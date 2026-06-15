Россиянам рассказали, насколько вероятно распространение опасных лихорадок внутри страны
Избегать контакта с насекомыми необходимо как в период поездок за границу, так и во время отдыха на природе внутри страны
15 июня 2026, 13:44, ИА Амител
В России не допускается передача опасных экзотических лихорадок внутри страны. Об этом в интервью РИА Новости заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Отвечая на вопрос о том, могут ли обитающие в России комары распространять опасные тропические заболевания, глава ведомства подчеркнула, что санитарные службы контролируют подобные риски.
«Мы не допускаем передачи опасных лихорадок внутри страны, которые для нас несвойственны», — отметила Попова.
Вместе с тем специалист напомнила, что в мире существует целый ряд инфекций, переносчиками которых являются комары. Поэтому меры защиты от укусов остаются актуальными независимо от региона пребывания.
По словам главы Роспотребнадзора, избегать контакта с насекомыми необходимо как во время поездок за границу, так и во время отдыха на природе внутри страны.
Специалисты рекомендуют использовать репелленты, устанавливать москитные сетки на окна, носить закрытую одежду в местах массового скопления насекомых и по возможности избегать прогулок вблизи водоемов в часы наибольшей активности комаров.
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