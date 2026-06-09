Алтайский край за пять лет взлетел на третье место в антирейтинге по ВИЧ
Уровень пораженности вирусом в регионе — самый высокий в России
09 июня 2026, 08:46, ИА Амител
Алтайский край вновь вошел в число регионов с самой высокой заболеваемостью ВИЧ‑инфекцией. Всего в список субъектов с наиболее неблагоприятной ситуацией попали 34 региона. Такие данные приводит "Толк" со ссылкой на данные доклада Роспотребнадзора РФ о санитарно‑эпидемиологическом благополучии населения в 2025 году.
Тройка лидеров по числу новых случаев на 100 тыс. населения выглядит так: Чукотский автономный округ — 114,81 случая, Иркутская область — 67,01 случая, Алтайский край — 63,73 случая.
Средний показатель по стране в 2025 году составил 31,23 случая на 100 тыс. человек. При этом за последние пять лет позиция Алтайского края в рейтинге заметно ухудшилась: если в 2021 году регион занимал 11‑е место, а в 2022‑м — 13‑е, то в 2023–2024 годах он резко поднялся до пятой строчки.
Роспотребнадзор также приводит данные по пораженности ВИЧ — общему числу зарегистрированных носителей вируса. По итогам 2025 года Алтайский край и здесь оказался в числе лидеров: 1328,28 носителя на 100 тыс. населения. Для сравнения: на Чукотке, лидирующей по уровню заболеваемости, этот показатель ниже — 720 инфицированных на 100 тыс., а средний по России составляет 843,2 случая на 100 тыс.
В целом по стране в 2025 году впервые диагностировали ВИЧ у 45,6 тыс. пациентов. Большинство заразившихся — мужчины (60,3%), а чаще всего инфекция выявляется у людей активного трудоспособного возраста.
Несмотря на рост заболеваемости в отдельных регионах, в Роспотребнадзоре отмечают общую тенденцию к снижению показателей по стране. За последние десять лет удалось добиться существенного прогресса благодаря расширению диагностики: охват тестированием на ВИЧ вырос на 75,1%.
Однако в ведомстве обращают внимание на тревожную проблему: из числа обследованных все чаще выпадают наиболее уязвимые группы населения — потребители наркотиков, заключенные, лица, занимающиеся проституцией, и люди, практикующие гомосексуальные половые контакты.
* Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским, и его деятельность запрещена в России
08:51:27 09-06-2026
Не везде же нам занимать последние места в рейтинге регионов, вот рейтинг где мы лидеры...
08:56:40 09-06-2026
За такую статистику министр здравоохранения края как минимум должен написать по собственному желанию, а как максимум к нему в дверь должны постучаться и с вещами на выход.
09:08:27 09-06-2026
а вы видели ценники на резинки? а так как мы в рейтинге зарплат на последнем месте, то и на резинках экономят, отсюда и повышение вероятностей заражений. вполне логическая цепочка, Не говорю, что только это причина, но в том числе!
09:22:18 09-06-2026
Гость (09:08:27 09-06-2026) а вы видели ценники на резинки? а так как мы в рейтинге зарп...
Если у нас из-за низких доходов и высоких цен мало пользуются резинками, то должна расти рождаемость. А она у нас падает, значит растёт число нетрадиционных отношений. Вот, как не крути, мы растёт не там - где надо и падаем - где нужно расти.
09:26:54 09-06-2026
Гость (09:22:18 09-06-2026) Если у нас из-за низких доходов и высоких цен мало польз... Без денег и без жилья нормального ребёнка не вырастишь. Людям надо не резинки, а деньги раздавать.
09:44:36 09-06-2026
Гость (09:22:18 09-06-2026) Если у нас из-за низких доходов и высоких цен мало польз...
О да, видимо детей не рожают, потому что у нас каждый второй "нетрадиционный", а не потому, что вся зарплата у молодых специалистов уходит на еду, аренду и коммуналку. А еще надо заправить машину, выплатить кредит за нее, во что-то одеться и обуться, пролечить зубы у хорошего врача, помочь родителям с их пенсией. Макарошки всегда одинаково стоят, да?
09:24:09 09-06-2026
Гость (09:08:27 09-06-2026) а вы видели ценники на резинки? а так как мы в рейтинге зарп... Резинки от ВИЧ не защищают. Пора бы знать.
09:46:34 09-06-2026
Гость (09:24:09 09-06-2026) Резинки от ВИЧ не защищают. Пора бы знать....
Если вы их жуете, то конечно нет. А если использовать правильно, то защищают более , чем в 95% случаях
12:51:24 09-06-2026
Гость (09:24:09 09-06-2026) Резинки от ВИЧ не защищают. Пора бы знать.... Ну если на голову надевать, то точно не помогут
09:25:54 09-06-2026
Гость (09:08:27 09-06-2026) а вы видели ценники на резинки? а так как мы в рейтинге зарп... Просто стирай их после каждого использования, тем самым существенно сократишь свои затраты на это.
09:39:44 09-06-2026
Гость (09:08:27 09-06-2026) а вы видели ценники на резинки? а так как мы в рейтинге зарп...
Двадцать лет назад в школах объясняли, к каким страшным последствиям приводит отсутствие контрацепции и общее использование игл. Сейчас детям рассказывают про ДНК России и плюсы раннего материнства.
10:38:25 09-06-2026
Чукотка и Алтайский край ха ха
12:42:15 09-06-2026
вообще по статистике с ИППП в АК всё плохо-плохо.
14:38:38 09-06-2026
Алтай НИКОГДА не был отстающим по ВИЧ, минимум с 1990х на первых местах
17:53:04 09-06-2026
Любят это дело граждане и начальники и подчиненные