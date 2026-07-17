Четверть жителей Алтая заявили, что "отпускные аватарки" не спасают от назойливых коллег

В большинстве компаний не принято отвлекать сотрудников от отдыха: только 18% сообщили, что у них считается нормой быть на связи

17 июля 2026, 14:00, ИА Амител

Человек в отпуске / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

В Алтайском крае среди тех, кто хотя бы иногда ставит специальные фото на аватарку во время отпуска, только треть опрошенных отметили, что этот метод помогает сократить число сообщений от коллег, выяснили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".

«Около 11% говорят, что их вообще перестают беспокоить по рабочим вопросам, еще 24% — что отвлекают значительно реже. В то же время в 24% случаев "отпускная" фотография не помогает, и коллеги все равно продолжают писать и звонить. Более 20% респондентов не видят разницы, а 15% отмечают, что их и так никогда не отвлекают от отдыха», — говорится в исследовании.

18% опрошенных продолжают работать во время отпуска и остаются на постоянной связи с коллегами, еще почти четверть (24%) — стараются не отрываться от команды и периодически подключаются к задачам по собственному желанию.

Еще 57% сообщили, что на отдыхе сводят к минимуму все контакты с коллегами и не отвлекаются на рабочие вопросы.

«В большинстве компаний Алтайского края действительно не принято отвлекать сотрудников от отдыха: только 18% опрошенных сообщили, что у них считается нормой быть на связи в отпуске. Среди остальных 24% отметили, что коллеги и руководство могут написать им в отпуске, но лишь по самым срочным вопросам, 14% — что сообщения с работы бывают, но быстрый ответ не требуется. Кроме того, в некоторых компаниях нет единой практики: 29% респондентов добавили, что все зависит от конкретного руководителя и команды», — рассказала директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева.

Ранее сообщалось, что почти каждый четвертый житель Барнаула конфликтует из-за графика отпусков. Причем в более молодых коллективах разногласия возникают реже.