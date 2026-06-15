Россиянам рассказали, насколько вероятно распространение опасных лихорадок внутри страны

Избегать контакта с насекомыми необходимо как в период поездок за границу, так и во время отдыха на природе внутри страны

15 июня 2026, 13:44, ИА Амител

Комар, малярия / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России не допускается передача опасных экзотических лихорадок внутри страны. Об этом в интервью РИА Новости заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Отвечая на вопрос о том, могут ли обитающие в России комары распространять опасные тропические заболевания, глава ведомства подчеркнула, что санитарные службы контролируют подобные риски.

«Мы не допускаем передачи опасных лихорадок внутри страны, которые для нас несвойственны», — отметила Попова.

Вместе с тем специалист напомнила, что в мире существует целый ряд инфекций, переносчиками которых являются комары. Поэтому меры защиты от укусов остаются актуальными независимо от региона пребывания.

По словам главы Роспотребнадзора, избегать контакта с насекомыми необходимо как во время поездок за границу, так и во время отдыха на природе внутри страны.

Специалисты рекомендуют использовать репелленты, устанавливать москитные сетки на окна, носить закрытую одежду в местах массового скопления насекомых и по возможности избегать прогулок вблизи водоемов в часы наибольшей активности комаров.