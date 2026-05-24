Диетолог рассказал, кому категорически запрещено есть окрошку

Окрошку, несмотря на пользу, можно есть далеко не всем людям, рассказал aif.ru диетолог и эндокринолог Антон Поляков.

Врач назвал категории людей, которым это блюдо категорически противопоказано:

«Окрошку не стоит есть людям с индивидуальной непереносимостью компонентов, а также при обострении язвенной болезни, панкреатита и гастрита. Не рекомендуется употреблять этот продукт при обострении мочекаменной болезни или подагры. Людям с серьезными проблемами желчевыводящих путей не стоит есть окрошку на квасе, так как продукты брожения негативно сказываются на функции гепатобилиарной системы».