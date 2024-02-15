Соответствующий законопроект внесут в Госдуму 15 февраля

15 февраля 2024, 11:31, ИА Амител

Деньги, заработная плата / Фото: pixabay.com

Госдума рассмотрит законопроект, по которому россияне, зарабатывающие меньше 30 тысяч, освобождаются от уплаты налога на доход. Документ разработали депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.

В чем суть законопроекта?

Парламентарии предлагают освободить от налогообложения доходы работников, у которых размер ежемесячной зарплаты не превышает 30 тысяч рублей, а общегодовой доход – 360 тысяч рублей.

В пояснительной записке говорится, что снижение налогового бремени позволит улучшить уровень жизни экономически незащищенного населения.

"Мы видим, с какой скоростью растут цены в магазинах, тарифы ЖКХ, как дорожают лекарства. При зарплате в 30 тысяч рублей человек, заплатив за квартиру, купив продукты и самые необходимые вещи, остается без копейки, живет от зарплаты до зарплаты. Вычитать ежемесячно 13% из его и без того низкого дохода просто бесчеловечно", – отметил Слуцкий.

По мнению парламентариев, мера будет способствовать повышению уровня экономической активности россиян. Отмена налога увеличит семейный бюджет, что приведет к повышению уровня спроса и рыночной конкуренции, считают разработчики документа.

При этом сколько средств потребуется выделить из бюджета на реализацию инициативы, в проекте закона не уточняется. По словам депутатов, данных о количестве граждан с доходом до 30 тысяч рублей в месяц нет, пояснили они.