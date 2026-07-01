В России список "неженских" профессий сократился более чем в четыре раза

Теперь женщины могут трудиться и в горной промышленности

01 июля 2026, 08:35, ИА Амител

Женщина, работа / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Перечень профессий, недоступных для женщин в России, сократился более чем в четыре раза, заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина в ходе Форума женщин Севера. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, Минтруд России в очередной раз актуализировал список в феврале прошлого года. Ранее ряд специальностей был закрыт для женщин из‑за тяжелого физического труда и вредных условий, потенциально опасных для здоровья.

«Однако развитие технологий, цифровизация и внедрение более безопасных методов производства позволили пересмотреть ограничения. В результате женщины теперь могут работать, например, в горной промышленности — это особенно значимо для северных регионов страны», — говорится в публикации.

Дополнительным свидетельством расширения возможностей стала недавняя новость о появлении в России первой женщины — машиниста грузового электровоза. Форум "Север объединяет: роль женщин в укреплении единства народов России" проходит в Москве с 30 июня по 1 июля.