то что платить за нас работодатель то есть наш доход 40-45 % забирается Государством. Вот на него мы и получаем пенсии пособия и НДФЛ 13 % на знаемо куда он идет

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:02:48 16-02-2024

В том положении, в котором находится наша страна, это невозможно. Так, отвлечение масс на период выборов.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
барабулька

13:51:45 20-02-2024

Надо зарабатывать , создавать предприятия с достойной ЗП а не вот эти поддержки трусов выдавать

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров