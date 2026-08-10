НОВОСТИОбщество

Россиянам назвали минимальную стоимость школьного набора

В него не входит форма ученика

10 августа 2026, 23:15, ИА Амител

Первоклассники в школе /Фото: Екатерина Смолихина/amic.ru
Первоклассники в школе /Фото: Екатерина Смолихина/amic.ru

Подготовка к новому учебному году обойдется родителям минимум в две тысячи рублей, если речь идет только о базовом наборе школьных принадлежностей. Максимальная корзина без учета покупки школьной формы и обуви составит от 7 до 9 тысяч рублей. Об этом сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе книготорговой сети "Читай-город — Буквоед".

По словам коммерческого директора сети Инны Касеновой, традиционный всплеск покупательской активности пришелся на последнюю неделю перед школой, и спрос продолжает расти.

«Большого повышения цен или пикового раннего спроса в этом году не наблюдается. Как и в прошлом году, приходят те покупатели, кто хочет заранее подготовить ребенка к школе, пояснила она», — добавила Касенова.

Что входит в минимальный набор за 2000 рублей?

В стандартный комплект, зафиксированный ритейлером, включены:

  • рюкзак;
  • бумага цветная двусторонняя (8 цветов, 16 листов А4);
  • карандаши цветные (6 цветов);
  • карандаш черно-графитный с ластиком;
  • картон белый и цветной;
  • клей-карандаш;
  • краски (акварель и гуашь);
  • ластик, линейка, точилка с контейнером;
  • папка для рисования, пенал, пластилин;
  • ручка шариковая синяя;
  • тетради по 12 листов в упаковке по 10 штук.

Эксперты отмечают, что итоговая стоимость сборов сильно зависит от наличия одежды. Если суммировать форму, обувь, рюкзак с эргономичной спинкой (от 2 до 7 тыс. рублей) и канцтовары, бюджет семьи может вырасти до 30–40 тыс. рублей.

Изображение сгенерирована нейросетью DALL-E

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Комментарии 2

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Гость

11:06:48 11-08-2026

за рюкзак только пятихатка

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Гость

14:33:58 11-08-2026

Гость (11:06:48 11-08-2026) за рюкзак только пятихатка ... Вы его каждый год ребенку покупаете?

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