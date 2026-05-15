Регулярное злоупотребление кофе может приводить к истощению нервной системы

15 мая 2026, 22:04, ИА Амител

Кофе / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Отказ от утреннего кофе может вызвать неприятные ощущения у некоторых людей. Невролог медицинского центра "Медин" Ольга Бутенко в беседе с "Газетой.ru" рассказала, как определить зависимость от кофе и какие риски она несет.

Если после прекращения употребления кофе человек чувствует себя некомфортно, становится раздражительным, сонливым, у него болит голова и возникают другие неприятные симптомы, это может быть синдром отмены кофеина. Хотя это состояние не угрожает жизни, оно существенно ухудшает самочувствие и может нарушить рабочий график на несколько дней.

«Кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, которые участвуют в формировании чувства усталости и сонливости. Когда человек регулярно пьет кофе, организм адаптируется к его действию. При резком прекращении употребления кофеина возникает обратный эффект», — объяснила Бутенко.

Обычно симптомы отмены кофеина появляются в течение суток после последней чашки кофе. Наиболее тяжело человеку приходится в первые два дня, а общее состояние может сохраняться до недели. Помимо перечисленных симптомов, у человека могут наблюдаться снижение концентрации, раздражительность, ухудшение настроения, "туман" в голове, тошнота и ломота в мышцах, добавила эксперт.

Бутенко также отметила, что кофеин присутствует не только в кофе, но и в чае, коле, энергетических напитках, некоторых обезболивающих препаратах и спортивных добавках. Поэтому даже при отказе от кофе можно продолжать получать кофеин из других источников.

«Людям, чья работа требует высокой концентрации и внимания, например, водителям, следует быть особенно осторожными при синдроме отмены кофеина. Головная боль может быть симптомом других заболеваний, таких как гипертония, и в таких случаях необходимо обратиться к врачу», — подчеркнула врач.

Чтобы избежать негативных последствий синдрома отмены, Бутенко рекомендовала постепенно отказываться от кофе. Сначала можно уменьшить количество чашек, затем снизить крепость напитка и при желании заменить часть обычного кофе на вариант без кофеина. Такой подход переносится гораздо легче, чем резкий отказ, заключила невролог.