Россиянам назвали главную причину возникновения рака легкого
Пик заболеваемости приходится на 60–70 лет
01 августа 2026, 11:17, ИА Амител
Всемирный день борьбы с раком легкого отмечается 1 августа. В преддверии этой даты директор НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России, главный внештатный онколог Минздрава РФ Иван Стилиди в беседе с РИА Новости рассказал об основных факторах заболеваемости.
«Пик заболеваемости раком легкого приходится на людей в возрасте от 60 до 70 лет. При этом 40 % от числа всех заболевших — это люди трудоспособного возраста, то есть те, кому меньше 60», — отметил Стилиди.
Онколог также пояснил, почему среди пациентов больше мужчин: это связано не с гендерными особенностями, а с распространенностью курения.
«Сама по себе гендерная принадлежность на риск развития рака легкого никак не влияет. У курящей женщины риски заболеть такие же, как и у курящего мужчины», — заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что ученые нашли способ терапии вида рака, который считался неизлечимым.
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Очень удобно списывать все болезни на курение, когда не знаешь причин, любую болезнь прочитай и везде будет написано в причинах курение, при этом болеют одинаково и курящие и не курящие, неужели воспалительные процессы в лёгких менее опасны чем курение, на мой взгляд хронический бронхит не менее опасен.