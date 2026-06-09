Алтайский край за пять лет взлетел на третье место в антирейтинге по ВИЧ

Уровень пораженности вирусом в регионе — самый высокий в России

09 июня 2026, 08:46, ИА Амител

Вакцинация на Алтае / Фото: amic.ru

Алтайский край вновь вошел в число регионов с самой высокой заболеваемостью ВИЧ‑инфекцией. Всего в список субъектов с наиболее неблагоприятной ситуацией попали 34 региона. Такие данные приводит "Толк" со ссылкой на данные доклада Роспотребнадзора РФ о санитарно‑эпидемиологическом благополучии населения в 2025 году.

Тройка лидеров по числу новых случаев на 100 тыс. населения выглядит так: Чукотский автономный округ — 114,81 случая, Иркутская область — 67,01 случая, Алтайский край — 63,73 случая.

Средний показатель по стране в 2025 году составил 31,23 случая на 100 тыс. человек. При этом за последние пять лет позиция Алтайского края в рейтинге заметно ухудшилась: если в 2021 году регион занимал 11‑е место, а в 2022‑м — 13‑е, то в 2023–2024 годах он резко поднялся до пятой строчки.

Роспотребнадзор также приводит данные по пораженности ВИЧ — общему числу зарегистрированных носителей вируса. По итогам 2025 года Алтайский край и здесь оказался в числе лидеров: 1328,28 носителя на 100 тыс. населения. Для сравнения: на Чукотке, лидирующей по уровню заболеваемости, этот показатель ниже — 720 инфицированных на 100 тыс., а средний по России составляет 843,2 случая на 100 тыс.

В целом по стране в 2025 году впервые диагностировали ВИЧ у 45,6 тыс. пациентов. Большинство заразившихся — мужчины (60,3%), а чаще всего инфекция выявляется у людей активного трудоспособного возраста.

Несмотря на рост заболеваемости в отдельных регионах, в Роспотребнадзоре отмечают общую тенденцию к снижению показателей по стране. За последние десять лет удалось добиться существенного прогресса благодаря расширению диагностики: охват тестированием на ВИЧ вырос на 75,1%.

Однако в ведомстве обращают внимание на тревожную проблему: из числа обследованных все чаще выпадают наиболее уязвимые группы населения — потребители наркотиков, заключенные, лица, занимающиеся проституцией, и люди, практикующие гомосексуальные половые контакты.

* Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским, и его деятельность запрещена в России