В него не входит форма ученика

10 августа 2026, 23:15, ИА Амител

Первоклассники в школе /Фото: Екатерина Смолихина/amic.ru

Подготовка к новому учебному году обойдется родителям минимум в две тысячи рублей, если речь идет только о базовом наборе школьных принадлежностей. Максимальная корзина без учета покупки школьной формы и обуви составит от 7 до 9 тысяч рублей. Об этом сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе книготорговой сети "Читай-город — Буквоед".

По словам коммерческого директора сети Инны Касеновой, традиционный всплеск покупательской активности пришелся на последнюю неделю перед школой, и спрос продолжает расти.

«Большого повышения цен или пикового раннего спроса в этом году не наблюдается. Как и в прошлом году, приходят те покупатели, кто хочет заранее подготовить ребенка к школе, пояснила она», — добавила Касенова.

Что входит в минимальный набор за 2000 рублей?

В стандартный комплект, зафиксированный ритейлером, включены:

рюкзак;

бумага цветная двусторонняя (8 цветов, 16 листов А4);

карандаши цветные (6 цветов);

карандаш черно-графитный с ластиком;

картон белый и цветной;

клей-карандаш;

краски (акварель и гуашь);

ластик, линейка, точилка с контейнером;

папка для рисования, пенал, пластилин;

ручка шариковая синяя;

тетради по 12 листов в упаковке по 10 штук.

Эксперты отмечают, что итоговая стоимость сборов сильно зависит от наличия одежды. Если суммировать форму, обувь, рюкзак с эргономичной спинкой (от 2 до 7 тыс. рублей) и канцтовары, бюджет семьи может вырасти до 30–40 тыс. рублей.