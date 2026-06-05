В жару диетолог рекомендует заменить квас чистой водой

05 июня 2026, 16:44, ИА Амител

Квас / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Злоупотребление квасом может негативно сказаться на здоровье. Несмотря на то, что многие считают этот напиток полезным, в большинстве случаев он представляет собой смесь сахарного сиропа и дрожжей, сообщила "Газете.ru" врач-эндокринолог и диетолог клиники Juvi Clinic Светлана Филатова.

По ее словам, квас следует исключить из рациона при подагре, так как он содержит пурины, которые могут усугубить симптомы болезни. Этот напиток также включает злаки, дрожжи и продукты брожения, что делает его опасным для людей с аллергией. Кроме того, квас содержит много сахара, поэтому регулярное его употребление даже для здоровых людей может привести к негативным метаболическим изменениям.

«Если вы не можете отказаться от кваса, лучше выбирать домашний вариант. Натуральный квас в умеренных количествах (до одного стакана в день) может улучшить микрофлору кишечника благодаря живым культурам брожения и укрепить нервную систему благодаря высокому содержанию витаминов группы B. Однако важно контролировать крепость напитка: чем дольше он бродит и чем больше сахара вы добавляете, тем выше будет его градус. Хранить такой квас следует в холодильнике не более трех-пяти дней. Лучше пить его после еды, чтобы избежать резкого повышения уровня сахара и брожения в желудке», — рекомендовала врач.

Эксперт считает, что в жаркую погоду лучше всего заменить квас обычной водой.

«Основная рекомендация для здорового взрослого человека — 30 мл чистой воды на 1 кг идеальной массы тела в сутки. В условиях летней жары, интенсивных тренировок или болезни эта норма увеличивается до 40–50 мл на килограмм, так как организм теряет влагу через пот и дыхание для терморегуляции. Супы, чай, кофе и сладкий квас в этот объем не входят, так как требуют дополнительной работы пищеварительной системы», — подчеркнула она.

Врач отметила, что промышленный квас — это, по сути, жидкий десерт с высоким гликемическим индексом и дрожжевой основой. Он может "закислять" организм, перегружать поджелудочную железу и способствовать набору веса.

Домашний квас, если употреблять его умеренно (до 200 мл в день), может быть полезен для пищеварения. Но если ваша цель — сохранить здоровье сосудов, поддерживать здоровый метаболизм и продлить молодость, лучше заменить все напитки чистой, слабоминерализованной водой. Это единственный напиток, который действительно необходим вашим клеткам, подытожила специалист.