Специалисты советуют пить воду и кофе, есть киви с кожурой, увеличить физическую активность для беспроблемного стула

05 мая 2026, 09:00, ИА Амител

Доктор медицинских наук Суприя Рао и гастроэнтеролог Неха Матур в беседе с изданием Good Housekeeping рассказали о распространенных причинах запоров и эффективных способах борьбы с ними, пишет Lenta.ru.

По мнению специалистов, чаще всего это состояние провоцируется особенностями образа жизни и внешними факторами. В частности, проблемы с опорожнением кишечника нередко возникают во время путешествий — из‑за смены климата и привычного рациона питания.

Среди других возможных причин врачи называют обезвоживание, малоподвижный образ жизни и особенности диеты. В качестве первых мер при запоре Неха Матур рекомендует выпить воды, а следом — чашку кофе: по ее словам, кофеин способствует улучшению перистальтики кишечника.

«Суприя Рао отмечает, что выраженным слабительным эффектом обладает киви — причем наибольшую пользу приносит употребление фрукта вместе с кожурой. Кроме того, облегчить состояние могут помочь продукты с высоким содержанием клетчатки: ягоды, овощи, отруби, орехи, каши и т. д. Однако важно учитывать, что пищевые волокна, содержащиеся в них, способствуют размягчению стула только при условии достаточного потребления жидкости. Врачи также советуют при запорах увеличить физическую активность — больше двигаться и регулярно гулять», - говорится в публикации.

Еще один практический совет касается правильной позы во время посещения туалета: для улучшения продвижения стула рекомендуется, сидя на унитазе, подставить под ноги скамейку так, чтобы колени располагались немного выше уровня бедер.