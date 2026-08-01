Пик заболеваемости приходится на 60–70 лет

01 августа 2026, 11:17, ИА Амител

Диагностика рака / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Всемирный день борьбы с раком легкого отмечается 1 августа. В преддверии этой даты директор НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России, главный внештатный онколог Минздрава РФ Иван Стилиди в беседе с РИА Новости рассказал об основных факторах заболеваемости.

«Пик заболеваемости раком легкого приходится на людей в возрасте от 60 до 70 лет. При этом 40 % от числа всех заболевших — это люди трудоспособного возраста, то есть те, кому меньше 60», — отметил Стилиди.

Онколог также пояснил, почему среди пациентов больше мужчин: это связано не с гендерными особенностями, а с распространенностью курения.

«Сама по себе гендерная принадлежность на риск развития рака легкого никак не влияет. У курящей женщины риски заболеть такие же, как и у курящего мужчины», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что ученые нашли способ терапии вида рака, который считался неизлечимым.