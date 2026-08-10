Россиянам назвали минимальную стоимость школьного набора
В него не входит форма ученика
10 августа 2026, 23:15, ИА Амител
Подготовка к новому учебному году обойдется родителям минимум в две тысячи рублей, если речь идет только о базовом наборе школьных принадлежностей. Максимальная корзина без учета покупки школьной формы и обуви составит от 7 до 9 тысяч рублей. Об этом сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе книготорговой сети "Читай-город — Буквоед".
По словам коммерческого директора сети Инны Касеновой, традиционный всплеск покупательской активности пришелся на последнюю неделю перед школой, и спрос продолжает расти.
«Большого повышения цен или пикового раннего спроса в этом году не наблюдается. Как и в прошлом году, приходят те покупатели, кто хочет заранее подготовить ребенка к школе, пояснила она», — добавила Касенова.
Что входит в минимальный набор за 2000 рублей?
В стандартный комплект, зафиксированный ритейлером, включены:
- рюкзак;
- бумага цветная двусторонняя (8 цветов, 16 листов А4);
- карандаши цветные (6 цветов);
- карандаш черно-графитный с ластиком;
- картон белый и цветной;
- клей-карандаш;
- краски (акварель и гуашь);
- ластик, линейка, точилка с контейнером;
- папка для рисования, пенал, пластилин;
- ручка шариковая синяя;
- тетради по 12 листов в упаковке по 10 штук.
Эксперты отмечают, что итоговая стоимость сборов сильно зависит от наличия одежды. Если суммировать форму, обувь, рюкзак с эргономичной спинкой (от 2 до 7 тыс. рублей) и канцтовары, бюджет семьи может вырасти до 30–40 тыс. рублей.
11:06:48 11-08-2026
за рюкзак только пятихатка
14:33:58 11-08-2026
Гость (11:06:48 11-08-2026) за рюкзак только пятихатка ... Вы его каждый год ребенку покупаете?