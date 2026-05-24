Диетолог рассказал, кому категорически запрещено есть окрошку
Несмотря на всю пользу, окрошка подходит далеко не всем, говорит Антон Поляков
24 мая 2026, 22:11, ИА Амител
Окрошку, несмотря на пользу, можно есть далеко не всем людям, рассказал aif.ru диетолог и эндокринолог Антон Поляков.
Врач назвал категории людей, которым это блюдо категорически противопоказано:
«Окрошку не стоит есть людям с индивидуальной непереносимостью компонентов, а также при обострении язвенной болезни, панкреатита и гастрита. Не рекомендуется употреблять этот продукт при обострении мочекаменной болезни или подагры. Людям с серьезными проблемами желчевыводящих путей не стоит есть окрошку на квасе, так как продукты брожения негативно сказываются на функции гепатобилиарной системы».
Также осторожность следует соблюдать при кризовом течении гипертонической болезни, добавил диетолог.
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