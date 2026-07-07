Ученые нашли неисчерпаемый источник клеток для борьбы с раком

Открытие может решить одну из главных проблем клеточной терапии

07 июля 2026, 08:44, ИА Амител

Ученые, наука /Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Ученые нашли бесконечную "армию" клеток для борьбы с раком, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на журнал Cell.

Научные работники из Университета Южной Калифорнии выяснили, что клетки — предшественники макрофагов имеют способность практически неограниченно размножаться. Они могут стать основой для создания новых методов иммунотерапии рака.

Макрофаги — это клетки иммунной системы, которые поглощают опухолевые клетки и помогают активировать противораковый иммунный ответ. Однако использовать их в терапии до сих пор было сложно: в лаборатории они медленно размножаются, а также плохо переносят длительное хранение.

«Исследователи решили сосредоточиться не на самих макрофагах, а на их предшественниках — гранулоцитарно-моноцитарных клетках-предшественниках (GMP). В ходе экспериментов ученые подобрали условия, при которых эти клетки сохраняют способность к самообновлению, многократно делятся и при этом не теряют возможности превращаться в полноценные иммунные клетки», — пишет издание.

Ученые изменили клетки-предшественники на генетическом уровне, научив их идентифицировать новообразования по принципу CAR-T-терапии. В результате эти клетки начали массово производить макрофаги, способные бороться с раком.

Эксперименты на грызунах с лейкозом и солидными опухолями продемонстрировали: после трансплантации модифицированных предшественников в организме непрерывно формировались новые макрофаги и другие элементы иммунитета. Это привело к торможению прогрессирования болезни как при онкопатологиях крови, так и при твердых раковых образованиях.

«Разработка способна преодолеть одно из ключевых ограничений клеточной терапии — дефицит иммунных клеток. Вместо того чтобы культивировать ограниченную партию готовых макрофагов, авторы предлагают вводить их предшественников, которые долгое время сохраняют способность генерировать новые защитные клетки», — заявили ученые.

Специалисты акцентируют внимание на том, что работа проводилась исключительно на животных моделях. Тем не менее, если эффективность метода будет доказана в ходе клинических испытаний на людях, он может лечь в основу более действенной иммунотерапии.

Такой подход выглядит особенно многообещающим для борьбы с солидными опухолями, против которых классические методики вроде CAR-T сегодня демонстрируют низкую результативность.