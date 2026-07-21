Правом на отпуск продолжительностью более 28 календарных дней могут воспользоваться несколько категорий работников

21 июля 2026, 11:14, ИА Амител

Отдых на море / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Некоторые категории работников в России имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных дней или на дополнительные дни отдыха сверх основного отпуска. Об этом РИА Новости рассказала старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Анастасия Колодяжная.

По словам специалиста, трудовое законодательство предусматривает как удлиненный основной отпуск, так и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, который предоставляется сверх основного.

Колодяжная уточнила, что право на отпуск продолжительностью более 28 календарных дней имеют несколько категорий работников.

Так, несовершеннолетним сотрудникам предоставляется 31 календарный день отпуска в удобное для них время, инвалидам — не менее 30 календарных дней, а педагогическим работникам — от 42 до 56 календарных дней в зависимости от должности и места работы.

Кроме того, увеличенный ежегодный отпуск предусмотрен для государственных и муниципальных служащих, научных работников, а также сотрудников, занятых на работах с химическим оружием.

Отдельные категории работников имеют право и на дополнительный оплачиваемый отпуск. По словам эксперта, к ним относятся сотрудники с ненормированным рабочим днем, работники с вредными и опасными условиями труда, жители районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, медицинские работники, спортсмены, тренеры, а также граждане, пострадавшие от воздействия радиации.

При этом работодатель вправе установить более продолжительный ежегодный отпуск и для других сотрудников, если такая гарантия закреплена в коллективном договоре или локальном нормативном акте организации.