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Россиянам назвали главную причину возникновения рака легкого

Пик заболеваемости приходится на 60–70 лет

01 августа 2026, 11:17, ИА Амител

Диагностика рака / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Диагностика рака / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Всемирный день борьбы с раком легкого отмечается 1 августа. В преддверии этой даты директор НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России, главный внештатный онколог Минздрава РФ Иван Стилиди в беседе с РИА Новости рассказал об основных факторах заболеваемости.

«Пик заболеваемости раком легкого приходится на людей в возрасте от 60 до 70 лет. При этом 40 % от числа всех заболевших — это люди трудоспособного возраста, то есть те, кому меньше 60», — отметил Стилиди.

Онколог также пояснил, почему среди пациентов больше мужчин: это связано не с гендерными особенностями, а с распространенностью курения. 

«Сама по себе гендерная принадлежность на риск развития рака легкого никак не влияет. У курящей женщины риски заболеть такие же, как и у курящего мужчины», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что ученые нашли способ терапии вида рака, который считался неизлечимым.

Ученые, наука /Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

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Открытие может решить одну из главных проблем клеточной терапии
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Комментарии 2

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Иван

11:27:43 01-08-2026

Грязный воздух... Вредные производства...

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Гость

14:53:45 01-08-2026

Очень удобно списывать все болезни на курение, когда не знаешь причин, любую болезнь прочитай и везде будет написано в причинах курение, при этом болеют одинаково и курящие и не курящие, неужели воспалительные процессы в лёгких менее опасны чем курение, на мой взгляд хронический бронхит не менее опасен.

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